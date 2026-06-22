【愛知県名古屋市】15名以上の団体BBQに、プロカメラマンが無料で来てくれる。屋内で雨の心配なし・最大100名様受付｜ウッドデザインパーク野並店

■ 幹事が地味に悩む「あとで写真がない問題」をなくす

ウッドデザインパーク株式会社

団体での集まりを企画する幹事の方にとって、「気づいたら誰もちゃんと写真を撮っていなかった」というのはよくある話ではないでしょうか。

スマホで撮ってもブレていたり、誰かが必ず写っていなかったり。集合写真を撮ろうとしたら場の空気が途切れてしまったり--。

ウッドデザインパーク野並店は、15名様以上の団体でご利用のお客様に「プロカメラマン無料撮影クーポン」を配布開始しました。幹事の方もスマホではなく記念に残る一枚を残すことができます。

■ 貸切プランのご案内

「人数が確定してから予約したい」「直前まで予定が読めない」--そんな場合でも大丈夫です。

当店ではご予約日の10日前までキャンセル料は一切かかりません。まずはお気軽にお席をおさえてください。

気軽にご予約いただける分、団体でのご利用も増えています。完全屋内のBBQ施設のため、梅雨の雨天も夏の猛暑も関係なく予定通り開催できます。食材・機材もすべてご用意しているので、手ぶらでお越しいただくだけでOKです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/45400/table/1042_1_b78899e39cd31059642f72d2be5247be.jpg?v=202606221052 ]

キャンセルポリシー

貸切特典

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/45400/table/1042_2_0cd57bd535da8b05caf6e582ce4f4352.jpg?v=202606221052 ]

貸切でのご予約の方は無料でプロジェクター・スクリーン・マイク・スピーカーをご利用いただけます。

スピーチ・表彰式・映像演出にもそのままお使いください。

マイク・スピーカーは設置済み。乾杯のご挨拶から表彰式まで、スムーズに進行いただけます。

プロジェクターとスクリーンも完備。社内表彰やムービー上映など、特別な演出にもご対応できます。

食事コース

国産牛ステーキＢＢＱコース

4,480円／人 全9品

国産牛リブステーキをメインに、ハーブチキンやスペアリブなど食べ応えある9品。サラダ・バケット・デザート付きの大満足コースです。

国産黒毛和牛ＢＢＱコース

5,480円／人全10品

国産黒毛和牛のブリスケットをプラスしたワンランク上のプレミアムプラン。特別な日の団体BBQにおすすめです。

ドリンク飲み放題[表3: https://prtimes.jp/data/corp/45400/table/1042_3_90256b1919c302a8dc0213e3d2f53419.jpg?v=202606221052 ]パーティーを盛り上げる有料オプション

誕生日・記念日・サプライズに。

特別な演出をオプションでご追加いただけます。

・カラオケ機器 50,000円

・フラワーブーケ 8,500円～

・アーチデコレーション 35,000円～

・特別デコレーション 60,000円～

詳細はお気軽にお問い合わせください。

■ 7月末まで平日限定、15名以上の団体に、カメラマン無料撮影サービス登場

この夏、15名以上の団体でご来店いただくお客様を対象に、通常5,00000円相当のプロカメラマン撮影サービスを無料でご提供いたします。

貸切でなくてもOK。15名以上であれば通常席のご予約でもお申し込みいただけます。

当日は経験豊富なカメラマンが会場に来て、BBQの楽しい瞬間や集合写真を自然に撮影。思い出の写真をそのままデータでお渡しします。

【キャンペーン概要】

・対象：15名以上の団体でのご来店

・特典：プロカメラマン撮影サービス（通常5,000円相当）が無料

・実施期間：～2026年7月31日（木）の平日のみ

・ご予約方法：お電話（052-893-5225）にて

直接ご予約 または ホットペッパーグルメ(https://www.hotpepper.jp/strJ001263139/)のクーポンをご選択のうえご予約ください

■ オーナーコメント

「団体でご来店いただいたお客様から「集合写真を撮ってほしい」というお声をいただくことがよくあります。、せっかくでしたらスマホではなく大切なお時間を、カメラで残していただけたら嬉しと思いこちらのクーポンを作成させて頂きました。

皆様に是非こちらのクーポンをご利用頂ければ幸いです。

■ 施設概要

店名：ウッドデザインパーク 野並店

住所：愛知県名古屋市緑区鳴海町上ノ山12-14

電話番号：052-893-5225

営業時間：11:00～22:00（無休 ※1～2月火曜除く）駐車場約20台

公式サイト：https://wood-designpark.jp/nonami/

団体・貸切：https://wood-designpark.jp/nonami/party/

ホットペッパー：https://www.hotpepper.jp/strJ001263139/