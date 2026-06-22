【鹿児島空港で味わう霧島の恵み】霧島市産食材を贅沢に使用した特別メニュー、6月より「山形屋食堂エアポート店」にて期間限定で提供開始！

霧島市

鹿児島の空の玄関口である鹿児島空港にある「山形屋食堂エアポート店」にて、霧島市産の食材をふんだんに使用した期間限定の特別メニューが今月より開始いたしました。

霧島市は、霧島山を代表する火山や錦江湾など豊富な自然から育まれた農林水産物がたくさんある「食材の宝庫」です。山形屋食堂エアポート店では、鹿児島を訪れる皆様へ、鹿児島の食文化を提供しています。この度、霧島の大地が育んだ食材をお手軽に味わえることを目的に、霧島市の美味しい食材を使用したメニューが開発されました。

長年、鹿児島の食文化を発信し続ける「山形屋食堂」の熟練の技と、霧島市が誇る新鮮な素材が出会うことで、この場所でしか味わえない格別なひとときをお届けします。

■ 霧島市の恵みを堪能する特別メニュー

霧島市で生産された黒毛和牛、黒豚、黒さつま鶏、ぶり、抹茶をメインにしたメニューを展開します。

※提供メニューは季節や仕入れ状況により変更する場合があります。

※「鹿児島県産ぶりの漬け丼」は、霧島黒酢ぶりの生産が追いつかないため、一時的に「鹿児島県産ぶりの漬け丼」として提供されていますが、状況が整い次第、霧島黒酢ぶりが使用される予定です。

■ 店舗概要

・店舗名：山形屋食堂 エアポート店

・所在地：鹿児島空港 国内線ターミナルビル 2階

・提供開始日：2026年6月～（2ケ月間限定の予定）

・営業時間：6:30～20:30 (オーダーストップ20:00)、

ラーメンコーナー 10:00～20:30 (オーダーストップ20:00)

・電話番号：(0995)58-2275