ドラレコ映像の更なる社会活用を促進するため、プラットフォーム事業から撤退し支援事業へ方針転換を決定

株式会社セトラス

株式会社セトラスは、これまで「見守りの目を集めて犯罪の無い社会の実現へ」のミッションを掲げ、ドライブレコーダを「動く防犯カメラ」として社会に新しく位置付けることにより、官民一体で地域防犯を目指す「市民参加型記録活用システム：CETRAS」（Citizen Entry Type Record Application System）を運営してきました。しかしながら、昨今のAI技術の発展やドラレコ映像の新たな活用方法の可能性を受けて、自社プラットフォーム化を断念し、この分野へ参入を希望する企業様への支援に事業方針を転換します。具体的には以下の３つのカテゴリーで企業様が必要とする支援を提供致します。

ドラレコ映像の活用形態について

セトラス支援概要

事故証拠保全装置であるドライブレコーダーで撮影された映像を他用途にも活用する方法として、１.映像撮影者起点、2.映像需要者起点、の２通りが挙げられます。日々撮影される膨大な量のドラレコ映像の中には、砂金のように極一部だけ、運転者以外にとっても価値を持つ映像が撮影されており、この価値ある映像だけを上手く抽出して映像需要者に届けることにより事業が成立します。

ドラレコ映像の活用が進まない1つの要因

価値あるドラレコ映像の抽出方法

この事業形態は、ドラレコ映像の撮影側と需要側を繋ぐマッチングビジネスに分類されます。ここで、一般のマッチングビジネスが３層モデルなのに対し、ドラレコ映像のマッチングビジネスは、間に映像供給層が加わる４層モデルとなるため、各利害関係者を纏める難易度が跳ね上がります。

一般的なマッチングビジネス（３層構造）

ドラレコ映像の取引では、ドラレコ特約サービスを提供する損保会社や、タクシー配車サービスを提供するシステム会社、運送管理システムを提供するシステム会社、車載カメラ映像を管理する自動車会社など、多分野・多業種に渡る企業が撮影者のドラレコ映像に対するアクセス権を有しており、プラットフォーマーはこの第４層目となる映像供給者より映像を集約して警察や自治体などの映像需要者に届ける必要があります。しかしながら、中間マージンを２つの層で分け合う形になるため、十分な映像活用のユースケースが見込めないと採算が取れず、一部の映像供給者しかドラレコ映像の活用に乗り出さないという状況が続いてきました。

事業方針転換の理由

ドラレコ映像流通のマッチングビジネス（4層構造）。4層全てを満足させる必要がある。

株式会社セトラスは、時空間を指定することで事件発生日時に事件現場付近で偶然撮影された映像を効率良く抽出する映像需要側起点の基本特許を10年以上前に一早く取得し、その後も関連する様々な特許を取得しながら、ドラレコ映像の撮影者（市民・事業者）と映像需要者（警察・自治体）を結び付けるための映像流通プラットフォームを構築してきました。

しかしながら、AI技術の急速な発展や事件以外の様々なユースケースへのドラレコ映像活用が進みつつある中、セトラスが映像需要側起点の映像活用技術を他社に許諾していないことが結果として業界全体として見た場合にドラレコ映像活用が進まない要因になっていると判断し、これまで非ライセンスとしてきた特許権を安価な料金でライセンスする方針に切り替えを行いました。この春以降、既に複数社に対しセトラスが保有する特許権の使用を認める契約を締結しており、自社が保有するドラレコ映像を隠れた資産として活用を図りたい企業に対し、積極的にライセンス及び支援を行う予定でおります。

防犯や防災などの公的目的以外にも、自動運転開発素材や、他者事故対応、報道素材、フィジカルAI学習素材、観光、土地評価など、ドラレコ映像に対する様々なニーズがあり、これらのドラレコ映像を用いた新たなサービス部分まで含めると新たに数千億円規模の市場が今後生まれると予想されております。

このドラレコ映像を含む映像流通プラットフォーム事業に参入する企業の中から、最終的に３～４社が生き残る形で新たなエコシステムが形成されると考えられることから、新たにこの領域に参入を考える企業様に、セトラスがこれまで培ってきた技術やノウハウを供与することで迅速に事業を立ち上げる支援をご提供致します。

本支援事業に関心のある企業ご担当社様は info@cetras.co.jp までお問い合わせ下さい。