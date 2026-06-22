川名 連介 選手 完全移籍加入のお知らせ

株式会社モンテディオ山形

この度、川名連介選手が栃木SCより完全移籍にて加入することが決定いたしましたのでお知らせいたします。

川名 連介 RENNOSUKE KAWANA

生年月日：

2002年2月18日（24歳）

出身地：

神奈川県

身長体重：

170cm、68kg

ポジション：

FW

利き足：

右

所属歴：

横浜Ｆ・マリノスＪｒユース追浜-湘南工科大附属高-産業能率大-栃木SC

通算出場記録：

川名 連介 選手コメント

- J２リーグ戦 通算13試合出場1得点- J３リーグ戦 通算33試合出場1得点- 明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ 通算14試合出場0得点- リーグカップ戦 通算3試合出場0得点

『皆様初めまして、川名連介です。

自分なりの覚悟を持ってモンテディオ山形に来ました。

モンテディオ山形は必ずもっと上のステージへ行けるクラブだと思っています。

その目標を実現するために、自分の持てる力のすべてをこのクラブに捧げる覚悟です。

山形の勝利のために全力で戦い、結果で恩返しできるよう全力を尽くします。

共に戦ってください！よろしくお願いします！』