ONLYOFFICE、Nextcloud用コネクタをアップデート

Ascensio Systems Pte. Ltd

Ascensio Systems Pte. Ltd（シンガポール）は、オープンソースのオフィスソフトウェア「ONLYOFFICE Docs」のNextcloud用コネクタの最新版をリリースしたことを発表しました。今回のアップデートでは、Nextcloud Mailを利用したメール一斉送信機能を新たに追加したほか、Nextcloud Teams（旧Circles）で共有されたファイルに対する高度な権限管理、外部ストレージへのアクセス制限機能などを実装。さらに最新版のNextcloud 34との互換性にも対応し、組織内でのドキュメント管理とコラボレーションをより安全かつ効率的に行えるようになりました。

Nextcloudを業務基盤として利用する企業や組織では、メール配信などの定型業務の効率化と、チームやプロジェクト単位でのファイル共有における細かなアクセス権限の制御が求められています。特にセキュリティ・コンプライアンス要件の厳しい組織では、外部ストレージへのアクセス制御や、共有ファイルに対する権限設定の柔軟性が課題となっていました。

ONLYOFFICEのNextcloud用コネクタの最新バージョンは、こうしたニーズに応える形で機能を強化しています。Nextcloud Mailプロバイダーに対応したことで、Nextcloudから離れることなく、スプレッドシートのデータとドキュメントテンプレートを組み合わせたパーソナライズされたメールやレターを一括送信できるようになりました。

主な新機能・改善点は以下の通りです。

- メール一斉送信：「共同編集」タブの「差し込み印刷」→「メールへ差し込み」→「Nextcloud Mailを選択」から、Nextcloud Mailアカウントを通じてメール一斉送信が可能になりました。- 外部ストレージへのアクセス制限：管理者は専用設定により、外部ストレージに保存されたファイルをONLYOFFICE経由で開く・編集することを制限できるようになりました。セキュリティ・コンプライアンス要件の厳しい環境に有用です。- Teams共有の高度な権限管理：Nextcloud Teams（旧Circles）経由で共有されたファイルに対し、レビュー（変更履歴モードでの変更提案）、コメント（コメント追加とメンション）、カスタムフィルター（個人モードへのフィルター制限）、フォーム入力（PDFフォームへの入力）など、きめ細かな権限設定が可能になりました。- Nextcloud 34との互換性：最新プラットフォームでの安定動作を保証します。- その他の改善：共有リンクからのドキュメントオープンの改善、管理者による再共有無効時の権限関連の不具合修正、ドキュメント・テンプレートURLの処理改善などを実施しました。詳細を見る :https://www.onlyoffice.com/blog/ja/2026/06/onlyoffice-connector-for-nextcloud-v101?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=nextcloud_connector_1010ONLYOFFICEについて

ONLYOFFICEは、世界中の企業と個人に向けてセキュアなオフィスソフトウェアを提供するオープンソースプロジェクトです。高度なドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーション、PDFエディタを備え、コラボレーションツールとのシームレスな統合が可能です。柔軟性を重視した設計により、クラウドとオンプレミスの両方のデプロイメントに対応しており、データセキュリティ、データ主権、厳格なコンプライアンスを重視する組織のニーズに応えます。

公式プロジェクトページ：www.onlyoffice.com/ja(https://www.onlyoffice.com/ja?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=nextcloud_connector_1010)

メディア連絡先

marketing@onlyoffice.com

関連リンク

ONLYOFFICE for Nextcloud(https://www.onlyoffice.com/ja/office-for-nextcloud?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=nextcloud_connector_1010)

Nextcloud App Store(https://apps.nextcloud.com/apps/onlyoffice)

ヘルプセンター（Nextcloud連携）(https://helpcenter.onlyoffice.com/ja/integration/nextcloud.aspx?utm_source=prtimes&utm_medium=press_release&utm_campaign=nextcloud_connector_1010)

GitHub変更履歴(https://github.com/ONLYOFFICE/onlyoffice-nextcloud/blob/master/CHANGELOG.md)