冷たい川遊びの後も安心　岩屋堂公園に温水シャワー＆脱衣場サービス誕生

福助旅館再生プロジェクト第2弾 6月22日より大浴場シャワー営業スタート

ニッカホーム株式会社くつろぎ処福助の新サービス

ニッカホーム株式会社（本社：愛知県名古屋市）が運営する「くつろぎ処 福助」（愛知県瀬戸市岩屋町）は、2026年6月22日より、大浴場を活用した温水シャワーサービスの営業を開始いたしました。

岩屋堂公園は、夏季になると多くの家族連れや観光客が訪れる愛知県有数の川遊びスポットです。しかし、川の水は非常に冷たく、遊んだ後に体を温めたり、着替えたりするための設備が十分に整っていませんでした。

そこで現在進行中の「福助旅館再生プロジェクト」の一環として、長年使用されていなかった旅館の大浴場を再整備。故障していた給湯設備を修繕するとともに、老朽化した箇所のリフォームやクリーニングを実施し、清潔で快適に利用できるシャワー施設として生まれ変わりました。

利用者は広々とした脱衣場でゆっくり着替えができるほか、ドライヤーも利用可能です。

これまで屋外やテントなどで着替えを行っていた来園者にとって、より快適に岩屋堂公園を楽しめる環境が整いました。

川遊び後のこんなお悩みを解決

・冷たい川遊びの後に体を温めたい

・濡れたまま車に乗りたくない

・子どもの着替えを落ち着いて行いたい

・髪や体についた砂を洗い流したい

・女性や小さなお子様も安心して利用したい

「くつろぎ処福助」では、地域の観光資源である岩屋堂公園をより快適に楽しんでいただくための環境整備を進めています。

旅館再生プロジェクトは現在進行形

旅館福助 は、かつて岩屋堂公園を訪れる観光客に親しまれてきた歴史ある旅館ですが、老朽化や利用減少により存続が難しい状況となっていました。

宴会場（大量の残置物）大浴場（ボイラー故障中）

現在はニッカホーム株式会社が主体となり、施設の再生と新たな価値創出を目的とした再生プロジェクトが進行しています。

その様子は、YouTubeチャンネル「ニッカちゃんねる」(https://www.youtube.com/channel/UC6itrE0SyU1cUHpXSRG6j4w)にて公開予定であり、改修の過程や事業づくりのリアルな挑戦を発信していきます。

YouTube「ニッカちゃんねる」にて動画配信中

【第01話】昭和29年創業の老舗旅館を再生します。福助プロジェクト始動！(https://youtu.be/xdguPaNL2-Y)

今回、ニッカホームの社員によるDIY・セルフリノベーションを中心に、“昔ながらの旅館の風情を残しながら、新しい世代も楽しめる場所”として再生プロジェクトをスタート。

その第一弾として、セルフドリンク形式のカフェ「くつろぎ処 福助」をオープンします。

現在はカフェ営業中、ほっと一息つける場所へ

「くつろぎ処 福助」は、自然豊かな岩屋堂公園を訪れた方が、気軽に立ち寄って休憩できる空間を目指しています。

店内ではコーヒーやソフトドリンクなどをセルフ形式で提供。

和の温もりを感じられる空間で、川のせせらぎや緑を感じながらゆったりと過ごしていただけます。

ラウンジ（カフェエリア）ドリンクバー（セルフ形式）

■ 今後も順次コンテンツを拡充予定

「福助」では、カフェ営業だけでなく、家族連れや子どもたちが楽しめる施設づくりを進めています。

現在、以下のコンテンツを計画・準備中です。

子どもも大人も楽しめる「ラジコン重機エリア」 雨の日でも遊べる「屋内水遊び場」 夏季向け「温水シャワー設備」 夏限定フードメニューの展開

今後も“公園の中のくつろぎ拠点”として、少しずつ進化していく予定です。

ラジコン重機エリア（屋内遊び場）屋内水遊び場（完成イメージ）

■岩屋堂公園について

愛知県瀬戸市にある 岩屋堂公園 は、四季折々の自然を楽しめる東海エリア有数の景勝地です。

秋の紅葉で知られる観光地ですが、新緑が美しいゴールデンウィークの時期も、川のせせらぎや豊かな緑に囲まれた癒しの空間として多くの人々に親しまれています。

園内には散策路や自然と触れ合える環境が広がり、訪れる人々にゆったりとした時間を提供しています。

■旅館福助について

旅館福助 は、岩屋堂公園内に位置する歴史ある旅館です。

現在は再生プロジェクトの拠点として、宿泊施設としての復活だけでなく、飲食・イベント・地域交流の場としての活用を目指しています。

今後は、地域の魅力を発信する拠点として、観光と地域活性をつなぐ新たな役割を担っていきます。

施設名：くつろぎ処 福助

オープン日：2026年6月1日（月）

所在地：愛知県瀬戸市岩屋町28（岩屋堂公園内）

https://maps.app.goo.gl/j1W2F7x49unatb4f8

営業内容：セルフドリンクカフェ

今後予定している設備：ラジコン重機エリア／屋内水遊び場／温水シャワー／季節限定メニュー 等

■ 本件に関するお問い合わせ先

ニッカホーム株式会社

福助プロジェクト担当：増田俊介

TEL：080-6980-0038

Instagram・YouTubeにて最新情報を発信中。

「岩屋堂公園には自然や景色など素晴らしい魅力がありますが、休憩できる場所や人が集まる拠点は少なくなっていました。

昔から親しまれてきた“福助”を、今の時代に合った形で再生し、子どもから大人まで楽しめる場所に育てていきたいと思っています。」

ニッカホーム株式会社 会社情報

【会社名：ニッカホーム株式会社】

住所：〒458-0007 愛知県名古屋市緑区篭山二丁目1225番地

創業：1987年1月（個人商店として開業）

代表者：代表取締役 会長 榎戸 欽治

代表取締役 社長 西田 裕久

資本金：8,000万円

社員数：グループ全体 1,695名（2025年4月現在）

年商：グループ全体 711.6億円（2024年度）

施工実績：グループ全体 83,179件（2024年）

累計812,111件を超える施工実績

事業内容：新築・増改築・店舗設計・リフォーム全般（内装工事・外装工事・

塗装工事・水廻り工事・外構工事・下水道切替工事）

住宅設備機器の販売・施工

建築資材・小物などの企画・製造・販売

ニッカホーム株式会社のプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/74598