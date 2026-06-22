創業50周年を迎える小野写真館グループの公式アプリ「OPS connect」累計インストール数10,000件を突破

株式会社小野写真館

【サマリー】

・創業50周年を迎える小野写真館グループの公式アプリ「OPS connect」が累計10,000インストールを突破

・顧客管理システム登録件数175,500件超、アプリ利用者のほぼ100％がLINE連携を活用

・人生の節目に寄り添う「感動体験の創造」を支えるプラットフォームとして成長

株式会社小野写真館（本社：茨城県ひたちなか市、代表取締役社長：小野 哲人）が運営する公式アプリ「OPS connect」は、2026年6月21日時点で累計インストール数10,000件を突破いたしました。

公式アプリ

「OPS connect」ダウンロードはこちら

App Store(https://apps.apple.com/jp/app/ops-connect/id1668804918)

Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ops.mobile.app)



「OPS connect」は2023年3月13日にリリースされ、約年2か月で10,000インストールを達成しました。利用履歴の確認や予約管理、ポイントサービス、クーポン利用などの機能に加え、アプリ利用者のほぼ100％がLINE連携を活用しており、お客様との継続的なコミュニケーション基盤として成長しています。

小野写真館グループでは、2026年5月31日時点で顧客管理システム登録件数175,500件を超えるお客様との接点を築いています。創業50周年を迎える本年、50年間大切にしてきたお客様とのつながりを次世代へ受け継ぐ取り組みとして、「OPS connect」は重要な役割を担っています。

【創業50年、変わらない「感動体験の創造」】

小野写真館グループは1976年の創業以来、「感動体験の創造」を理念に掲げ、お客様の人生の節目に寄り添ってまいりました。

私たちが提供しているのは、写真という商品だけではありません。衣装選びや試着体験、ヘアメイク、撮影当日の時間、ご家族との会話や笑顔、その日を迎えるまでの期待感や高揚感も含めて、お客様にとって特別な思い出となる体験そのものを大切にしています。

【OPS connect誕生の背景】

実際に、お宮参りでご来店いただいたお客様が七五三、成人式、ウェディングへと利用を重ね、さらにそのお子様の撮影をご依頼いただくなど、世代を超えたお付き合いが続いています。

中には祖父母・親・子の三世代にわたりご利用いただいているご家族もいらっしゃいます。

こうした長いお付き合いの中で、「これまでの利用履歴や思い出をいつでも振り返ることができる仕組みをつくりたい」という想いから誕生したのが「OPS connect」です。

【10,000インストールの先に広がる、ご家族とのつながり】

OPS connect

10,000インストールという数字の先には、多くのご家族の存在があります。

私たちは、一度の撮影で終わる関係ではなく、お客様の人生とともに歩み続ける存在でありたいと考えています。

【株式会社小野写真館 代表取締役社長 小野 哲人 コメント】

50年前の小野写真館現在の小野写真館

このたび、公式アプリ「OPS connect」の累計インストール数が10,000件を突破いたしました。2023年のリリース以来、多くのお客様にご利用いただき、心より感謝申し上げます。

私たちは創業以来、写真を提供するだけではなく、衣装試着体験や撮影体験を通じて、お客様に感動していただける時間と空間を創り出すことを大切にしてまいりました。

また、10,000インストールという数字の先には、多くのご家族の存在があります。私たちが大切にしているのはアプリの利用者数そのものではなく、その先にいるお客様やご家族とのつながりです。

次の50年に向けて、リアルな体験価値とデジタルサービスを融合させながら、お客様一人ひとりの人生に寄り添い、新たな感動体験の創出に挑戦し続けてまいります。

【OPS connect概要】

代表取締役 小野哲人

提供開始日：2023年3月13日

累計インストール数：10,000件（2026年6月21日時点）

主な機能：利用履歴確認、予約確認、ポイント、クーポン、お問い合わせ、LINE連携

【株式会社小野写真館について】

株式会社小野写真館は1976年7月創業。2026年7月に創業50周年を迎えます。

現在は全国49店舗を展開するほか、フォトブックアプリ「BABY365」や二次会ドレスECサイトなど、リアルとデジタルを融合したサービスも提供しています。

2026年5月31日時点で顧客管理システム登録件数は175,500件を超え、多くのお客様とのつながりを育んできました。

株式会社小野写真館

＜会社名＞ 株式会社 小野写真館

＜所在地＞ 茨城県ひたちなか市東大島2-2-16

＜事業内容＞ 和装レンタル事業・フォトスタジオ事業・アプリ事業・EC事業・ブライダル事業・宿泊事業

＜連絡先＞ 株式会社 小野写真館 管理本部（担当：堀越）

(HP) https://ono-group.jp/ (TEL) 029-274-1791/070-3170-0919