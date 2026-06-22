ジュエリーブランド「KESSAKU」、Paris Fashion Week期間中にパリのUNTITLED Showroomにて展示を開催

Kessaku BV

オランダ法人 Kessaku B.V. が展開するファインジュエリーブランド「KESSAKU（傑作）」は、

2026年6月24日（水）から30日（火）までの期間、Paris Fashion Week期間中にパリのショールーム「UNTITLED Showroom」にてコレクション展示を行います。

KESSAKUは、日本に古くから伝わる家紋や伝統意匠、伝統文化に宿る意味や美意識を

現代的なジュエリーとして再構築するブランドです。

これまで韓国・ソウルでの展示会や、香港・K11 MUSEAでのイベント出展を経て、

この度初めてパリでの展示に参加いたします。

日本文化の継承と再解釈をテーマに制作したコレクションを通じて、世界中のバイヤーやプレスへ向けてブランドの世界観を提案いたします。

■韓国・香港での展開を経てパリへ

KESSAKUはこれまで、韓国・ソウルのセレクトショップ「Unipair」での展示受注会や、香港・K11 MUSEAで開催されたイベントへの出展を通じて、アジア市場での展開を進めてまいりました。

現地では日本文化を背景に持つデザインや、ミニマルで性別を問わない造形が評価され、多くの来場者やバイヤーとの接点を築いてきました。

今回のパリでの展示は、ブランドとして初めての欧州での本格的なショールーム参加となり、新たな市場への挑戦となります。

■KESSAKUについて

KESSAKU（傑作）は、「100年後も傑作であり続けるもの」をコンセプトに、日本文化に宿る意味や美意識を現代的なジュエリーとして再構築するファインジュエリーブランドです。

しめ縄、竹、家紋、馬具など、日本文化の中で受け継がれてきた意匠や精神性をジュエリーとして表現しています。

ブランド名である「KESSAKU（傑作）」には、時代を超えて受け継がれる価値あるものを生み出し、次世代へ残していきたいという想いが込められています。

■展示コレクションについて

今回の展示では、ブランドを代表する「SHIME Collection」「CHIKU Collection」

「MON Collection」に加え、2nd Collectionとなる「TACK Collection」を中心に紹介いたします。

SHIME Collection

日本の神事や日常文化の中で受け継がれてきた「しめ縄」の造形から着想を得たシリーズです。

一本の縄を撚り合わせる構造をモチーフとし、人と人との縁や結びつきを表現しています。

CHIKU Collection

日本の風景や建築、工芸の中で古くから用いられてきた竹をモチーフとしたシリーズです。

成長や生命力の象徴である竹の節や構造美を、ミニマルなジュエリーとして再構築しています。

MON Collection

日本に古くから伝わる家紋や伝統文様を題材としたシリーズです。花菱、市松など、それぞれに意味や願いが込められた意匠を現代的なジュエリーとして表現しています。

また、2nd Collectionとなる TACK Collection は、日本の伝統的な馬具に宿る構造美から着想を得たコレクションです。轡（くつわ）や鐙（あぶみ）といった馬具に見られる合理的かつ機能的な造形を再解釈し、「静」と「動」という相反する概念をテーマに制作しています。

KESSAKUは単なる装飾品ではなく、日本文化に宿る価値観や精神性を身に着けることのできる存在であることを目指しています。

今回のパリでの展示を通じて、日本文化の持つ美しさや物語をより多くの人々へ届けるとともに、グローバル市場における新たなパートナーシップの構築を目指します。

SIME LOOP BRACELETCHIKU SECTION RING PMMON-ICHIMATSU HACHI RINGAbumi ARC chain bracelet

■Paris Fashion Week 展示概要

イベント名：KESSAKU Paris Showroom Presentation

会期：2026年6月24日（水）～6月30日（火）

会場：UNTITLED Paris

対象：バイヤー、プレス、業界関係者

形式：アポイントメント制

Official Website

https://kessaku-jewelry.com(https://kessaku-jewelry.com/)

Instagram

@kessaku_jewelry(https://www.instagram.com/kessaku_jewelry/)

【会社概要】

会社名：Kessaku B.V.

所在地：オランダ

代表者：代表取締役 林 晃雅

事業内容：ヴィンテージジュエリーの輸入販売

オリジナルジュエリーブランド「KESSAKU」の企画・製作・販売

設立：2024年