KKday、JAL「マイルde体験」へ体験商品の供給を開始

株式会社KKDAY JAPAN

現地オプショナルツアーやアクティビティに特化した旅行体験予約プラットフォーム「KKday」を運営する株式会社KKDAY JAPAN（日本支社：東京都新宿区、日本支社長：大淵 公晴、以下「KKday」）は、2026年5月28日より、日本航空株式会社（東京都品川区、代表取締役社長：鳥取 三津子、以下「JAL」）が運営するマイルを特別な体験に交換いただけるサービス「マイルde体験」に対し、KKdayが取り扱う日本国内の旅ナカ商品をAPI連携で供給するサービスを開始しました。

本サービスにより、JALマイレージバンク（JMB）会員（※1）は、保有するJALのマイルでKKdayが取り扱う日本国内の旅ナカ商品を直接予約・利用できるようになります。JMB会員にとっては、これまで特典航空券やショッピング特典が中心だったマイルの使い道に、旅先で楽しめる体験商品という選択肢が拡充することになります。

（※1）JMB会員数約3,700万人（2025年度想定値・出典：JAL公式発表資料）

■ 連携の背景：KKday独自の「ITデジタル力」と「圧倒的な商材力」

旅行者の関心が「モノ消費」から体験などの「コト消費」へと急速に移り変わるなか、自社のポイントやマイレージなどの経済圏を拡大し、独自の体験サービスによって顧客の愛着や満足度を高めたいと考える企業が増加しています。しかし、自社で世界中の体験商品を一つひとつ開拓し、即時の在庫管理や多言語・決済システムを一から構築するには、膨大な開発の人員と費用が必要です。

今回、大規模な顧客基盤と厳格なシステム基準を持つJALの新たなパートナーとしてKKdayが選ばれた背景には、当社が世界展開のなかで培ってきた拡張性の高いAPI基盤などの「ITデジタル力」と、世界92ヵ国550都市以上・35万件超を網羅する「圧倒的な商材調達力」に対する高い評価があります。

KKdayのAPI連携を活用することで、協業先は自社で一から商品開拓を行う場合と比較して、より効率的かつ短期間で豊富な体験商品の取り扱いを開始することが可能になります。アプリや会員サイトなどの自社サービス基盤へKKdayが持つ豊富な体験在庫を組み込むことで、規模の拡張にも柔軟に対応でき、協業先の迅速な市場展開を強力に支援します。

■ KKdayが提供する3つの価値

1｜豊富な体験商品群の自動供給

KKdayが取り扱う日本国内の旅ナカ商品を「マイルde体験」へAPI経由で供給します。自動連携により、KKdayの最新商品がそのまま「マイルde体験」上で予約可能となります。

2｜最新の空き状況と連動した予約

API接続により、商品の空き状況の確認から予約の確保まで連携します。在庫情報が連動して反映されるため、人気の体験商品でも確実な空き状況を確認のうえお申し込みいただけます。

3｜保有ポイント（マイル）での直接決済

JMB会員は、保有するJALマイルをKKdayの体験商品へそのまま交換し、利用することができます。マイルを「貯める」だけでなく、旅ナカでの体験というかたちで「使う」楽しみが広がります。

■ 今後の展望：デジタル力で、地方・旅ナカ体験をもっと多くの旅人へ

KKdayは、自社の強みであるITデジタル力を、日本の地方や旅ナカ事業者様の販路拡大、および地域経済の活性化に最大限活用してまいります。

日本各地には、その土地ならではの文化や豊かな自然、伝統工芸、食など、世界に誇るべき体験が数多く存在します。しかし、その多くは地域の事業者が単独で運営されていることが多く、国内外の幅広い旅行者へ魅力を届けるためのデジタル販売網が十分に整っていないという課題を抱えています。

KKdayは、今回のJAL「マイルde体験」との連携を含め、自社が培ってきたAPI技術と圧倒的な商材調達力を活かして、多様な業界の協業先との連携をさらに推し進めます。これにより、地方の素晴らしい体験商品を国内外の旅行者へ直接つなぐ「旅ナカ体験のデジタル販路」の構築・拡大に注力してまいります。

この取り組みを通じて、地方の観光事業者には新たな集客機会を、旅行者には日本各地の魅力との出会いを、そして協業先には自社サービスを通じた新たな体験提供の機会を生み出し、観光産業全体の発展に貢献してまいります。

KKday体験商品のAPI連携にご関心のある事業者様は、本リリース末尾のお問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。

■株式会社KKDAY JAPANについて

KKday（ケーケーデイ）は現地オプショナルツアーやアクティビティに特化した旅行体験予約プラットフォームです。世界中の旅先の特⾊あるツアーを網羅し、旅行者が個別にツアーやチケットを手配する手間を省き、旅行計画の利便性を向上させるサービスを提供しています。

KKdayのプラットフォームは、92ヵ国550都市以上をカバーし、35万件を超える旅行商品を取り扱っています。世界中の利用者がもっと自由で快適に旅行体験を楽しめるよう、サイトは日本語、繁/簡体字、英語、韓国語などの多言語に対応しています。KKdayは、今後も高品質なオプショナルツアー・現地アクティビティ・旅行体験を提供してまいります。



■会社概要

日本法人：東京都新宿区四谷1-22-5 WESTALL四谷ビル2階

日本支社長：大淵公晴

設立： 2014年5月

拠点：台湾、日本、韓国、シンガポール、マレーシア、インドネシア、ベトナム、フィリピン、タイ、香港、上海

事業内容：現地オプショナルツアー・旅行体験予約サイト

URL：https://www.kkday.com/ja

メディア連絡先：jp-media@kkday.com

【KKdayとのAPI連携・法人協業に関するお問い合わせ先】

株式会社KKDAY JAPAN E-mail：kkpartners-jp@kkday.com