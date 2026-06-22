「戦国歴史検定～秀吉編～」受験対策用の公式テキストが発売！

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2026年11月8日（日）に開催が決定した豊臣秀吉の知識を問う検定試験「戦国歴史検定～秀吉編～」の出題範囲を網羅した公式テキストが発売中！

公式テキストには、秀吉の生涯をわかりやすく解説したテキストに加え、検定試験「立身出世級」と「大返し級」に対応した対策模擬問題（計100問）が収録されています。

「立身出世級」は秀吉誕生～太政大臣就任まで、「大返し級」は秀吉の一生が出題範囲で、特に「大返し級」は40分で100問の問題が出題され、秀吉の中国大返しの時のような、類まれなるスピードと正解を導き出す判断力が求められます。公式テキストでしっかり試験対策をして準備万端で臨んでください。

「豊臣秀吉の生涯」解説テキスト「対策問題集 立身出世編」より

『戦国歴史検定 秀吉編 [公式テキスト]』

判型： A5判 ページ数：160P

定価：2,200円（本体2,000円＋税）

※全国の書店、ネット書店にて販売

＜ご購入＞

【Amazon】 https://amzn.asia/d/0fIEuxlB

【楽天ブックス】 https://books.rakuten.co.jp/rb/18664210/?l-id=search-c-item-text-01

「戦国歴史検定～秀吉編～」

2026年11月8日（日）開催

詳細・お申込みはこちら（公式サイト）

https://www.kentei-uketsuke.com/hideyoshi/

○主催：戦国歴史検定～秀吉編～実行委員会

○企画・運営：日販セグモ株式会社

○実施日：2026年11月8日（日）

○監修：黒田 基樹（駿河台大学教授）

○開催エリア：オンライン検定・長浜城特別会場（定員あり）

○申込締切：2026年10月13日（火）

○実施級・受験料 ※すべて税込

【オンライン検定】

立身出世級／5,500円 大返し級／6,600円 天下統一割（併願割引）／10,000円

【長浜城特別会場】

立身出世級／6,500円 大返し級／7,500円 天下統一割（併願割引）／12,000円

〇問題形式：四者択一方式

〇出題範囲・問題数

【立身出世級】

秀吉が誕生してから、1586年に太政大臣に就任するまでを出題範囲とします。

全80問を60分でチャレンジいただきます。

秀吉のように準備を盤石に整え、じっくり取り組むことが求められます。

【大返し級】

秀吉の一生を出題範囲とします。

全100問を40分でチャレンジいただきます。

秀吉の中国大返しの時のように、常識はずれの速さで解くことが求められます。

〇合格基準

【立身出世級】

おおむね正答率60％以上で合格

【大返し級】

おおむね正答率70％以上で合格

○公式サイト

https://www.kentei-uketsuke.com/hideyoshi/

○結果発表

2026年12月上旬より全受験者へ結果通知を送付。合格者へは特製合格認定証を送付いたします。