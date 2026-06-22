【MATECH】世界最薄クラス 6.9mmのQi2対応モバイルバッテリー「MagOn Prime Ultra Slim 5000」新登場

MATECH株式会社

MATECH株式会社（本社：京都府京都市下京区、代表取締役：松本 弘暉）は、Qi2対応モバイルバッテリーとして世界最薄クラス※となる厚さ6.9mmを実現した「MagOn Prime Ultra Slim 5000」を発売いたしました。

※2025年5月時点 Qi2対応5000mAhモバイルバッテリー製品群において（MATECH調べ）

5000mAhの容量を搭載しながら、わずか6.9mm・約99gという圧倒的な薄さと軽さを実現。さらに、Qi2による最大15Wワイヤレス充電、リアルタイムディスプレイ、強力マグネット吸着など、毎日使いたくなる機能を凝縮した次世代モバイルバッテリーです。

発売記念キャンペーン

発売を記念して、Amazon.co.jpにて数量限定100個まで、20％のAmazonポイント還元キャンペーンを実施いたします。

メーカー希望小売価格 6,990円（税込）でご購入いただくと、1,398ポイントが還元され、実質5,592円（税込）でお買い求めいただけます。

キャンペーン概要 販売価格：6,990円（税込）Amazonポイント還元率：20％還元ポイント：1,398ポイント実質価格：5,592円（税込）対象数量：先着100個限定

※2026年6月22日現在の情報です。

※ポイント還元は予定数量に達し次第終了となります。

※キャンペーン内容は予告なく変更・終了する場合があります。

■ 製品ページ（Amazon.co.jp）：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0G532S477

【製品特長】

■ 世界最薄クラス※。わずか6.9mmの極薄デザイン

5000mAhの容量を備えながら、厚さわずか6.9mmを実現。

薄さにこだわり続けるMATECHだからこそ到達できた、Qi2対応モバイルバッテリーの世界最薄クラス設計です。

ポケットやバッグに入れてもかさばらず、スマートフォンとの一体感を追求したミニマルデザインを採用しました。

■ 約99g。たまご2個分の軽さ

本体重量はわずか約99g。

長時間装着していても手首への負担が少なく、自宅ではMagSafe充電器として、外出時にはモバイルバッテリーとして快適に使用できます。

超軽量ながら、スマートフォン約1回分を充電できる5000mAhの容量を搭載しています。

■ ちょうどいい5000mAh

スマートフォン約1回分の充電が可能な5000mAhを搭載。

通勤通学カフェショッピング日帰り旅行

など、日常使いに最適な容量設計です。

「大容量で重い」ではなく、「必要な分だけを、最も薄く」。

毎日持ち歩きたくなるモバイルバッテリーを目指しました。

■ Qi2対応。最大15Wの高速ワイヤレス充電

最新ワイヤレス充電規格「Qi2」に対応。

従来のQi1（最大7.5W）と比較して、最大15Wの高速充電を実現しました。

iPhoneはもちろん、Androidスマートフォンでもマグネット吸着による安定したワイヤレス充電が可能です。

■ リアルタイムディスプレイ搭載

バッテリー残量を1％単位で表示するリアルタイムディスプレイを搭載。

さらに本体充電中には、

満充電までの残り時間充電状況

をリアルタイムで表示します。

「あとどれくらい使えるか」がひと目で分かるため、バッテリー切れの不安を軽減します。

機能性だけでなく、洗練されたデザイン性にもこだわり、毎日の充電体験をよりスマートに進化させます。

■ 強力マグネットでブレない充電

高性能ネオジム磁石を採用。

スマートフォンへしっかり吸着し、ズレを防ぎながら安定したワイヤレス充電を実現します。

移動中や片手操作時でも安心して使用できます。

■ 専用設計リチウムポリマー電池を採用

本製品の超薄型設計を実現するため、専用設計のリチウムポリマー電池を採用。

一般的な汎用セルではなく、本製品専用にカスタマイズした薄型セルを採用することで、スマートフォンのような薄型筐体を実現しました。

MATECHならではの設計思想が生み出した、薄さと実用性を両立したモバイルバッテリーです。

MATECH株式会社（MATECH, Inc.）

MATECHは、2016年に京都で設立された、クリエイティブとテクノロジーを融合するブランドです。

従来の常識にとらわれず、「今」求められる体験と価値を重視し、世界初や業界トップを目指すハイエンドな家電・電子機器を開発しています。



大量生産・低価格路線に頼らず、日本市場に最適な機能と使い心地を追求。ユーザーの心を動かす“発見・驚き・喜び”を届けることを使命としています。



所在地：〒600-8844 京都府京都市下京区朱雀裏畑町30

代表者：代表取締役 松本 弘暉

設立：2016年10月

資本金：3,000万円

事業内容：デジタル製品の企画・開発・製造・販売

公式サイト：https://www.matech-jp.com