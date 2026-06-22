SHOGUN BURGER、公式アプリにて日本在住者限定の優先案内サービス「FAST PASS（ファストパス）」を開始

株式会社ガネーシャ

株式会社ガネーシャ（本社：富山県富山市、代表取締役：本田大輝）が展開する和牛バーガー専門店「SHOGUN BURGER」は、公式アプリ限定の新サービス「FAST PASS（ファストパス）」を、全国のSHOGUN BURGER店舗（宮古島店を除く）にて開始いたします。

SHOGUN BURGERはこれまで、国内外から多くのお客様にご来店いただき、人気商品や限定メニューを楽しみに足を運んでいただいてまいりました。

一方で、観光地や都市部の店舗を中心に、混雑時にはお待ちいただく機会も増えてきています。



そこでSHOGUN BURGERは、お客様の時間価値をさらに高める新たな取り組みとして、公式アプリ限定の日本在住のお客様を対象とした優先案内サービス「FAST PASS」を導入いたします。



SHOGUN BURGERは、日本で生まれ、日本のお客様に育てていただいたブランドです。世界を目指すブランドであるからこそ、まずは日頃より支えてくださる国内のお客様に、これまで以上にわかりやすく価値をお返ししていきたいと考えています。



FAST PASSは、混雑時でもよりスムーズに商品をお受け取りいただける、公式アプリ限定の有料サービスです。単なる利便性向上にとどまらず、日常の中でSHOGUN BURGERを選んでくださるお客様に、より良い体験をお届けするための新たな仕組みとして導入いたします。

※ファストパスは、満席・混雑時に一般待機列へ並ばず、優先的にお席にご案内するサービスです。

ご着席後、公式アプリより商品をご注文いただき、ご注文後に調理を開始いたします。



【対象店舗】

SHOGUN BURGER全店舗

※宮古島店を除く



【ファストパスのメリット】

通常の待機列に並ばず、お席の準備が整い次第、優先的にお席へご案内いたします。

混雑時でも、よりスムーズにご利用いただけます。



【料金・ご利用条件】

料金：1枚 300円（税込）

購入方法：公式アプリ内にて購入(https://apps.apple.com/jp/app/shogun-burger-%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%83%A2%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id1610235201)

有効期限：購入日または指定日の営業時間内

対象：小学生以上のお客様は、1名様につき1枚必要です。

※お食事代は別途必要です。



【ご利用方法】

１. ご来店時、列には並ばずスタッフへ「ファストパス利用」とお声がけください。

２. スタッフがチケット画面を確認後、空席が出次第、優先的にお席へご案内いたします。

３. ご着席後、公式アプリより商品をご注文ください。

（お席へのご案内までお待ちいただく場合は、待ち時間中にご注文いただけます。）

４. ご注文後、調理を開始いたします。



【ご注意事項】

１.ご購入後の返金・キャンセルはできかねます。

２.ファストパスはお席の予約を確約するものではありません。満席時は、空席が出るまでお待ちいただく場合がございます。

３.商品の在庫確保をお約束するものではありません。ご希望の商品が売り切れの場合は、別の商品をご注文ください。

４.ファストパスをお持ちのお客様が複数組いらっしゃる場合は、ご到着順でご案内いたします。

５.通信エラーやスマートフォンの充電切れなどによりチケット画面をご提示いただけない際は、サービスをご利用いただけないことがあります。

公式アプリを最新版にアップデートのうえ、ぜひご利用ください。

皆様のご来店を、スタッフ一同心よりお待ちしております。

■SHOGUN BURGERについて

2017年、富山県富山市・総曲輪に1号店をオープン。

焼肉のプロが手がける和牛バーガー専門店としてスタートし、創業からわずか5年で、World Food Championshipsのハンバーガー部門において世界6位を獲得しました。

現在は国内外へと店舗展開を進め、アジア・ヨーロッパ・中東への挑戦にも本格的に取り組んでいます。日本発の和牛バーガーブランドとして、世界中の人々に新たな食体験を届けています。



富山の老舗焼肉店の知見を活かし、厳選した和牛を使用したパティは、噛むほどに旨味が広がる肉々しさが特徴です。部位ごとの独特な食感、あふれ出す肉汁、一口目の衝撃から食後の余韻に至るまで、すべてにこだわり抜いた一品。



さらに、アクセントとなるソースにも焼肉店ならではのノウハウを凝縮。 「最上級のジャンクフード」 として、これまでにない新時代の和牛バーガーを生み出しました。

■SHOGUN BURGER店舗詳細

・直営店舗（12店舗）

富山店、新宿総本店、金沢クロスゲート店、渋谷店、TRUCK宮古島店、麻布台ヒルズ店、浅草店、TOKYU KABUKICHO TOWER店、恩納村店、祇園四条店、ひがし茶屋街店、SHOGUN BURGER + FACTORY

・国内フランチャイズ加盟店舗（7店舗）

町田店、横浜赤レンガ倉庫店、流山おおたかの森店、心斎橋店、池袋西口店、高崎店、SUSUKINO店

・海外フランチャイズ加盟店舗（4店舗）

上海店、バンコク店、杭州店、重慶店

店舗詳細は(https://shogun-burger.com/)こちら(https://shogun-burger.com/)

■SHOGUN BURGER 公式アカウント一覧

公式ホームページ：https://shogun-burger.com/

公式Instagram ：https://www.instagram.com/shogunburger

公式X ：https://x.com/shogunburger

公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@shogunburger

■株式会社ガネーシャ

東京事務所：渋谷区宇田川町2-1 渋谷ホームズ413号室

本社：富山県富山市問屋町1-9-7 トトン2階

代表者：代表取締役 本田 大輝

ガネーシャ公式HP：https://ganesha-inc.net/

事業内容：飲食店の経営/フランチャイズチェーンの加盟店募集・運営/店舗プロデュース/精肉事業