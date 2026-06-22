【鎌倉プリンスホテル】七里ヶ浜を望む絶景ロケーションで楽しむ湘南の“ハワイアン・タイム”「HAWAIIAN FAIR 2026」開催

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

鎌倉プリンスホテル（所在地：神奈川県鎌倉市七里ガ浜東1-2-18、支配人：薄井 茜）は、2026年7月8日（水）から9月23日（水・祝）まで、「HAWAIIAN FAIR 2026」を開催します。相模湾を望む七里ヶ浜の高台に位置し、海とともにゆったりとした時間が流れる鎌倉プリンスホテル。本フェアでは、ハワイに根付く“時間に追われず、その瞬間を大切に過ごす”価値観「ハワイアン・タイム」に着想を得て、“ゆったりと鎌倉時間を過ごす” をテーマに、食・景色・体験を通じた夏季限定コンテンツを展開します。海と空が溶け合う夕暮れ時には、絶景テラスでサンセットとともに楽しむトロピカルカクテルをご提供するほか、ラウンジではアサイーボウルやシェイブアイスなどのハワイアンスイーツを販売。また、ハワイアンハーフブッフェランチでは、自分好みにアレンジできる「Make your POKE-DON」や「Make your PANCAKE」をご用意します。さらに、お盆期間限定の「ハワイアンブッフェ」では、“食べる・つくる・選ぶ”楽しさを取り入れた体験型メニューを展開。世代を超えてゆったりと過ごす、湘南の夏時間を提案します。

「HAWAIIAN FAIR 2026」概要

ハワイアンフェアイメージ

【期 間】 2026年7月8日(水)～9月23日(水・祝)

【場 所】 レストラン ル・トリアノン (ホテル棟2F) ／ ラウンジ あじさい (ホテル棟3F) ／

絶景テラス (ホテル棟3F) ／ バンケットホール七里ヶ浜

【Webｻｲﾄ】 https://www.princehotels.co.jp/kamakura/summer/

Sunset Aloha Terrace ～夕景の特等席～

海と空がオレンジ色に染まる夕暮れ時、七里ヶ浜を望むテラスで、潮風を感じながら楽しむサンセットタイムをご提案します。湘南の夏の景色とともに味わうトロピカルカクテルが、非日常のひとときを演出します。

オリジナルカクテルイメージ

【期 間】2026年7月10日(金)～9月23日(水・祝)

※毎週金曜日・土曜日

※2026年8月13日(木)、9月20日(日)～23日(水・祝)は営業

【時 間】 6:00P.M.～9:30P.M.

(ラストオーダー9:00P.M. 絶景テラスのご利用は8:00P.M.まで)

【場 所】絶景テラス ／ ラウンジ あじさい

【料 金】トロピカルカクテル \1,600より

※ご注文・ドリンクのお受け取りは「ラウンジ あじさい」にて承ります。絶景テラスをご利用の場合は、ドリンクをお受け取り後、ご自身でご移動をお願いいたします。

ハワイアンハーフブッフェランチ

メインディッシュに加え、ハワイらしい彩り豊かなメニューやスイーツを取り揃え、自分好みにカスタマイズできる体験型メニューをご用意。海辺のリゾートを訪れたような、ゆったりとしたランチタイムをお楽しみいただけます。

ハワイアンハーフブッフェランチイメージ

【期 間】2026年7月8日(水)～9月23日(水・祝)

【時 間】11:30A.M.～3:00P.M.(ラストオーダー2:30P.M.）

※平日時間制限なし/土休日、催事開催時につきましては利用時間を90分とさせていただきます。

【場 所】レストラン ル・トリアノン

(ホテル棟2F)

【料 金】1名さま \4,800より

ALOHA HAWAII AFTERNOON TEA

相模湾を望む開放的なロケーションの中、南国を思わせる彩り豊かなスイーツとセイボリーとともに、ゆったりとした午後のひとときをお楽しみいただけます。ハワイを旅するような非日常感と、湘南に流れる穏やかな時間を掛け合わせた、夏ならではのアフタヌーンティーです。

ALOHA HAWAII AFTERNOON TEAイメージ

【期 間】2026年7月8日(水)～9月23日(水・祝）

【時 間】11:30A.M.～3:30P.M. (ドリンクラストオーダー3:00P.M.)

