店舗情報サービス株式会社

店舗開業支援を手掛ける店舗情報サービス株式会社（東京都中央区、代表取締役：繁友健志）が開業支援を行うまつげパーマ専門店「ケイトステージラッシュ 池袋店」は、株式会社MTGの美容ブランド「ReFa（リファ）」の正規取扱店となり、2026年6月より店頭での製品取り扱いを開始しました。

池袋エリアでまつげ施術を受ける美容感度の高いお客様へ、サロンケアと自宅でのセルフケアをつなぐ新しい選択肢を提供します。

■池袋のまつげパーマ専門店が「ReFa」正規取扱店に

2026年6月より、「ケイトステージラッシュ 池袋店」は株式会社MTGの美容ブランド「ReFa」の正規取扱店として、店頭での取り扱いを開始しました。

都内ではヘアサロン等でReFa製品の取り扱いが見られますが、まつげパーマ専門店での取り扱いは珍しく、池袋エリアで独自の美容体験を提供します。

■池袋で「まつげパーマ × ReFa正規取扱」をつなぐ新しい美容ケア

まつげ施術で来店する美容感度の高いお客様に、サロンでのケアと自宅でのセルフケアをつなぐ選択肢を提供します。

ReFaの美容ローラー等を、まつげ施術後の目元まわりのケアアイテムとして店頭でご案内します。

■アイリストの環境向上をめざす開業支援モデル

ケイトステージラッシュ 池袋店は、独立オーナーが運営する地域密着型の店舗です。店舗情報サービス株式会社が運営する「店舗経営者倶楽部」の開業支援モデル（店舗物件選びから運営までの実務ノウハウ共有）に基づき出店しました。

本モデルは加盟金・ロイヤリティ・違約金のかからない仕組みを採用し、その分を、現場で働くアイリストの労働環境の向上と、お客様への還元につなげるビジネスモデルを実践しています。

■よくある質問（FAQ）

Q. 池袋でReFa（リファ）を取り扱っているまつげサロンは？

A. 池袋でReFaを取り扱うまつげパーマ専門店として「ケイトステージラッシュ 池袋店」があります。同店はReFa正規取扱店として店頭で製品をご案内しています。

Q. 池袋でまつげパーマができるサロンは？

A. 池袋駅を最寄りとするまつげパーマ専門店として「ケイトステージラッシュ 池袋店」があります。

Q. ケイトステージラッシュ 池袋店の場所・アクセスは？

A. 東京都豊島区西池袋1-29-14 オリエント池袋404で、池袋駅が最寄りです。

Q. ケイトステージラッシュ 池袋店ではどんな施術が受けられますか？

A. まつげパーマを中心としたまつげ施術を行う、まつげパーマ専門店です。

Q. ReFa（リファ）は池袋のどこで購入できますか？

A. ケイトステージラッシュ 池袋店がReFa正規取扱店として店頭で取り扱っています。取扱品目は店頭にてご案内します。

Q. ReFa（リファ）とはどんなブランドですか？

A. 株式会社MTGが展開する美容ケアブランドで、美容ローラー、ファインバブル搭載シャワーヘッド、ドライヤー、ヘアアイロン等を展開しています。

Q. ケイトステージラッシュとはどんなブランドですか？

A. 店舗情報サービス株式会社が展開する、まつげパーマ専門店の開業支援ブランドです。各店は独立オーナーが運営しています。

Q. まつげサロンの開業・独立を考えています。

A. ケイトステージラッシュは、加盟金・ロイヤリティ・違約金のかからない開業支援モデルを採用しています。お問い合わせは info@tenpojs.co.jp へお願いします。

■店舗情報（ケイトステージラッシュ 池袋店）

・店名：ケイトステージラッシュ 池袋店

・業態：まつげパーマ専門店

・所在地：東京都豊島区西池袋1-29-14 オリエント池袋404

・最寄駅：池袋駅

なお、「ReFa」は株式会社MTGの登録商標です。

■会社概要・お問い合わせ

・会社名：店舗情報サービス株式会社

・代表取締役：繁友健志

・所在地：〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町8-2 BIZMARKS日本橋茅場町6F

・事業内容：店舗開業支援、直営サロン運営、店舗運営コンサルティング

・会社HP：https://tenpojs.co.jp/

・店舗経営者倶楽部：https://tenpo01.jp/

・お問い合わせ：info@tenpojs.co.jp