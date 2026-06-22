ドバイ総合研究所、12万件超のドバイ不動産情報から「割安・売り急ぎ物件」を検知するAIツールを開発

株式会社ドバイ総合研究所ホールディングス

ドバイ不動産投資、移住、法人設立支援を行う株式会社ドバイ総合研究所ホールディングスは、12万件超のドバイ不動産情報を毎日モニタリングし、過去取引データ、現行の売出価格、値下げ履歴を横断して「割安候補」および「売り急ぎ候補」を検知するAIツールを開発しました。

ドバイ不動産市場では、エリア、建物、部屋タイプ、販売時期によって価格差が大きく、表面価格だけで「安い物件」を判断することは容易ではありません。本ツールでは、ドバイ政府公開の取引データ、現地物件サイト上の掲載価格、日次の価格変動を組み合わせることで、投資家が候補物件を検討する際の判断材料を可視化します。

▼AIツールの詳細を確認する

URL：https://driholdings.ae/contact/

このツールで確認できること

・気になる物件が、同一建物・同一エリアの過去取引と比べてどの程度割安と見られるか

・現在売り出されている類似物件と比較して、価格に優位性があるか

・同一リスティングで短期間に大きな値下げが行われているか

・表面価格だけでは見えにくい、売り急ぎ候補や価格改定の兆候

こんな方におすすめ

・ドバイ不動産に関心はあるものの、どの物件が本当に割安なのか判断しにくい方

・中東情勢の影響を見ながら、今買うべきか待つべきかをデータで判断したい方

・資産分散、海外移住、長期滞在ビザ取得の選択肢としてドバイ不動産を比較したい方

・営業担当者の説明だけでなく、過去取引や価格推移をもとに候補物件を検討したい方

【開発の背景】中東情勢に左右される局面だからこそ、データで判断する

近年、ドバイ不動産は資産分散、海外移住、長期滞在ビザ、法人設立と組み合わせた資産形成の選択肢として、日本人投資家からも注目を集めています。

一方で、足元では中東情勢への関心が高まっており、ドバイ不動産を検討する投資家にとっても「今買うべきか、待つべきか」「価格はどこまで織り込まれているのか」という判断が難しくなっています。

ただし、不確実性が高い局面では、市場全体を一括りに見るだけでは十分ではありません。売主側の資金需要、短期間の価格改定、同一建物内での価格差などにより、通常時には見つけにくい条件の物件が個別に出てくる可能性があります。

ドバイ総合研究所では、こうした価格変動を人力だけで追うことは現実的ではないと考え、12万件超の売出物件情報と過去取引データをもとに、割安候補および売り急ぎ候補を抽出するAIツールを開発しました。

「安い物件」と「根拠のある割安物件」は違う

ドバイ不動産市場では、エリア、建物、部屋タイプ、階数、眺望、築年数、販売時期によって価格差が大きく、表面価格だけで「安い物件」を判断することは容易ではありません。

例えば、同じエリアの物件であっても、過去の成約単価、同一タワー内の取引水準、現行の売出価格、直近の値下げ履歴を見なければ、本当に割安なのか、単に条件に理由があるだけなのかは分かりません。

AIツールで確認できる3つの判断材料

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=le-YrYZECvs ]

本ツールでは、主に以下の3つの観点から候補物件を検知します。

1. 過去取引データとの比較

ドバイ政府公開の不動産取引データを活用し、同一建物、同一エリア、類似条件の過去取引価格と比較します。価格を総額だけで見るのではなく、PSF（Price per Square Foot）などの単価指標を用いることで、建物や部屋の広さが異なる物件同士も比較しやすくします。

2. 現行の売出価格との比較

現地物件サイトに掲載されている同一建物・同一タイプの売出価格と比較し、現在市場に出ている他の候補より相対的に割安な物件を抽出します。

3. 値下げ履歴の追跡

同一リスティングの掲載価格を日次で記録し、短期間で大きな値下げが行われた物件を検知します。売主側の事情により売却を急いでいる可能性がある候補を、早期に把握することを目的としています。

先行案内を開始

本ツールの詳細および実際の候補物件の確認方法は、以下の「お問い合わせ先」よりご確認いただけます。

▼AIツールの詳細を確認する

URL：https://driholdings.ae/contact/

なお、本ツールは投資判断に必要な情報を整理するためのものであり、将来の利益や売却益を保証するものではありません。最終的な購入判断は、物件固有のリスク、為替、税務、管理、出口戦略などを踏まえて行う必要があります。

代表コメント

株式会社ドバイ総合研究所ホールディングス 代表取締役 加藤 宗士

2002年生まれ。東大在学中に株式会社Napoleonを設立。広告代理店業を運営し、2022年に東証プライム上場企業に売却し、ドバイに移住。2022年に弊社創業。

「ドバイ不動産は、政府公開データや現地の売出情報が豊富に存在する一方で、日本から個人で全ての情報を確認し、割安候補を見つけることは現実的に難しい市場です。

特に中東情勢への関心が高まる局面では、市場全体を見て判断するだけでなく、個別物件ごとの価格変動や売主事情を確認することが重要になります。

今回開発したAIツールでは、12万件超の不動産情報を毎日確認し、過去取引、現行売出、値下げ履歴を組み合わせることで、投資家の方が候補物件を検討する際の判断材料を提供します。」

▼AIツールの詳細を確認する

URL：https://driholdings.ae/contact/

サービス概要

サービス名:

ドバイ不動産 割安・売り急ぎ物件検知AI

対象:

ドバイ不動産への投資、資産分散、移住、長期滞在ビザ取得を検討する日本人投資家

主な機能

・12万件超のドバイ不動産情報のモニタリング

・過去取引データとの価格比較現行売出価格との比較

・日次の値下げ履歴追跡割安候補・売り急ぎ候補の抽出

会社概要

会社名：株式会社ドバイ総合研究所ホールディングス

代表取締役：加藤 宗士

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目12番4号 N&E BLD.6F

設立：2025年8月

資本金：187,200円

事業内容：ホールディングス法人

公式サイト：https://driholdings.ae/

関連法人：

DRI Real Estate LLC

事業内容：ドバイ不動産売買仲介

ライセンス番号：1476067

RERAライセンス番号：49195

DRI Consultancy FZ-LLC

事業内容：移住事業

ライセンス番号：47009315