世界12ヵ国で人材紹介事業を展開する業界大手の株式会社 ジェイ エイ シー リクルートメント（代表取締役会長兼社長：田崎 ひろみ、本社：東京都千代田区）は、『AIエージェントで私たちの仕事はどう変わる？～代替される仕事、進化する仕事の分岐点とは～』と題したオンラインセミナーを7月16日（木）に開催いたします。

AIエージェントの普及により、これまでエンジニアや情シス部門の専門領域だった「システム導入・開発」は、事業部門を含めた誰もが関与するテーマへと変わりつつあります。「何を作るか」を現場自らが定義し、その実現にも関与することが求められています。 この変化にともない、分析・資料作成・開発といった業務の一部は急速に自動化が進む一方で、「AIを前提に業務を設計し、成果につなげる力」をもつ人材の価値は大きく高まっています。 本セミナーでは、伊藤忠テクノソリューションズ（以下CTC）においてAI関連サービス開発をリードしてきた久保田氏をお招きします。実際のプロジェクト事例をもとに、「代替される仕事」と「価値が上がる仕事」、さらに評価されるスキルや役割について解説していただきます。また、JAC Digitalアドバイザー澤氏とともに、AIエージェントが普及していく中でCTCが考える、SIer業界の今後や戦略についても深掘りしていきます。

https://www.jac-recruitment.jp/market/event/digital-seminar-20260716/

■開催日：7月16日（木）19:00～20:30 ■開催方法：オンライン開催（事前申込制） ■参加費用：無料（費用は一切不要です） ■参加対象者： ・「AIエージェント」に関心のある方 ・自身の業務の価値を上げたいと考えている方 ・SIer業界や伊藤忠テクノソリューションズが今後どのように変わっていくのかに関心のある方 ■参加定員数：800名（定員に達し次第受付終了）

●登壇者●

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 デジタルサービス開発本部 本部長 久保田 さえ子氏

伊藤忠テクノサイエンス（現・伊藤忠テクノソリューションズ）入社後、データウェアハウス、BI、アナリティクス領域を中心に、製造・サービス・メディア・通信など幅広い業界のデータ活用支援に従事。現在は生成AI、データ活用、AIビジネスの推進を担い、主にData & AI領域のサービス開発統括、社内AI活用推進、先端技術探索やスタートアップ連携をリード。AIによる新たな価値創出に取り組んでいる。

JAC Digitalアドバイザー 株式会社圓窓 代表取締役 澤 円氏

元日本マイクロソフト株式会社業務執行役員。立教大学経済学部卒。生命保険の IT 子会社勤務を経て、1997年、日本マイクロソフト株式会社へ。 IT コンサルタントやプリセールスエンジニアとしてキャリアを積んだのち、2006年にマネジメントに職掌転換。 幅広いテクノロジー領域の啓蒙活動を行うのと並行して、サイバー犯罪対応チームの日本サテライト責任者を兼任。 2020 年 8 月末に退社。2019 年 10 月 10 日より、株式会社圓窓 代表取締役就任。2021年4月22日よりJAC Digital アドバイザー就任。 現在は、数多くの企業の顧問やアドバイザを兼任し、テクノロジー啓蒙や人材育成に注力している。 美容業界やファッション業界の第一人者たちとのコラボも、業界を超えて積極的に行っている。テレビ・ラジオ等の出演多数。 Voicyパーソナリティ。武蔵野大学専任教員。

■セミナー申し込みフォーム https://www.jac-recruitment.jp/market/event/digital-seminar-20260716/ ■JAC Digitalホームページ https://www.jac-recruitment.jp/market/digital/ （デジタル人材の採用およびデジタル関連の転職に関しましては、上記ウェブサイトからお気軽にお問い合わせください）

【株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント】

JAC Recruitment は1975年に英国で設立、日本では株式会社ジェイ エイ シー リクルートメントとして1988年設立。2025年5月1日に、JACグループとして50周年を迎えました。 スペシャリストや管理職人材の紹介に特化し、コンサルティング型の人材紹介会社としては、国内最大クラスの東証プライム市場上場企業です。国際ビジネス経験をもつ人材紹介が強みで、日本国内では外資系企業や日系企業の海外事業などのグローバル領域の求人を多数取り扱っています。 海外では英国、ドイツ、アメリカおよびアジアの世界12ヵ国、36拠点で事業を展開し、人材紹介事業の他、雇用代行サービスやコンサルティング事業も行っています。その他グループ会社として、外資系企業に特化したJAC Internationalや、グローバル、バイリンガル人材に特化した求人サイトを運営するCareerCrossを傘下にもつグローバル企業です。 （コーポレートサイト）https://corp.jac-recruitment.jp （転職サイト）https://www.jac-recruitment.jp/?utm_campaign=pr