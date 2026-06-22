高校生の94.5%が学べていない「マーケティング等」の学習機会を創出！　チャーミングケアが、ハットランゲージアカデミー「学生のためのマーケティング・解析・広報講座」（2026年7月開講）に協働

一般社団法人チャーミングケア

一般社団法人チャーミングケア（所在地：大阪府池田市、代表理事：石嶋瑞穂）は、ハットランゲージアカデミー（運営：STR企画）が2026年7月に開講する高校生・大学生とその保護者を対象とした「学生のためのマーケティング・WEB解析・広報の基礎」講座に、事例の情報提供および学習後の実践機会の提供という形で協働いたします。

学生のためのマーケティング・解析・広報講座

URL：https://hat-language-academy.com/marketing-bootcamp/(https://hat-language-academy.com/marketing-bootcamp/)

この講座の特徴

１. 3時間で「全体像」を掴める設計

マーケティング・WEB解析・広報という3領域の基礎を、各回1時間×3回で凝縮しています。

２. 実務で使われている考え方を、ダイジェストで「ザックリ」学ぶ

「学校では教わらないが、社会では当たり前に使われている」言葉を横断して「ザックリ」学びます。

３. オンライン完結・全国どこからでも

オンタイムのライブ講座なので、自宅から参加できます。自分の都合に合わせた受講スケジュールを組んでいただけます。



開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/55867/table/21_1_88c36062f2c9a1c6828ed928fa09b647.jpg?v=202606221052 ]

料金（税込）

■ 背景

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/55867/table/21_2_5d6c5038926b02e2cef3eb78eda2ce4f.jpg?v=202606221052 ]

マーケティング・WEB解析・広報（PR）は、現代のビジネスにおいて業種を問わず求められる基礎スキルでありながら、これらを体系的に学べる機会は、高校・大学・社会人のいずれの段階においても限定的です。

文部科学省「学校基本調査」（令和7年度）によれば、マーケティングを正規科目として学べる商業科に在籍する生徒は、全国の高校生のうち5.5%にとどまります。普通科に進む生徒の多くは、マーケティングの基礎フレームワークに触れる機会がないまま卒業します。

※出典：文部科学省 学校基本調査 令和7年度

大学段階では、文部科学省「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度」の運用や、データサイエンス系学部の新設が相次ぐなど、データ活用人材の育成は国家的課題と位置づけられています。しかし、データサイエンス系・経営商学系の学部に進学しない大多数の学生にとって、これらの領域は大学カリキュラム上ほぼ存在しません。

※参考／データ出典：文部科学省「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度」認定・選定校一覧

社会人になっても、帝国データバンクの2024年調査によれば、リスキリングに取り組んでいる企業はわずか8.9%にとどまり、会社任せでは身につかない構造が浮き彫りになっています。一方、日本リスキリングコンソーシアムの調査ではリスキリング受講分野のトップ3が「データ分析」「マーケティング」「AI」であり、需要と供給の大きなギャップが明らかになっています。

出典：帝国データバンク「リスキリングに関する企業の意識調査（2024）」

チャーミングケアは、病気や障害のある子どもと家族の生活の質向上を目的に、「まなぶ・はたらく・かう・しる・おうえんする」の5軸で事業を展開しており、学生ボランティア・業務委託プログラムやアンバサダープログラムを通じて、学びと社会実践をつなぐ場を運営してきました。

学びの機会から取り残されがちなこの3領域（マーケティング・WEB解析・広報）は、当事者支援の現場で実践し続けてきた領域でもあります。ハットランゲージアカデミーが主催する本講座の趣旨に賛同し、自らの実践知の事例提供と、学習後に実社会で試せる実践機会の提供という形で協働することとなりました。

■ 本講座におけるチャーミングケアの協働

本講座において、チャーミングケアは以下の二点で協働しています。

事例提供：チャーミングケアのソーシャルアクション（広報・WEB解析・マーケティングの実践）を、講座内のケーススタディとして提供します。

学習後の実践機会の提供：講座で学んだ内容を実社会で試したい方に向けて、以下のプログラムをご用意しています。

学生向け：学生ボランティア・業務委託プログラム

https://charmingcare.jp/student-training-program

保護者向け：アンバサダープログラム

https://charmingcare.jp/ambassador-program

なお、本短期講座修了後にさらに体系的に学びたい方向けに、2026年9月開講予定の本科コース(https://hat-language-academy.com/basic-mktgpr/)（3ヶ月／ハットランゲージアカデミー(https://hat-language-academy.com/)）では、チャーミングケアとの協働をさらに広げた形でご提供を予定しています。詳細は追ってご案内いたします。



■ ハットランゲージアカデミーについて

HP：https://hat-language-academy.com/(https://hat-language-academy.com/)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wfMK9uCeNJE ]

「文脈を読む力を育てる」を軸に、「読める」を「わかる」に変える指導を行う国語専門塾。受験対策にとどまらず、社会に出てから一生使い続ける読解力と発信力の育成を目指しています。

■ 一般社団法人チャーミングケアについて

HP：https://charmingcare.jp/(https://charmingcare.jp/)

病気や障害のある子どもと家族のための生活の質の向上に着目し、「まなぶ・はたらく・かう・しる・おうえんする」の5軸の事業を展開しています。

講座に関する問い合わせ先

ハットランゲージアカデミー：h(https://hat-language-academy.com/)ttps://hat-language-academy.com/

(https://hat-language-academy.com/%E9%81%8B%E5%96%B6%EF%BC%9ASTR%E4%BC%81%E7%94%BB)運営：STR企画（https://strkikaku.com/）