ゼブラアンドカンパニー、ウエダ本社と提携し京都企業のミドルマネージャー層に向けたコミュニティ型伴走プログラム『WORK CROSS』第3期のエントリーを開始！

株式会社 Zebras and Company

株式会社Zebras and Company（ヨミ：ゼブラ アンド カンパニー、本社：東京都港区麻布十番、代表取締役：阿座上陽平、田淵良敬、以下Z＆C）は、働く環境の総合商社株式会社ウエダ本社（所在地：京都市下京区、代表取締役：岡村充泰）と共に、京都企業のミドルマネージャー層に向けたコミュニティ型伴走プログラム『Work Cross』を始動いたします。

本プログラムは京都の老舗企業や中堅企業のミドルマネージャー人材に向け、企業や社会という外形的な枠組みや自己認識という内的な枠組みを飛び越え、コミュニティの中で多様な考え方や価値観に触れることで、新たな視点を習得しながら、１社だけで作り出すことが難しい「つながり」と「機会」を共有し、共に成長していく9ヶ月間の伴走型プログラムです。

これまで第1期・第2期を通じて、参加企業のミドルマネージャーが、自社の歴史や価値、経営者が見据える未来と向き合いながら、「自分たちはこの会社の未来にどう関わっていくのか」を考え、社内での対話や小さな実践を重ねてきました。第3期では、これまでの実践から得られた学びを踏まえ、ミドルマネージャーが経営者とともに未来を描き、組織の中に新たな対話と行動を生み出していくプログラムとして、内容をさらに発展させて実施します。

今年度は10組の参加枠を設け、7月17日(金)までエントリーを募集しております。

・公式サイト：https://www.ueda-h.co.jp/event/14580/

Z＆Cとしては、京都企業のミドルマネージャーへのインプットを通して自社のこれまで培ってきた「社会にも企業にも働く人にも良い会社作り」の知見を型化し再現性の高いモデル作りに努めるとともに、ここでの学びをもとに引き続き企業や行政と連携しながらゼブラ企業およびエコシステムの推進を支援し、ムーブメントを広げて参ります。

▼『Work Cross』募集要項

・公式サイト：https://www.ueda-h.co.jp/event/14580/(https://www.ueda-h.co.jp/event/14580/)



＜エントリー期間＞

・2026年7月17日（金）まで



＜エントリー方法＞

下記フォームよりエントリーください。

個別説明も実施しますのでお気軽にお問い合わせください。

・フォーム：https://forms.gle/RWz3HtMMyxJDXWyW6

＜募集事業者数＞

・10社程度/1社につきミドルマネージャー3名まで参加可能

＜こんな想いをお持ちの企業は特にオススメ！＞

・経営者とともに会社の未来を語り合える社員を育みたい企業

・自走型の組織づくりを目指したい企業

・他社との交流機会を通じて、視座を高め、視野を広げる機会を提供したい企業

＜参加費用＞

・「探求コンテンツ」：1社180万円

＜プログラム実施期間・場所＞

・TRAFFFIC｜京都府京都市下京区五条通堺町角塩竈町363

・2026年7月24日～2027年3月19日までの約9か月間

※詳細スケジュール等は、ご参加決定後にお伝えいたします。

＜伴走体制＞

・ウエダ本社、およびゼブラアンドカンパニーのメンバーが伴走支援いたします。

▼『WORK CROSS』第3期実施の背景

社会の変化に伴い、企業の状況や働き方が大きく変わっています。特に、人口減少が進む地域では、企業は人材に関する課題に直面しています。また「人的資本経営」が注目される一方で、地域には以前から「人を大切にする経営」を実践している企業が多く存在しています。

「人」という共通する課題を前に、取り合うのではなく分かち合っていく。企業の垣根を越えた開かれた関係性を育み、一人ひとりの想いが会社や社会とつながり、手触り感を持って自分たちで未来を創っていく。人を生かした経営が地域に根付き、働く人の意志や可能性が掛け合わさり、変化や挑戦を支え合う、そんな土壌をつくっていきたいという願いからワーククロスを立ち上げました。

第1期・第2期を通じて見えてきたのは、会社の未来は経営者だけが描くものではなく、現場と経営のあいだに立つミドルマネージャーが、自社の価値や可能性を捉え直すことで、組織の中に新しい対話が生まれていくということです。