※前日までのご予約制／平日時間制限なし

土休日 １.11:30A.M.～２.1:30P.M.～の二部制。ご利用時間120分。

【場 所】レストラン ル・トリアノン

(ホテル棟2F)

【料 金】1名さま \6,000

ハワイアンスイーツ

南国を思わせる彩り豊かなフルーツを使用したひんやりとしたかき氷、アサイーボウルなど、夏にぴったりのメニューをご用意。ハワイのリゾート気分と、湘南に流れる穏やかな時間を掛け合わせた、ラウンジ限定のデザートをお楽しみいただけます。

アサイーボウルイメージシェイブアイスイメージ

【期 間】2026年7月8日(水)～9月23日(水・祝)

【時 間】平 日 11:30A.M.～5:00P.M. (ラストオーダー4:30P.M.)

土休日 11:00A.M.～5:00P.M. (ラストオーダー4:30P.M.)

【場 所】ラウンジ あじさい (ホテル棟3F)

【料 金】アサイーボウル \1,300 ／ シェイブアイス \1,100

ハワイアンブッフェ2026

“食べる・つくる・選ぶ”をテーマに、家族三世代で楽しめるハワイアンブッフェを開催いたします。

ライブ感を楽しめるローストビーフのカッティングサービスをはじめ、自分好みにカスタマイズできる「Make your POKE-DON」、ミニハンバーガーづくり、アイスクリームトッピングコーナーなど、大人もお子さまも一緒に楽しめる体験型メニューを展開。世代を超えて同じテーブルを囲みながら、湘南の夏の夜をゆったりとお過ごしいただけます。

ハワイアンブッフェイメージ

【期 間】2026年8月8日(土)～13日(木)

【時 間】6:00P.M.～9:00P.M. (ラストオーダー 8:30P.M.)

（ご予約時間：１.6:00P.M. ２. 6:30P.M. 各回120分制）

【場 所】バンケットホール七里ヶ浜

【料 金】おとな \8,800 ／ こども (6～12才未満) \4,800 ／ 幼児 (3～6才未満) \2,800

※料金には、サービス料、消費税が含まれております。

デコレーションアイスイメージ鉄板焼きイメージ鉄板焼きイメージバンケットホール七里ヶ浜

ハワイアンブッフェ POINT

“つくる・選ぶ・味わう”体験型ディナーブッフェ

「Make your POKE-DON」やミニハンバーガーづくり、アイスクリームトッピングなど、自分好みにアレンジできる体験型メニューをご用意。食事そのものが夏休みの思い出になる、参加型ディナーです。

【メニュー一例】

●Make your POKE-DON ●ロコモコ丼 ●ミニハンバーガー ●サイミン ●デコレーションアイス

ハワイ気分を楽しむ、多彩なメニュー

ローストビーフ カッティングサービスをはじめ、ガーリックシュリンプ、マヒマヒの香草風味オーブン焼き、ポークスペアリブ、ハワイアンピザなど、南国気分を楽しめるメニューが並びます。

三世代で楽しむ“湘南の夏時間”

広々としたバンケットホールで、お子さまから大人まで楽しめる内容をご用意。帰省シーズンのお食事や家族の集まりにもおすすめの、お盆期間限定イベントです。

料金には消費税が含まれております。別途会計時にサービス料(13%)を加算させていただきます。

写真はイメージです。

当社のレストラン・宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

仕入れ状況によりメニュー内容が変更になる場合がございます。

上記内容はリリース時点（6 月 22日）の情報です。