【大丸京都店】岡田謹製あんバタ屋が6月24日(水)より、大丸京都店に期間限定オープン。東京駅で完売続出のあんバタースイーツをご用意いたします。

株式会社ケイシイシイ

東京発あんバタースイーツ専門店「岡田謹製 あんバタ屋」（株式会社ケイシイシイ、本社北海道千歳市)は、2026年6月24日(水)～2026年7月7日(火)の期間、大丸京都店にて期間限定出店いたします。本催事では一番人気商品の『あんバタフィナンシェ』をご用意。また、催事限定商品『あんバタガレット宇治抹茶』など、多彩なあんバタースイーツをご用意いたします。

出店概要

■ 出店期間：2026年6月24日(水)～2026年7月7日(火)

■ 営業時間：10:00～20:00

■ 開催場所：大丸京都店 地下1階 ウイークリーセレクトスイーツ

■ 住 所：京都府京都市下京区四条通高倉西入立売西町79番地

【催事会場限定！】宇治抹茶の薫りが引き立てる「あんバタガレット宇治抹茶」

詳細を見る :https://www.daimaru.co.jp/kyoto/event/あんバタガレット宇治抹茶

『滅多に出会えぬ、粋な緑。』

発酵バターの旨味を存分に閉じ込めたガレット生地に、香り高い『宇治抹茶』がしっかりと引き立ちます。北海道千歳産『えりも小豆』を使用した岡田謹製『餡子』の豊かな風味と滑らかな口当たり、さらにひと口ごとに広がる発酵バターの芳醇なコクと香りが特徴です。上品に調和した『宇治抹茶』の香りが、全体の味わいを引き立てる一品に仕上げました。

【商品名】あんバタガレット宇治抹茶

【内容量】5個

【価 格】2,160円 (税込)

【季節限定】一番人気と季節限定の品を詰め合わせた 「あんバタフィナンシェ宇治抹茶アソート」

あんバタフィナンシェ宇治抹茶アソート

フィナンシェから立ち上るバターの芳醇な香りと、岡田謹製「あんバタ屋」が誇る、餡子の妥協なき風味と滑らかな口当たり。これらの魅力を逃さぬよう高温で香ばしく焼き上げ、土産にもふさわしい一品に仕上げました。香り高い宇治抹茶と焦がしバターのコクが調和する、季節限定『宇治抹茶』との2種詰め合わせです。

【商品名】あんバタフィナンシェ宇治抹茶アソート

【内容量】12個 (あんバタフィナンシェ 6個、あんバタフィナンシェ宇治抹茶 6個)

【価 格】3,240円 (税込)

その他 催事取り扱い商品

あんバタパンあんバタガレット

※掲載商品は、売れ行きにより完売している場合がございます。

「岡田謹製 あんバタ屋」とは

「文明開化とともに訪れた『餡子とバター』の感動を再び」をテーマに、2020年、東京に誕生した“あんバタースイーツ専門店”。連日完売となる「あんバタパン」をはじめ、手土産として人気の「あんバタフィナンシェ」など、数々のヒット商品を展開しています。餡子には希少な北海道千歳産「えりも小豆」を使用し、風味豊かで口当たりの良い味わいに仕上げました。塩味の効いたバターとの組み合わせで、お土産にも最適な一品をお届けします。

2026年4月には、3号店もオープン。東京土産の新しい定番を目指し、これからも“あんバタースイーツ”の魅力を発信してまいります。

会社概要

ブランドサイトURL :https://anbataya.jp/公式インスタグラム :https://www.instagram.com/okadakinsei/

会社名：株式会社ケイシイシイ

代表者：代表取締役社長 上村 成門

本社所在地：北海道千歲市泉沢 1007 番地 90

創業：1996 年 4 月

資本金：8,000 万円

事業内容：菓子製造事業、卸売事業、小売事業（店舗及びカフェの運営）、通信販売事業

株式会社ケイシイシイは、「喜びを創り喜びを提供する」を経営理念として掲げ、全従業員が、「今日一人熱狂的ファンを創る」ことを使命として日々取り組んでいます。