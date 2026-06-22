AIの月額課金が広がるなか、“買い切り”で使えるAIキーボードが登場。台湾で累計1.3億円を集めた「MiMouse」6月29日（月）Makuakeで日本初上陸へ

株式会社YANA-JAPAN

株式会社YANA-JAPAN（本社：東京都豊島区、代表取締役：谷中祐介）は、AIを内蔵した買い切り型キーボード「MiMouse（型番：EMK17 AI）」を、2026年6月29日（月）よりクラウドファンディングサービス「Makuake」にて先行販売します。

ChatGPTやGeminiをはじめAIサービスが当たり前になる一方で、「気づけば毎月いくつものAIに課金している」「使うたびにブラウザを開いて、ログインして、貼り付けて……の往復が地味に面倒」といった声が広がっています。MiMouseは、AIを使う仕組みを本体に内蔵した“買い切り型”。追加の月額AI利用料がかからず（※メーカーがAIサービスを提供し続ける限り）、キーひとつで日々の事務作業を片づけられる一台です。

本製品は台湾のクラウドファンディングサイト「zeczec」で累計1.3億円の支援を集めた話題機です。開発元はAnhui MiMouse Technology Co., Ltd.。当社はメーカーと独占販売契約を締結した日本総代理として、日本市場へお届けします。今回が日本での正規ルートにおける初めての販売（日本初上陸）となります。

▼ Makuakeプロジェクトページ（2026年6月29日（月）公開）

https://www.makuake.com/project/ai_keyboard

なぜ、いま“買い切り”のAIキーボードなのか

ChatGPT、画像生成、翻訳ツール――。便利なAIサービスが増えるほど、毎月の支払いも静かに積み上がっていきます。「一つひとつは数百円～数千円でも、足すと結構な額になっている」「アプリやブラウザを行き来する手間が地味に面倒」。そんな“積み重なる小さなコストと手間”が、AI活用の見えにくいハードルになっています。

「MiMouse」は、この構造そのものを変える発想で生まれました。AIを使う仕組みを本体に組み込み、シリアル番号で本体とソフトを紐づけることで、追加の月額課金の仕組みそのものを持ちません。専用アプリのアカウント登録は不要で、初期設定を終えれば、机の上のキーひとつでAI機能を呼び出せます。

■ 台湾で支持された理由 ―― 機能ではなく、毎日が「片づく」こと

特徴1｜キー1つで、要約・メール作成・翻訳・資料のたたき台

会議のメモや長い記事を読み込ませて要点を「要約」。英文メールを読んで返信を下書き。海外サイトをまるごと日本語に「翻訳」。会議の議題から資料構成・文章案のたたき台まで。机の上の一台に、日々の事務作業を集約できます。内蔵MEMSマイクにより、対応環境で音声入力にも利用できます。

特徴2｜ChatGPT・Geminiなど6つのAIに対応

用途に応じて対応AIを切り替えられる設計。文章作成、翻訳、画像生成など、目的に合わせてAI機能を使い分けられます（※メーカーがAIサービスを提供し続ける限り）。

特徴3｜業務用途にも取り入れやすい。専用アプリ登録不要・データを本体に残さない設計

専用アプリのアカウント登録は不要。演算にはクラウドを使いますが、入力した内容を本体に残さない設計で、個人情報の登録もありません。個人情報の登録を抑えたい方や、AIツールの導入負担を減らしたい方にも検討しやすい一台です。

特徴4｜17のAIキーをメカニカルキーボードに集約。約198gで持ち運べる

打鍵感のあるメカニカルキーボードに、よく使うAI機能を17のキーへ集約。サイズ133×90×40mm・重量約198gとコンパクトで、AIキー⇄数字キーをワンタッチで切り替えられます。Bluetooth／専用2.4G USBレシーバー／有線（Type-C）の3方式に対応し、Windows・macの両方で使えます。

■ ユーザーの声

〇動画クリエイター様より

「AIがいろいろな作業を片づけてくれて、時間が大幅に節約できます。しかも仕上がりが体系的にまとまっていて、本当に助かります。これだけ機能が揃っていると普通は有料サブスクが必要になりますが、これは買い切りで使えて、機能ごとに課金しなくていい。感動しました。」

〇子育て中の保護者様より

「自宅学習中の子どもの疑問も、その場ですぐ質問できます。返ってくる答えは正確で丁寧。これまでのように、資料を集めて整理してから渡す手間がいりません。難しいコマンドの入力も不要で、年会費も月額料金もかかりません。」

〇経済専門紙関係者様より

「Q&A・文章作成・表組み・PPT・作図・翻訳・マインドマップなどの機能を統合。『サブスク不要・追加課金なし』のモデルで、継続的な費用がかからず、内蔵のさまざまなAIツールを気軽に・負担なく使える。」

ご案内

■ 先行販売について（6月29日スタート）

MiMouseは、2026年6月29日（月）11時よりMakuakeで先行販売を開始します。クラウドファンディング期間中は、台数・期間限定の早期割引をご用意します。数量に限りがあるため、早い順にお得な価格でご支援いただけます。

プロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/ai_keyboard

公式情報：https://yana-japan.com

■ 製品仕様

製品名：MiMouse AIキーボード

本体サイズ：133mm × 90mm × 40mm

重量：約198g

接続方式：Bluetooth／専用2.4G USBレシーバー／有線（Type-C）

対応OS：Windows 10/11、macOS 10.15以上

充電ポート：Type-C

マイク：MEMSマイク内蔵

主な内蔵AI機能：要約／メール・文章作成／翻訳／資料構成・文章案のたたき台／

画像生成／音声入力 ほか（17のAIキーに集約）

同梱品：本体／専用2.4G USBレシーバー／Type-C充電ケーブル／日本語説明書

保証：株式会社YANA-JAPANによる1年保証（※保証期間は商品お届け日から1年間です）

サポート：日本国内（日本語対応）

開発元：Anhui MiMouse Technology Co., Ltd.

■ 本件に関するお問合せ

株式会社YANA-JAPAN 広報担当

Email：yanakka@gmail.com

※ 取材・撮影・サンプル貸出のご依頼にも対応いたします。担当者直通でご返信します。