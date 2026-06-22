しまむら、6/24（水）より、特別催事「超サプライズセール!!!」を開催！6/23（火）は前日祭も開催！超サプライズ特価のほか、タイムジャックセールやノベルティプレゼントもご用意！
株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、6月24日（水）より、全国のファッションセンターしまむら店舗にて「超サプライズセール!!!」を開催することをお知らせいたします。
■「超サプライズセール!!!」を開催！
“超サプライズ特価”商品を豊富に取り揃えた圧巻ラインナップの特別催事です。ぜひこの機会に、お近くのファッションセンターしまむらへお越しください。
■コスパ最強！数量限定「ハッピーバッグ」
アウター、インナー、寝具・インテリアまで、幅広い商品の超お買い得な「ハッピーバッグ」を数量限定でご用意しております。
■前日から「タイムジャック」を開催！
以下の日程でタイムジャックセールを開催します。
タイムジャックセール限定の“超サプライズ特価”商品を販売します。
・前日 6月23日（火）18：00～
・当日 6月24日（水）10：00～
・当日 6月24日（水）13：00～
・当日 6月24日（水）16：00～
■「タイムジャック」ノベルティプレゼント！
ノベルティは3種類ご用意しております。配布時間はそれぞれ異なります。
・当日 6月24日（水）10：00～ 保冷剤付ランチ巾着
・当日 6月24日（水）13：00～ ハンディガン
・当日 6月24日（水）16：00～ ステンレスペットボトルホルダー
いずれもしまむらパークアプリ会員証をご提示のうえ、税込5,000円以上お買い上げのお客様を対象に、先着順でプレゼントします。なくなり次第終了となります。
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