ホテル エルシエント大阪梅田（大阪市北区、総支配人 梛木 洋和）は、黒部ダムの名物グルメ「黒部ダムカレー」をモチーフにした、オリジナルの「ダムカレー」を、黒部ダムの観光放水期間にあわせ、2026年6月26日（金）から10月15日（木）まで、期間限定で朝食ビュッフェメニューにてご提供いたします。

黒部ダムカレーは、日本最大級の規模を誇る黒部ダムをモチーフにした、長野県大町市のご当地グルメです。黒部ダムレストハウスをはじめ、地域を代表する名物として多くの方に愛されています。 当社、株式会社関電アメニックス（大阪市西区、代表取締役社長：池田愛子）は、ホテル事業と黒部ダム周辺の観光・飲食施設の運営で培った知見を活かし、お客様に黒部ダムの魅力や北アルプスの壮大な自然を大阪の朝食で気軽に味わっていただける“旅する朝食”として、本メニューをお届けします。 このオリジナルの「ダムカレー」は、えん堤をイメージしたライス、黒部ダムを思わせるカレーソースにトンカツをトッピング。お客様ご自身で盛り付けを楽しみながら、オリジナルの一皿を完成していただけます。 黒部ダムで実際にダムカレーを味わった思い出をお持ちの方はもちろん、ダムやインフラにご興味をお持ちの方、そして「いつか訪れてみたい」と旅の憧れを抱くすべての方に、旅の記憶と憧れを感じていただける特別な朝食体験をご提供いたします。

提供概要

商品名 ：オリジナル「ダムカレー」 提供期間：2026年6月26日（金）～10月15日（木） 提供時間：6:30～10:00（最終入店 9:45） 提供場所：ホテル エルシエント大阪梅田 1階 朝食ビュッフェ会場 料金：ご宿泊者 おとな 2,200円 ／ こども 1,100円 ／ 幼児 無料 ビジター おとな 2,420円 ／ こども 1,210円 ／ 幼児 無料 ※記載料金は税込み

ホテル概要

名 称：ホテル エルシエント大阪梅田 所在地：大阪市北区曽根崎1-2-7 開業日：2020年8月1日 客室数：253室（ダブル：112室 ツイン：141室） 公式サイト：https://www.elcient.com/osaka

会社概要（本社）

会社名：株式会社関電アメニックス 本 社：大阪市西区阿波座1-6-1 JMFビル西本町01 設 立：1964年8月1日 公式サイト：https://www.k-amenix.co.jp/ 事業内容：ホテル、レストラン、レジャー観光施設の運営