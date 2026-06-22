【6/22～6/26 限定配信】EC新規獲得の勝ち筋2026夏｜SEO・広告・SNS・インフルエンサー施策 にLANY登壇

株式会社LANY

デジタルマーケティング支援を行う株式会社LANY（東京都渋谷区、代表取締役社長：竹内渓太）は、2026年6月22日（月）～26日（金）限定配信のウェビナー『EC新規獲得の勝ち筋2026夏｜SEO・広告・SNS・インフルエンサー施策』に登壇いたします。

昨今、EC市場の拡大に伴い競合が激化し、広告費の高騰や顧客獲得コスト（CPA）の悪化が多くの企業にとって深刻な課題となっています。

本セミナー「EC新規獲得の勝ち筋 上半期で成果が出たSEO、SNS、広告、インフルエンサー施策を徹底公開」では、最前線で活躍するEC支援企業が集結し、各社の専門領域から「自社ECの勝ち筋」を徹底解説します。

離脱防止によるCVR改善、生成AI検索時代の指名獲得戦略、売上に直結する戦略的インフルエンサー活用術、SEO・LLMOの最前線、そして楽天・Amazonでのデータ統合分析による利益最大化など、明日から実践できる具体的なノウハウを余すところなくお届けします。

自社ECのさらなる成長と利益率改善を目指すみなさまはぜひご視聴ください。

各社プログラム

1：株式会社ワンスター

離脱防止施策で 成果が分かれる勝ちパターン

2：株式会社フィードフォース

AI 検索時代の指名獲得 あなたのブランドは 生成AIに"推薦されている"か？

3：株式会社マクロジ

「認知」から「売上」への転換点を生み出す。ECの成果を牽引する、戦略的インフルエンサー活用術

4：W2株式会社 × 株式会社LANY

SEOおたくが解説するEC×LLMO最前線！あなたのEC、ChatGPTに推されてる？

5：スタークス株式会社

楽天・Amazonの「隠れた利益」をチャットで発掘！売上直結の分析術

視聴期間

2026年6月22日（月） ～6月26日（金）

概要

タイトル：EC新規獲得の勝ち筋2026夏｜SEO・広告・SNS・インフルエンサー施策

参加費：無料

開催形式：ZOOMによるオンライン開催

視聴方法：YouTubeでの限定配信

参加方法：下記のURLより詳細をご確認の上、お申し込みください。

申し込みはこちら(https://popchat-os.jp/260622seminer/?utm_source=lany&utm_medium=email&utm_campaign=20260622_online-seminar)

■株式会社LANYの概要

株式会社LANYは、企業の持続的な成長にコミットする「グロースパートナー」です。デジタルマーケティング支援を展開し、事業成長を多角的にサポートします。 SEO/LLMO（AI検索最適化）、コンテンツマーケティング、Web広告運用といった最先端のノウハウを提供。形式的なコンサルティング支援に留まらず、クライアントのチームに深く入り込み、戦略立案から実行支援、継続的な改善までを一気通貫でサポートします。

■会社概要

株式会社LANY（レイニー）

公式サイト：https://www.lany.co.jp/

事業内容：デジタルマーケティング支援

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿 16F WeWork

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【本件の取材に関してのお問合せ】

担当者名：崎田

メール：yuki.sakita@lany.co.jp