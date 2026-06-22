【大丸京都店】岡田謹製あんバタ屋が6月24日(水)より、大丸京都店に期間限定オープン。東京駅で完売続出のあんバタースイーツをご用意いたします。
東京発あんバタースイーツ専門店「岡田謹製 あんバタ屋」（株式会社ケイシイシイ、本社北海道千歳市)は、2026年6月24日(水)～2026年7月7日(火)の期間、大丸京都店にて期間限定出店いたします。本催事では一番人気商品の『あんバタフィナンシェ』をご用意。また、催事限定商品『あんバタガレット宇治抹茶』など、多彩なあんバタースイーツをご用意いたします。
出店概要
■ 出店期間：2026年6月24日(水)～2026年7月7日(火)
■ 営業時間：10:00～20:00
■ 開催場所：大丸京都店 地下1階 ウイークリーセレクトスイーツ
■ 住 所：京都府京都市下京区四条通高倉西入立売西町79番地
詳細を見る :
https://www.daimaru.co.jp/kyoto/event/
【催事会場限定！】宇治抹茶の薫りが引き立てる「あんバタガレット宇治抹茶」
あんバタガレット宇治抹茶
『滅多に出会えぬ、粋な緑。』
発酵バターの旨味を存分に閉じ込めたガレット生地に、香り高い『宇治抹茶』がしっかりと引き立ちます。北海道千歳産『えりも小豆』を使用した岡田謹製『餡子』の豊かな風味と滑らかな口当たり、さらにひと口ごとに広がる発酵バターの芳醇なコクと香りが特徴です。上品に調和した『宇治抹茶』の香りが、全体の味わいを引き立てる一品に仕上げました。
【商品名】あんバタガレット宇治抹茶
【内容量】5個
【価 格】2,160円 (税込)
【季節限定】一番人気と季節限定の品を詰め合わせた 「あんバタフィナンシェ宇治抹茶アソート」
あんバタフィナンシェ宇治抹茶アソート
フィナンシェから立ち上るバターの芳醇な香りと、岡田謹製「あんバタ屋」が誇る、餡子の妥協なき風味と滑らかな口当たり。これらの魅力を逃さぬよう高温で香ばしく焼き上げ、土産にもふさわしい一品に仕上げました。香り高い宇治抹茶と焦がしバターのコクが調和する、季節限定『宇治抹茶』との2種詰め合わせです。
【商品名】あんバタフィナンシェ宇治抹茶アソート
【内容量】12個 (あんバタフィナンシェ 6個、あんバタフィナンシェ宇治抹茶 6個)
【価 格】3,240円 (税込)
その他 催事取り扱い商品
あんバタパン
あんバタガレット
※掲載商品は、売れ行きにより完売している場合がございます。
「岡田謹製 あんバタ屋」とは
「文明開化とともに訪れた『餡子とバター』の感動を再び」をテーマに、2020年、東京に誕生した“あんバタースイーツ専門店”。連日完売となる「あんバタパン」をはじめ、手土産として人気の「あんバタフィナンシェ」など、数々のヒット商品を展開しています。餡子には希少な北海道千歳産「えりも小豆」を使用し、風味豊かで口当たりの良い味わいに仕上げました。塩味の効いたバターとの組み合わせで、お土産にも最適な一品をお届けします。
2026年4月には、3号店もオープン。東京土産の新しい定番を目指し、これからも“あんバタースイーツ”の魅力を発信してまいります。
ブランドサイトURL :
https://anbataya.jp/
公式インスタグラム :
https://www.instagram.com/okadakinsei/
会社概要
会社名：株式会社ケイシイシイ
代表者：代表取締役社長 上村 成門
本社所在地：北海道千歲市泉沢 1007 番地 90
創業：1996 年 4 月
資本金：8,000 万円
事業内容：菓子製造事業、卸売事業、小売事業（店舗及びカフェの運営）、通信販売事業
株式会社ケイシイシイは、「喜びを創り喜びを提供する」を経営理念として掲げ、全従業員が、「今日一人熱狂的ファンを創る」ことを使命として日々取り組んでいます。