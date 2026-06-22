大会初出場のAKALAが日本チャンピオンに！[第11回全日本ビーチアルティメット選手権大会]

一般社団法人日本フライングディスク協会

2026年6月13日(土)に白良浜（和歌山県白浜町）で開催した「第11回全日本ビーチアルティメット選手権大会」において、初出場のAKALAが優勝し、本年度ビーチアルティメット選手権大会の日本チャンピオンとなりました。

優勝：AKALA

準優勝：Cheetahs

第3位：KEENotes

SOTG賞：SubRosa

MVP：佐々木 康太 (AKALA #9)

敢闘賞：芝 圭一郎 (Cheetahs #97)

優勝：AKALA準優勝：Cheetahs第3位：KEENotesSOTG賞：SubRosa

※SOTG賞について

競技者自身がルールを運用する「セルフジャッジ制」を採用しているビーチアルティメットでは、スピリット・オブ・ザ・ゲーム（SOTG）という「各選手のフェアプレイに対する責任感」を前提として試合を進行します。この考え方に則ったプレイを奨励する目的で、試合の順位表彰に加えて、SOTG賞を設けています。この賞は、大会期間中に対戦した全ての相手チームから与えられた評価スコアの平均点を参考にして、最優秀チームを表彰するものです。

フライングディスク競技「ビーチアルティメット」について

ビーチアルティメットは、砂の上でアルティメットを行う5人制のチームスポーツです。通常のアルティメットより少し小さい75m×25mのフィールドでプレーを行い、フライングディスクを落とさずにパスをして運び、コート両端のエンドゾーン内でディスクをキャッチすれば得点となります。

「第11回全日本ビーチアルティメット選手権大会」について

フライングディスク競技「ビーチアルティメット」において、日本一を決定する全国大会です。

主催：一般社団法人日本フライングディスク協会

協賛：文化シヤッター株式会社

＜開催期間／場所＞

2026年6月13日(土)

和歌山県白浜町 白良浜



本大会について、詳しくはこちら：

https://www.jfda.or.jp/2026/04/14/2026alljapan-beach-ultimate-main/

【協会概要】

団体名：一般社団法人日本フライングディスク協会

所在地：〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町4番2号 JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 901

代表者：会長 齊藤 晴義

URL：https://www.jfda.or.jp/

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加盟団体：世界フライングディスク連盟 (IOC・IPC承認団体)、公益財団法人日本オリンピック委員会、公益財団法人日本スポーツ協会、一般社団法人日本スポーツフェアネス推進機構、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構、特定非営利活動法人日本ワールドゲームズ協会、公益財団法人日本レクリエーション協会、一般社団法人大学スポーツ協会



【本件に関するお問合せ先】

担当：齋藤 勇太

TEL : 03‐6434-0721

MAIL : news@jfda.or.jp