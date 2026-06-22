「この日この時刻に、確実に。」日時指定アラームアプリ「Toki」をApp Storeにてリリース

株式会社フォーユー

株式会社フォーユー（代表取締役：金田 進哉）は、iOS向けアラームアプリ「Toki（とき）」をApp Storeにてリリースいたしました。年・月・日・時刻を指定した一度きりのアラームを主軸に、毎週・毎月・毎年の繰り返し、予告通知、ホーム画面ウィジェットなど、日常のあらゆる「忘れたくない瞬間」をサポートする機能を搭載しています。

■ 開発の背景

iOSの標準アラームは「時刻」しか指定できず、「来週の月曜だけ早起きしたい」「来月10日に1回だけ鳴らしたい」といった特定日時への対応が困難でした。

カレンダーとアラームを組み合わせる手間を省き、「この日、この時刻に確実に鳴らす」をシンプルな操作で実現するアプリとして Toki を開発しました。

■ ロゴに込めた意味

時計の長針と短針がアプリ名の頭文字「T」を象るロゴマークを採用しています。左上に伸びる弧は、アラームの発信を表現。時間と通知というアプリの本質を、シンプルなひとつのロゴに凝縮しました。

■ 主な機能

▍日時を指定した一度きりのアラーム

年・月・日・時刻をグラフィカルなカレンダーUIで直感的に設定。試験前日、大切な締め切り、旅行当日の早起きなど、特別な日に確実に鳴らせます。

▍毎週・毎月・毎年の繰り返しアラーム

・毎週：曜日を複数選んで繰り返し（例：月・水・金のゴミ出しの日）

・毎月：毎月◯日に自動で鳴動（給料日・支払日の確認など）

・毎年：誕生日・結婚記念日など年に一度の大切な日に

▍マナーモード中でも確実に鳴動（AlarmKit採用）

Appleが iOS 26 で提供する「AlarmKit」を採用。サイレントモードや集中モード中でも割り込んで通知し、大切なアラームを見逃しません。無音・バイブレーションのみで鳴らす設定にも対応しています。

▍予告通知機能

アラームが鳴る1～60分前にプッシュ通知を配信。「そろそろ準備しよう」のひと押しとして活用できます。

▍ホーム画面ウィジェット

次に鳴るアラームの日時・サウンド・ラベルをホーム画面からひと目で確認。小サイズ（3件）・中サイズ（6件・2列）の2種類に対応しています。

▍Siri・ショートカット連携

「来月15日の午前8時にTokiでアラームを作成」と声で操作可能。ショートカットアプリを使った定型タスクの自動化にも対応します。

▍スヌーズ機能

スヌーズ間隔を1～30分で自由に設定。「少しだけ待って」に、ちゃんと応えます。

■ こんな使い方に

変則的なスケジュール・仕事

・シフトがバラバラな看護師や販売職など、「来週のこの日だけ早番」という日限定のアラームに

・第2・第4火曜など変則的なゴミ出し日、その日の朝だけ鳴らす使い方に

・出社日は早起き・在宅日は遅め、週ごとに変わるハイブリッド勤務の起床リズムに

旅行・イベント・特別な日

・「3週間後の旅行初日、朝4時起き」を今すぐセット。前夜のセット忘れによる寝坊ゼロに

・チケット先着発売や抽選発表の時刻に合わせ、作業中でも絶対に見逃さないために

・深夜・早朝のゲリラ販売や限定セールの開始時刻にダイレクトにセット

ビジネス・タスク管理

・数日後のオンライン会議・面談をカレンダー通知より確実に知らせるアラームとして

・「今月25日の15:00までに書類提出」など、絶対に逃せない期限のラストコールに

・無料トライアルの解約期限や定期メンテナンスなど、忘れた頃にやってくる手続きの催促に

日常生活・プライベート

・来週の特番や週末のYouTube生配信など、1回限りの放送開始時刻に合わせて

・「2週間後の14時に歯医者」の出発時間を、今すぐセットしておくために

・家族の誕生日の「00:00ぴったり」に鳴らして、1番にお祝いを届けるトリガーに

■ 提供形態・価格

対応OS ：iOS 26 以上

対応デバイス：iPhone

価格 ：無料（7日間フル機能トライアル）＋ \500 買い切り

配信先 ：App Store

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/toki/id6780341684

■ 株式会社フォーユーについて

UI/UXデザイン、iOSアプリ開発、Webデザイン、ロゴ・ブランディングデザインなどデザイン全般にかかわるサービスを提供しています。「Toki」は企画・デザイン・実装・ストア申請まで一貫して自社で手がけた自社プロダクトです。

会社名 ：株式会社フォーユー（foryou, inc.）

代表者 ：代表取締役 金田 進哉

URL ：https://uuuu.to

お問い合わせ：info@uuuu.co.jp