第3期では、この学びを踏まえ、ミドルマネージャーが自社の未来を“自分ごと”として考え、社内外の仲間とともに行動へ移していくための場をさらに育てていきます。

第2期に参加した福井製作所のみなさんによる振り返り記事はこちら：https://www.zebrasand.co.jp/5617

▼『Work Cross』とは

※実行メンバー：左から、原田大輔（ウエダ本社）、森島啓太（ウエダ本社）、阿座上陽平（Z＆C）、両角聖人（ウエダ本社）

京都企業のミドルマネージャー層に向けたコミュニティ型伴走プログラムです。

下記、２つのコンテンツを軸に、多様な関係性や対話を生み出し、掛け合わせ、未来に向けた組織づくりの「きっかけ」と「場」を提供します。

1. 自走型の組織づくりを目指す集合型プログラム

自分たちにとって「いい会社とは何か？」をミドルマネージャーが模索し、自分たちの資産の棚卸を行い、ありたい姿をえがくとともに、実現に向けた行動や対話のプロセスを設計します。また、各社のミドルマネージャーが都度集まり、プログラムで検討する中での課題や悩み事、上手く進み始めていることなどを共有しながら、事務局とアドバイザーも交え、伴走支援を行います。

2.プログラムのテーマとプロセス

テーマや問いに基づき、企業という外形的な枠組みと、自分自身の認識という認識の枠組みを飛び越え、多様な考え方や価値観に触れることで、行動につながる「気づき」や自分のフィルターを超えた新たな「視点」を生み出します。

(昨年度の様子をまとめたPV)

https://youtu.be/J6QhreIT0-8?si=CXKS8CmI1pKP7i7a

▼株式会社ウエダ本社 代表取締役社長 岡村 充泰さんよりコメント

ウエダ本社はこれまで「働く環境の総合商社」として、人が生き生きと働ける場づくりを通じて、一人ひとりの個性や可能性を引き出し、かけ合わせることで新たな価値が生まれる「いい会社」を増やしてきました。これからの時代に大切なのは、与えられた仕事をこなすことではなく、社員一人ひとりが自分の頭で考え、自律的に会社や社会をより良くしていくことだと考えています。WORK CROSSでは、ゼブラ企業という新しいものさしを広げるゼブラアンドカンパニーさんと共に、理念だけでなく数字でも経営を語れるミドルを育てていきます。一社では難しいことも、価値観を分かち合う仲間が集えば前に進める。京都から「体温」のある経営を広げ、骨太な中堅企業の輪を育てていきたいと思います。

▼Zebras and Company代表取締役 阿座上 陽平よりコメント

第2期では、参加された企業のミドルのみなさんが、9ヶ月をかけて大きく変わっていく姿が印象的でした。日々の暮らしのなかでも自然と会社の未来を考えるようになり、一人ひとりが当事者として動き始める。その変化はやがて社内に新しい対話の場を生み、社長が一人で背負っていた未来を、ミドルが一緒に描き始めました。私は、この「個人の変容」こそがすべての起点だと考えています。京都には持続性や共存を大切にしてきた老舗企業が数多くあり、その精神性はゼブラ企業と深く重なります。企業の垣根を越えてミドルがつながるとき、その変化は一社にとどまらず、京都全体の未来をつくる力になっていく。第3期では、その新しい一歩をご一緒できることを楽しみにしています。

▼株式会社ウエダ本社 とは

当社は1938年文具卸商として創業し、その後"事務機のウエダ"としてご愛顧頂いてから、現在の"オフィスのワンストップ窓口"という姿まで、70年以上オフィスと向き合って参りました。我々が人生の殆どを過ごすオフィスを生き生きとさせ、日本の職場環境や日本人の仕事観を変える事ができれば、働く人々や多くの中小企業を元気にし、日本の社会を生き生きとさせ、日本を元気にしていく事に繋がると思います。今後も当社ではオフィスを通して世の中の課題に向き合い、日本のオフィスを変革し、日本人の仕事観を変革していく事を目指して参ります。

https://www.ueda-h.co.jp/

以上

▼株式会社Zebras and Company（ゼブラ アンド カンパニー）とは

「Different scale, Different future （新しいものさしがあれば、新しい成長が起こり、新しい未来が作れる）」をテーマに、誰もが社会課題解決と持続的で健康的な企業経営に挑戦できる「優しく健やかで楽しい社会」を目指し、投資と経営支援を行う会社です。投資・経営支援、行政や金融企業との連携、「ゼブラ企業」に関するリサーチと情報発信を通してゼブラ的経営を体系化し、「ゼブラ企業」という概念が全ての企業に実装され新たなビジネスモデルの可能性を広がる世界を目指しています。

https://www.zebrasand.co.jp

▼株式会社Zebras and Company 会社概要

社 名：株式会社Zebras and Company

設 立：令和3年3月12日

事 業：「ゼブラ企業」という概念の認知拡大のためのムーブメント・コミュニティづくり、及び、社会実装のための投資や経営支援の実行

代表取締役：阿座上陽平、田淵良敬

社外取締役：小林味愛

監査役：三尾徹



公式サイト：https://www.zebrasand.co.jp

公式Facebookページ：https://www.facebook.com/zebrasandco/

公式instagram：https://www.instagram.com/zebrasandco/

公式Twitter：https://twitter.com/zebrasandco