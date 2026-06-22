【推し活EXPO】市場拡大の「推し消費」を促進するノーコードツールが出展発表！

株式会社on the bakery

マーケティング支援と独自のSaaSを開発・提供する株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市 代表取締役：井戸 裕哉）。この度、2026年6月24日（水）～6月26日（金）に東京ビッグサイトで開催される『推し活EXPO【夏】』にブース出展いたします。

この度当社ブースは東７・８ホール入口すぐ（小間番号：L41-2）に決定しており、会期中は通路の構造上、周辺エリアの大幅な混み合いが予想されます。

つきましては、限られた時間の中で確実に対話の機会を設けられるよう、事前の面談エントリーを承ります。ご予約いただいた皆様には、スペース内の対談スペースを優先的にご用意いたします。

■アポイントメントの概要（優先席の確保について）

今回の出展スペースは、入場ゲートを通過した来場者が最初に目にする主要エリアの一角に位置しております。

このような好立地であるため、事前の約束なしに当日そのままお立ち寄りいただいた場合、時間帯によっては丁寧なヒアリングやご提案が難しくなる懸念がございます。事前にご来訪スケジュールをお知らせいただくことで、ご指定の枠に合わせて専任スタッフと商談スペースをあらかじめ確保し、当日はお待たせすることなくご案内いたします。お席の数には上限がございます。当社からの返信文をもって正式な「受付完了」となりますので、何卒ご容赦ください。

■お申し込み方法

以下の専用フォームより、ご来場の人数をご選択ください。

＊出展社の方は、出展社サイトからのご登録が必要です。

＊一度来場者で登録してしまうと、出展社バッジの発行ができませんので、お気を付けください。

＊18歳未満の方は、ご登録いただけません。

■出展ブースにおける具体的なご相談テーマ（一例）

一般来場の方はこちら :https://www.google.com/url?q=https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/register.html?cat%3Dvisitor%26ct%3DU2FsdGVkX18Sz3KwJ0i9Wg%2BZBEsGLEv7rpCgPYnVd1k%3D%26ct%3DU2FsdGVkX1/EZtVKOWU1DI1iRQw44K81T6UXQtGUQyo%3D%26p%3DU2FsdGVkX19f0DCB21UPMY6yMSSwwTM87n2f8Nlvr6e5bBePB6n5L8qxWrHQt7mm%26co%3Dfavelp&sa=D&source=docs&ust=1781781084159854&usg=AOvVaw0ElPMQRIA0kq2eNfkO5ONyVIPの方はこちら :https://www.google.com/url?q=https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/register.html?cat%3Dvip-visitor%26ct%3DU2FsdGVkX1/Gtc0kT6CiG0vU0I013UtbOlqD0vyxpKY%3D%26ct%3DU2FsdGVkX1/MoDiWo5XUaj9Y/3bAigQV7p6O/1aEg2U%3D%26p%3DU2FsdGVkX1%2BOP4zvtya/lU96CmSOlnN2kcV1an4ev/JiT5LIrGt1G90Pqx3qmp1s%26co%3Dfavelp&sa=D&source=docs&ust=1781781084157038&usg=AOvVaw2zQyRcGUJ8XgHy9zkKopJ6

当日は、スマートフォンからQRコードをスキャンして手軽に導入できるオンラインガチャのデモンストレーションを実施するほか、各種イベントや催事における効率的な導線設計に関する個別相談を承ります。

■「推し活EXPO」開催概要

主なご提案プログラム- 会場限定型オンライン抽選：来場者だけがその場で即座に結果を確認できる抽選システム（限定ノベルティ、景品、割引クーポンの配布と連動可能）- 購入特典（レシート・シリアルコード）連動ガチャ：商品購入をトリガーとした参加条件を構築し、物販エリアへの集客強化や回遊性の向上を創出- イベント・ツアー特化型診断：スケジュールや公演ごとに内容が変化する診断システムを用いて、ファンの参加満足度や体験価値を向上- 属性分析（アンケート×診断）マーケティング：ユーザーの嗜好データを収集しながら、公式SNSのフォローやLINE公式アカウントへの登録といった次のアクションへとスムーズに誘導

展示会名：推し活EXPO【夏】（押し活専門展示会）

会期：2026年6月24日（水）～26日（金）10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト

当社ブース：東7・8ホール／入口正面／小間番号 L41-2

来場方法：専用フォームより事前来場登録（無料）

「クロワッサン」について

「クロワッサン」は、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。法人・自治体・アイドル運営会社・クリエイターの施策における参加型コンテンツの立ち上げを支援します。

クロワッサンの詳細はこちらから :https://www.lp.croissant.buzz/本件に関するお問い合わせ先

株式会社on the bakery 広報担当

E-mail：satou@onthebakery.co.jp

「クロワッサン」やオンラインガチャ活用のご相談： https://lp.croissant.buzz/contact/

「クロワッサン」の効果と特徴

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Webマーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。

「クロワッサン」の年間費用は、初期費用を合せて65万円ほど。

月額5万円からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakeryについて

当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供、SNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/