【コミクスアカデミー】最短3分で自社専用の生成AI研修カリキュラムと助成金見積を自動提案する新機能を追加

株式会社コミクス

企業の人手不足やDX推進が急務となる中、生成AIの業務活用は全社員に関わる経営課題となっています。一方で「自社に最適な学習内容がわからない」「費用対効果が見えにくい」という導入の壁が存在します。

株式会社コミクス（本社：東京都渋谷区円山町、代表取締役：鈴木章裕）は、法人向けAI学習サービス「コミクスアカデミー」において、最短3分のアンケート回答で自社専用カリキュラムと助成金活用時の自動見積を取得できる新機能を公開しました。

■ 背景・課題

2024年度のAI市場は前年度比29.1%増の1兆4,735億円が見込まれるなど、生成AIの社会実装は急速に進んでいます。生成AIの普及により、AI活用はもはや一部のITエンジニアや専門人材だけのテーマではなく、全社員に関わる経営課題へと変化しています。労働力人口の減少に伴う人手不足が深刻化する中、企業は一人当たりの生産性を飛躍的に高める必要に迫られています。

しかし、多くの企業がAI人材育成を進める上で、以下のような構造的な課題に直面し、導入の壁となっています。

・学習内容と実務の乖離：既存の一般的なeラーニングを導入したものの、現場の業務に直結する内容ではなく、結局使われなくなってしまう

・画一的な学習設計の限界：経営層、営業、マーケティング、管理部門など、社員の役割やレベルによって必要なAIスキルが全く異なるにもかかわらず、組織全体に最適化された学習設計が難しい

・コスト負担の不透明さ：人材開発支援助成金などの活用方法がわからず、導入コストが全額自己負担となってしまい、全社規模でのリスキリングに踏み切れない

・投資対効果の不明確さ：利益は出ているため人材投資の意欲はあるが、具体的な学習ロードマップや期待される効果が見えず、次の成長投資先として決断できない

このような背景から、「自社に最適な学習内容が瞬時にわかり、かつ費用感も透明化された仕組み」が強く求められていました。

■ 提供内容

1）最短3分の無料診断アンケート

業種、部署構成、現在の業務課題など、最短3分で回答できるアンケート機能を追加しました。企業のAI活用機会を構造化し、最適な学習方針を導き出します。

2）御社専用カリキュラムの自動提案

アンケート結果をもとに、全1,100以上の講座（生成AI関連400以上・他マーケティング・DXなど）の中から、生産性インパクトの大きい講座を受講優先順位付きで提案します。16職種に対応した実践型カリキュラムにより、経営層から現場まで役割ごとに最適な学習パスを提示します。

3）助成金活用を含めた自動見積の即時取得

受講人数と人材開発支援助成金などの活用有無から、月額および年額の自動見積をメールで即時送付します。助成金を活用すればコスト負担を最小化して全社規模で生成AIの活用が取り組めます。

■ 特長・強み

無料診断はこちら :https://www.comix.co.jp/academy_cp/最短3分の無料診断アンケートはこちらから

・業務直結のカスタマイズ設計：既製のeラーニングを単に並べるだけではありません。業務アンケートをもとに、自社の課題や組織構造に合わせた優先順位付きの学習パスを提供し、無駄のないリスキリングを実現します。

・実践重視の専門家伴走サポート：「学んで終わらせない」ことを徹底するため、AI専門家による1対1のハンズオンレクチャーを標準提供しています。実際の業務シーンに沿って講師が伴走し、現場への実装を強力に支援します。

・低コストと助成金活用による負担軽減：人材開発支援助成金など、対象となる可能性のある助成金の活用可否を診断し、申請サポートまで一貫して対応します。これにより、導入時のコスト負担を大幅に軽減する設計となっています。

・意思決定を加速するスピード導入：無料診断アンケートの回答から、御社専用のカリキュラム提案・見積取得までは即時完了します。最短3営業日での受講開始が可能であり、スピーディーなAI人材育成の立ち上げを実現します。

■ 想定利用者・活用シーン

想定利用者

・経営層・経営企画：AI戦略、DX投資判断、生成AIガバナンスの視座獲得

・営業・カスタマーサクセス：提案書作成、メール対応、商談議事録の自動化

・管理部門・人事：資料作成、データ集計、求人票生成などの定型業務圧縮

活用シーン例

・全社的なAIリテラシーの底上げと業務効率化

・各部門の特有課題に対する生成AIのピンポイント適用

・助成金を活用した大規模なリスキリング施策の実行

■ 今後の展望

コミクスアカデミーは、単なる知識の提供やシステムの導入にとどまらず、企業の業績向上に直接的につながる「投資が止まらない」学習サービスの提供を目指しています。AIの進化スピードが加速する中、一度学んで終わりではなく、継続的に最新の技術と業務適用ノウハウをアップデートし続けることが重要です。

今後も、現場のニーズに即した実践的な講座内容の拡充や、学習体験を最適化する機能アップデートを継続的に実施していきます。また、助成金制度の変更等にも迅速に対応し、企業が常に最適なコストでリスキリングを推進できる環境を整えます。株式会社コミクスは、これらの取り組みを通じて、日本企業のAI活用力底上げと抜本的な生産性向上を強力に支援してまいります。

まずは、新機能である無料診断アンケートをお試しいただき、貴社に最適なAI研修カリキュラムと導入シミュレーションをご確認ください。

無料診断はこちら :https://www.comix.co.jp/academy_cp/最短3分の無料診断アンケートはこちらから

ーーー株式会社コミクス 会社概要ーーーーーーー

本社住所：東京都渋谷区円山町15-4 近藤ビル2階

代表：代表取締役 鈴木章裕

設立：2007年9月

事業内容：生成AI活用生産性向上支援、BtoB事業者向け営業支援、フリーランスプロ人材紹介等

Web：https://www.comix.co.jp/

コミクスアカデミー：https://www.comix.co.jp/academy/

【お問い合わせ】

TEL：03-5459-5394 MAIL：n.adachi@comix.co.jp 担当：株式会社コミクス 安達成生