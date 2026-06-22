『日本美容企業大賞 キーパーソン部門』を受賞！組織崩壊の挫折を乗り越え「働きがいのある会社」7度受賞へ導いた大杉みどりの功績

株式会社アンジェラックス

株式会社アンジェラックス（本社：長野県長野市、代表取締役社長：大杉みどり）は、美容業界特化メディアが主催する「日本美容企業大賞2026」にて、代表の大杉みどりが「キーパーソン部門」を2026年6月19日(金)に受賞したことを発表いたします。本賞は、経営の3要素（ヒト・モノ・カネ）を可視化する顕彰企画で、同部門は個人の影響力を評価する完全ノミネート制の特別賞です。26年の現場経験に基づく最高水準の技術に加え、過去の挫折を糧にした組織改革で「働きがいのある会社」を7度受賞した功績、さらに登録者急増中のYouTubeによる本質的な美容啓蒙が、業界を変える影響力として高く評価されました。今後は本受賞を客観的指標とし、さらなる信頼獲得と人財育成に邁進します。

業界特化メディアが認めた「個人の影響力」と「最高水準の技術」

この度、株式会社アンジェラックス代表の大杉みどりが受賞した「日本美容企業大賞2026（キーパーソン部門）」は、エステサロン技術者出身の経営者など、「個人の影響力」を企業価値として評価する特別な賞です。主催者である『エステティック通信』からの直接オファーのみが対象となる完全ノミネート制であり、大杉みどりの「人財育成」と「情報発信」の双方が、美容・健康業界の発展に多大なる寄与をしたとして選出されました。

拡大の裏にあった「組織の崩壊」という深い挫折がすべての契機に

創業以来、エステティックの現場で最高水準の技術と顧客満足度を追求し続けてきました。しかし、サロンが拡大する中で「債務超過」や「スタッフの離職」という大きな壁にぶつかります。この「組織の崩壊」という過去の深い挫折こそが、自社の体制をゼロから刷新し、誰もが安心して長く働ける環境・評価・研修制度を構築するきっかけとなりました。

溢れる美容情報と深刻な人材不足、2つの大波に立ち向かう

現在、美容・エステ業界は、「慢性的な人材不足（離職率の高さ）」と「情報の過多」という2つの大きな課題に直面しています。労働環境の厳しさから志半ばで業界を去る技術者が多いこと。そして、ネット上には根拠の薄い美容情報があふれ、消費者が「本当に正しいケア」を見失いがちであることです。弊社はこの課題に対し、「働く人の幸せ」と「正しい情報の社会浸透」という2軸でアプローチを続けてきました。

代表取締役：大杉みどりのコメント

この度は、このような素晴らしい賞をいただき、大変光栄に思います。私にとって大きな転換点は、「スタッフが誇りを持てない組織では、お客様を本当の意味で幸せにすることはできない」と痛感した瞬間でした。エステティシャンという仕事は、お客様の肌だけでなく、心や人生にも寄り添う、本当に価値ある仕事です。だからこそ、働く人自身が誇りを持ち、成長し、豊かになれる会社でなければ、この仕事の本当の価値は届けられない。その想いから、会社の仕組みや働く環境を一つひとつ見直し、従業員のやりがいと成長に向き合い続けてきました。その積み重ねが、「働きがいのある会社」ランキングの受賞や、社員一人ひとりが主体的に輝く組織づくりにつながっていることを、大変嬉しく思います。

また、サロンに通ってくださるお客様だけでなく、より多くの方に本質的な美容知識を届けたいという想いから始めたYouTubeも、今ではたくさんの方に見ていただける場所へと成長しました。今回の受賞は、私たちが大切にしてきた「人財育成」と「誠実な情報発信」を、あらためて評価いただいたものとして、大変ありがたく受け止めています。そして何より、日々お客様に真摯に向き合ってくれている社員一人ひとり、アンジェラックスを信じて通ってくださるお客様、関わってくださるすべての皆様のおかげです。心より感謝申し上げます。

エステティックをより価値あるものへ、業界の未来を創り続ける

これからも私たちは、エステティックの仕事の価値をさらに高め、働く人が誇りを持てる業界づくりに挑戦してまいります。お客様に対しては、YouTubeや店舗を通じて「生涯頼れる本質的な美容知識」をどこよりも誠実に届けていきます。求職者の皆様に対しては、技術や知識だけでなく、人としても成長し、お客様に心から感謝されるプロフェッショナルになれる環境をつくり続けていきます。「あなたを、美しく生きる人へ」というビジョンのもと、私たちを支えてくださるお客様、共に働く仲間、そしてこれから出会うすべての皆様と共に、エステティックの未来をより価値あるものへと育ててまいります。

■株式会社アンジェラックスについて

エステティックサロン「ANGELUX（アンジェラックス）」を全国6店舗、ホテルスパ「NADESHICO SPA by ANGELUX」を3店舗（2026年５月現在）、集中肌質改善フェイシャル専門サロン「アンジェラックススキンケアセンター」を3店舗経営。

エステティックというサービスを通じて、お客様の未来志向のライフスタイル、セルフイメージ向上の実現を目指しています。妥協のない技術向上と顧客満足、一人一人の社員が働く意味を見出せる組織づくりにこだわっています。

アンジェラックス 全国6店舗

スキンケアセンター 全国3店舗

ナデシコスパ 全国3店舗

スキンケア製品

■受賞歴

・エステティックグランプリ顧客満足部門

2026年 全国1位

2024年 全国1位

2023年 全国1位

2020年 全国1位

2016年 全国1位

2017年 全国1位

2013年 全国1位

・エステティックグランプリ技術部門

2025年 グランプリ

2023年 3位

2022年 準グランプリ

2017年 凖グランプリ

・「働きがいのある会社」ランキング

2026年 小規模部門 6位、女性部門 8位、中部地域部門 1位

2025年 小規模部門 10位、アジア地域 小企業部門66位

2023年 小規模部門 12位

2022年 総合7位 女性部門 1位、中部地域部門 優秀企業、アジア地域 中小企業部門 66位

2020年 総合10位 女性部門 1位、若手部門 5位

働きがいのある会社ランキングベスト１００ 2018年～2019年 13位

・「第四回WOMAN’s VALUE AWARD」

・FORBES JAPAN WOMEN AWARD 2019 および 2018 従業員規模300名未満の部 5位入賞

＜コーポレートURL＞

株式会社アンジェラックス： https://angelux.co.jp/(https://angelux.co.jp/)

■会社概要

会 社 名：株式会社アンジェラックス

代表取締役：大杉 みどり

本社所在地：〒380-0822 長野県長野市南千歳1-20-2-1 アンジェラックスビル4F

T E L : 026-225-0731

東 京 支 社 : 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-7 原宿OMビル３階

設 立 ：2002年6月

事 業 内 容：エステサロン及びリラクゼーションサロンの経営

化粧品の企画・開発及び販売・卸業務/通信販売事業

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【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社アンジェラックス 広報PR：熊澤

電話：080-7179-0070

メールアドレス：pr@angelux.jp