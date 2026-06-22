SNSからの求人応募累計2万人突破！総フォロワー50万人の「アニヲタ社長」榊󠄀原清一が代表を務める・株式会社EMOLVAの採用戦略とは？

株式会社EMOLVA

SNSマーケティングの総合コンサルティングを手掛ける株式会社EMOLVA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：榊󠄀原清一）は、自社における累計求人応募者数が2万人を突破したことをお知らせいたします。

会社の懇親会の画像をど真ん中に持ってくる（そこに文字を入れる形）

特筆すべき点として、この2万人を超える応募の大部分が、人材紹介（エージェント）やダイレクトリクルーティングツールをほぼ活用しない、SNS経由の「完全自然流入（オーガニック流入）」であることです。これにより、恒常的な採用候補者の獲得を、極めて少ない工数およびコストで実現いたしました。本成果は、同社がSNSマーケティングのプロフェッショナルとして長年培ってきた「認知からエンゲージメント、そしてアクション（応募）へ至る」独自のマーケティングロジックの高精度な再現性を証明するものとなります。

■ 「アニオタ社長」としてマスへリーチ、圧倒的な論理性でファンを魅了

昨今の採用市場におけるコスト高騰やミスマッチが課題となる中、株式会社EMOLVAでは、自社がクライアント企業に提供しているSNSマーケティング手法を自社の採用戦略にダイレクトに投下。

求職者が能動的に企業や代表の思想に触れ、共感した上で応募に至る「ファン化採用」のロジックを構築しました。一般的な求人媒体に依存しないため、採用コストや運用工数を劇的に削減しながらも、カルチャーマッチ度の高い優秀な人財を安定的かつ継続的に獲得することに成功しています。

この強力な成果の核となっているのが、

総フォロワー数50万人以上を誇る代表取締役・榊󠄀原清一の発信力とアカウント運用戦略です。

榊󠄀原は「アニヲタ社長」という親しみやすいキャラクターでマス層へ広く認知を広げる一方で、発信されるコンテンツには、元サイバーエージェントのWebアナリストとしてのバックボーンを活かした「ビジネス・SNS業界に対する深い洞察」と「圧倒的な論理性」を融合させています。

単なるインフルエンサーに留まらず、ビジネスパーソンや求職者が「この経営者のもとで学びたい、働きたい」と思わせるディープなエンゲージメントを獲得していることが、驚異的な応募数へと繋がっています。

TikTok「アニヲタ社長」としての発信YouTube番組「令和の虎」への出演

■ 「人財版 令和の虎」主宰への就任と、求職者に向き合う真摯な姿勢

さらに、直近では大人気YouTube番組の派生版である「人財版 令和の虎」の主宰を務めるなど、活動の幅を大きく広げています。「令和の虎」「青い令和の虎」等への出演も含め、番組内で見せる志願者（求職者）への真摯で熱い眼差しや、本質を突いた的確なフィードバックは、多くの視聴者から高い評価と信頼を獲得しています。

この「人財版 令和の虎」でのリアルな人間性とプロフェッショナルとしての姿勢が、求職者に対して「EMOLVAという組織の透明性と魅力」を伝える最大のコーポレートブランディングとなり、応募の波をさらに加速させる要因となっています。

■ 株式会社EMOLVA 代表取締役 榊󠄀原清一からのコメント

「今回の『累計応募者数2万人突破』という数字は、私たちがクライアント企業様に対して常々お伝えし、実践している『SNSマーケティングのロジック』が、採用という領域においても極めて強力かつ再現性が高いものであることを自ら証明する結果となりました。

現在、多くの企業が採用コストの高騰に頭を悩ませていますが、適切なSNS戦略と、嘘のない等身大の発信を行えば、広告費をかけずとも自社にマッチした優秀な人財は自然と集まります。『人財版 令和の虎』の主宰としての活動も含め、今後もSNSの可能性を切り拓きながら、日本の採用市場とSNSマーケティング業界に新たなパラダイムシフトを起こしてまいります」

■ 株式会社EMOLVA 代表取締役 榊󠄀原清一プロフィール■

【経歴】

静岡県浜松市出身。

東京理科大学に入学、 その後、 東京理科大学院 理工学研究科機械工学専攻に進学、材料力学領域においてWebを活用する研究を行う。

2009年 / 新卒としてサイバーエージェントにインフラエンジニアとして入社。 その後、ソーシャルゲームのWebアナリストを経験。企業SNSの運用代行コンサルや、インフルエンサーのキャスティングPRなどを行う。

2015年 / SNSマーケティング商社「株式会社EMOLVA 」を設立、 代表取締役社長を務める。

【実績】

●自身も50万人以上のフォロワーを持つインフルエンサーとして活躍、毎月100件以上のリード獲得をしている。

●500社以上の企業にSNSマーケティングサービスを提供しており、顧客はベンチャー企業から中小企業、大手企業、地方自治体、さらには国まで多岐にわたる。

●採用においても、SNSを活用して1.2万人以上の入社希望者を集めた実績を持つ。

●インフルエンサーマーケティングにも注力し、140万人のインフルエンサーおよび1万人以上の一般モニターと提携。各種芸能事務所・タレントとも連携し、総合的なマーケティングを展開している。

【活動内容】

●2021年 / 公益社団法人東京⻘年会議所に入所。

・渋谷区委員会 広報幹事 - 渋谷区 Xアカウント運用責任者 -

・広報戦略委員会 副委員長

・会員拡大委員会 総括幹事

・東京ブロック協議会 広報・ブランディング委員会 副委員長副委員長

●2024年 / 東京韓国青年商工会に入所。

●YouTube番組「年収オークション」、「人財版 令和の虎」「令和の虎」「青い令和の虎」にて虎として出演中。

【SNS】

・X(旧Twitter)：https://x.com/sakakibara_sns

・Instagram：https://www.instagram.com/seiichi_sakakibara

・TikTok：https://www.tiktok.com/@seiichi_s

・YouTube：https://www.youtube.com/@anime-sakakibara

■株式会社EMOLVA

・HP：https://emolva.tokyo/

・事業内容：企業のInstagram、TikTok、X(旧Twitter)、YouTubeなどのSNSアカウント運用代行や、インフルエンサーを活用したプロモーションを含む、SNSマーケティングの総合的な戦略立案から実行までを手がけている。

・榊󠄀原清一：講師・登壇・PRご依頼フォーム

https://forms.gle/jtTPwg5PfRy3zHAj7