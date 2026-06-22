現役時代の「スキル」と「経験」を、ヨコハマのために。シニアの新しい“出番と居場所”をつくる「よこはまポジティブエイジング」2026年度もスタート！

関内イノベーションイニシアティブ株式会社

関内イノベーションイニシアティブ株式会社（本社：横浜市中区、代表取締役：森川正信）は、横浜市より令和8年度「*就労的活動支援事業」を受託し、昨年度に引き続き市内７区(横浜市西区、金沢区、都筑区、青葉区、中区、港南区、戸塚区)において、シニアのみなさまのスキルや経験を地域に活かすプロジェクト「よこはまポジティブエイジング」を開始いたします。

「定年後も、誰かの役に立ちたい」「自分の得意なことで地域を元気にしたい」-。そんな想いを持つシニアのみなさまと、経験豊富な知見や人手を必要としている地域の団体や企業を、専任のコーディネーターが1対1、あるいはチーム（プロボノ形式）で丁寧につなぎます。

昨年度は前後期合わせて約120人が受講し、市内企業・団体から切り出された案件に従事する「スキルマッチング」と、企業・団体から与えられたテーマについてグループを組んで取り組む「チームチャレンジ」に参加。「第二の人生の生きがいが見つかった」「仲間ができた」など、シニアが地域参加に一歩を踏み出すきっかけを提供することができました。今年度もシニアの地域参加の輪をさらに広げるため、6月30日（火）に一橋大学大学院の檜山敦教授をお招きしたキックオフイベントを開催いたします。

＜*就労的活動支援とは＞

就労的活動支援事業は、介護保険法（平成9年法律第123号）第115条の45第2項第5号に定める生活支援体制整備事業における「就労的活動支援コーディネーター」を配置し、その活動を通じて、役割りある形での高齢者の社会参加等の促進及び多様な日常生活上の支援体制の充実・強化を図ることを目的としています。

2026年度ご案内チラシ（別途添付あり）。詳細はホームページ(https://yokohamapositive.localinfo.jp/pages/9816364/page_202606011454)に記載あり

1) 事業の背景

団塊の世代が 75 歳以上となり、介護だけではなく、医療や予防、生活支援、住まいを包括的に提供する、市町村を中心とした地域包括ケアシステムの構築が重要な政策課題となっています。高齢者の自立の程度や支援のニーズは多様であり、 60～70歳代をはじめとした高齢者の多くは、要介護・要支援状態に至っていません。地域とのつながりを維持しながら社会参加できる機会を増やしていくことが、こうした高齢者の方々の介護予防につながります。

本事業は、昨年度の事業を通して、高齢者に新たな社会的役割を感じてもらうことで、生きがい創出やフレイル予防などに寄与する可能性があると認識しています。

２）事業の内容※各回の日程等の詳細は添付のチラシをご参照ください

（1）事業内容周知のための講座（キックオフイベント）の実施

日時：2026年6月30日（火）14:00~16:00

場所：Kosha33ホール（横浜市中区日本大通33番地 神奈川県住宅供給公社２階）

内容：基調講演 「シニアの地域参加とテクノロジー」

檜山敦 氏 一橋大学大学院教授



【プロフィール】

一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科教授、東京大学先端科学技術研究センター特任教授（博士）。

専門は人間拡張工学、バーチャルリアリティ 、高齢社会を支える生活自立支援技術（ジェロンテクノロジー）。

ミニトーク 「私のローカルライフシフト」

YPA事業の過年度受講生／関内イノベーションイニシアティブ株式会社執行役員 治田友香

2）高齢者向けの基礎講座とチームチャレンジ事前講座の実施（７区共通）

参加者が就労的活動の趣旨や事業の流れを理解し、活動に向けた準備を行う講座です。2026年度の基礎講座（全２回）は、7月、９月、11月、１月開講と4期に分けて実施します。

3）個別相談（７区共通）

高齢者と地域の企業・団体をつなぐYPAコーディネーター（就労的活動支援コーディネーター）が、参加者の自律・自立を促しながら、活動に役立てたい経験や資格、今後取り組みたい活動などを引き出すとともに、地域への関心を喚起し、新たな関係構築やゼロからのフラットな関係づくり、仲間づくりの楽しさを伝えます。

4）マッチング支援（７区共通）

参加した高齢者のニーズをもとに企業・地域活動団体等への活動の切り出しを依頼し、活動先を確保します。



スキルマッチング：参加者と地域活動等に対して、１対１でマッチングをします。

チームチャレンジ：参加者のうち、チームでの活動に関心のある方を対象に別途事前講座を行います。基礎知識（プロボノ）、取り組み事例の共有、ケーススタディなどを行います。5つ程度の組織（全区対象）にテーマを設定してもらい、4名程度のチームに分かれて、約3ヶ月間活動し、活動終了後にプロセスと成果を発表します。なお、各チームでの活動には当社が実施してきたプロボノ活動の経験者がサポーターして入り、チーム活動の円滑化を支援します。



2026年度前半 基礎講座の開催日程、および内容などの詳細につきましては、以下をご確認ください。



ホームページ

https://yokohamapositive.localinfo.jp/pages/9816364/page_202606011454



QRコードからもお読みいただけます。

ぜひ、本事業の告知にご協力を賜りたく、ご取材のほどよろしくお願いいたします。



【よこはまポジティブエイジング公式ホームページ】

https://yokohamapositive.localinfo.jp/

【本件の連絡先】

関内イノベーションイニシアティブ株式会社

「よこはまポジティブエイジング事業」担当：関尾、木村

電話：045-306-8333 E-mail：kii-info@massmass.jp