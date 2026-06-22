【エステー】独自技術でペットフードやサプリメントを展開する(株)NEXT NEW WORLDへ出資

エステー株式会社

エステー株式会社（以下、エステー）は、ペットフード、人及びペット用サプリメントの販売及び受託生産事業などを展開している株式会社NEXT NEW WORLD（本社：群馬県桐生市／代表取締役：高嶋耕太郎／以下、NNW社）に対して出資を行いました。

本件出資を通じて、ペットケア領域等における事業シナジーの創出を目指します。

NNW社は、シルクタンパク質の研究開発を通じ、様々な領域で石油・化学薬品由来製品の代替を目指すことで革新的なシルクの特許化やビジネス化を図り、人用ヘルスケア、ペット用ヘルスケア、美容、関連グッズなどを手掛けるGX (※)カンパニーです。

(※)化石燃料中心の社会・産業構造から、再生可能エネルギーや環境配慮型技術を活用した持続可能な社会への変革を目指す取り組み。

同社はシルクの構造を保ったまま水溶液化を可能にする業界唯一の技術を保有するほか、シルクの新たな需要を創出するため、横浜市立大学、信州大学、近畿大学など、国内外を問わず研究機関との共同研究を行っています。

また、NNW社のペット用ヘルスケア分野においては、腎ケア・腸内ケアを目的としたペットフードやサプリメントを展開する、猫用ブランド「シルキャット」や犬用ブランド「シルクフル」を手掛けています。

エステーでは、中期経営計画「SMILE 2027」において、ペットケア事業をウェルネス領域の中核事業の一つに位置づけています。今回の出資により両社の技術・知見を活かし、ペットと飼育者の快適で健やかな暮らしに寄り添う製品・サービスの開発を進め、ペットケア市場の活性化および事業成長を目指してまいります。

株式会社NEXT NEW WORLD 会社概要

設立：2021年6月15日

本社：群馬県桐生市本町6-2

東京事業所：東京都港区南青山2-5 POLA青山ビル5F

代表取締役：高嶋耕太郎

事業内容：シルクタンパク質原料の研究開発、ペットフード・ペット用サプリメント、人用サプリメントの卸販売、OEM受託生産

資本金：200百万円

ホームページ：https://www.nextnewworld.co