【直方市】「のおがたクリーン大作戦」への団体ボランティア大募集！

直方市

https://www.city.nogata.fukuoka.jp/kanko/_1223/hanabi-clean2026.html

直方の夏の風物詩「のおがた夏まつり」では、毎回市内外から多くの方にお越しいただいておりますが、その分ごみの量も多く、中には所定のごみ箱へ捨てずに道路等へポイ捨てされることもあり、翌日の清掃に苦労しております。

つきましては、河川敷周辺の美しい景観を保てるよう、早朝清掃活動「のおがたクリーン大作戦」に参加いただける団体のボランティアを募集しています。

［作業日］7月27日（月）

※今年は延期日が設定されていないため、

荒天により夏まつりが中止となった場合、本清掃活動の実施も中止となります。

［作業時間］午前5：30から1時間半程度を予定

［作業場所］遠賀川河川敷付近

［申込方法］申し込み専用ページからお申込み

https://ttzk.graffer.jp/city-nogata/smart-apply/apply-procedure-alias/hanabi-clean2026

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

のおがた夏まつり実行委員会事務局（直方市役所商工観光課）

TEL：0949-25-2156 FAX：0949-25-2158