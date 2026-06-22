【AIナレーションおよび外国語テロップ機能を大幅アップデート】ビジネス動画カンタン作り放題・クラウド動画作成ツール「メディア博士」

株式会社博士.com

株式会社博士.com(https://www.web-hakase.com/)（本社：東京都武蔵野市吉祥寺東町、以下博士.com）が提供する、クラウド動画作成ツール【メディア博士(https://media-hakase.com/)】は、「AIナレーション機能」および「外国語テロップ機能」の大幅アップデートを実装しました。

「メディア博士」はAI機能を搭載し、初心者でも直観的に操作しやすく、簡単に動画を作成できるツールです。動画作成ツール・配信サイト・コンサルティングの３つのサービスにて企業の動画作成の内製化をトータルでバックアップしております。

この度、インハウスでのグローバルな動画作成ニーズの高まりや、日本での外国人労働者の需要に対応して、AI自動生成によるナレーション機能と、多言語対応のテロップ機能を強化・拡充いたしました。

記事の要点

機能拡張により利便性が向上した【メディア博士】のアップデートの特徴

- 対象サービス：クラウド動画作成ツール「メディア博士」- 主なアップデート内容：- AIナレーション機能の拡張：約150種類の声色からテキスト入力のみで自動生成。柔軟な履歴呼び出しと再編集が可能。- テロップ・音声変換の多言語化：ベトナム語、ミャンマー語などを追加し、70か国語（472種類のAI）に対応。テロップ翻訳も87か国語に対応。- 利用メリット：ナレーターの手配や外部への翻訳依頼が不要になり、コストと時間を削減。多言語動画の内製化を容易に実現。

◆テキストを入力するだけで、AIが自動でナレーション音声を作成

テキストを入力するだけで、AI機能が自動で自然なナレーション音声を作成します。声色は約150種類から選択可能で、動画のテイストに合わせて「話速」や「抑揚」の細かな設定も行えます。

◆生成履歴の呼び出し・再編集機能による作業効率化 ・履歴からの生成

生成したAI音声データの設定を、最新20件の履歴から呼び出して新たな音声を生成できます。

呼出機能：以前に生成したAI音声データを同じ設定で呼び出し、音声の追加や再編集することが可能です。（※再編集して登録した音声は、呼び出した元の音声とは別に新しく登録されます）

素材登録：作成したAI音声データを、音声素材として登録し繰り返し使用することも可能です。

◆新たに追加された言語を含む70か国語に対応

AI自動音声変換機能において、新たに追加されたベトナム語・ミャンマー語をはじめ、70か国語に対応しました。用途やターゲット層に合わせて、472種類のAIから最適なものを選択が可能です。

◆完成した動画のテロップも87か国語に翻訳可能

完成した動画のテロップを翻訳する機能においても、87か国語に対応しています。作成済みの日本語動画を、海外向けのプロモーションや外国人スタッフ向けの研修動画としてスピーディに横展開することができます。

高いクオリティの多言語動画を簡単に作成できるツールとして、【メディア博士】はお客様の細かなご要望にもお応えしていけるよう、機能の開発・向上に益々取り組んでまいります。

【メディア博士とは】

クラウド動画作成ツール【メディア博士】は、博士.comが20年を超えるポータルサイト運営、5000社を超えるWEBコンサルティング・マーケティング・ブランディングのノウハウをもとに開発。ビジネスシーンでの利用に最適な機能を備えた動画作成ツールです。 AI機能の活用で、ブランディング動画・プロモーション動画・社内研修、広報動画・広告動画など初心者でも簡単に制作できます。



クラウド動画システム「メディア博士」については下記ページもご参照ください。

https://www.media-hakase.com/

グローバル化が進むビジネスシーンにおいて、海外向けプロモーションや外国人従業員向けの研修など、多言語での動画活用が必須となり、動画作成ツールの需要が高まっております。 人々の視聴覚にダイレクトに届けることのできる動画は、これまで以上に力を増しております。

博士.comでは長年Webコンサルティングを行ってきたノウハウを活かし、様々な動画の撮影、編集、マニュアルを用意し、ニーズに応じた動画作成を全力でサポートしてまいります。



◆本件に関するお問合せ先

株式会社 博士.com(https://www.web-hakase.com/)

Tel：0422-28-2211

Fax：0422-28-2212

お問い合わせ：https://media-hakase.com/request/

「メディア博士」URL：https://media-hakase.com/