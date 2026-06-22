＜ GELiSM＞細かいガラスを散りばめたような“ガラスフラッシュマグ”

株式会社ディー・アップ

化粧品輸入製造の株式会社 ディー・アップ（本社：東京都港区 代表取締役：塩野 弘明）は、サロン級の美しいトレンドネイルをセルフで気軽に楽しめるジェルネイルブランド 『GELiSM（ジェリズム）』から、限定色3色を発売します。2026年7月3日(金)よりPLAZAとLOFTのジェリズム取扱店舗、ディーアップ公式オンラインショップにて販売開始いたします。

■クリアにきらめく、ガラスのようなフラッシュラメ

細かいガラスを散りばめたようなフラッシュラメを贅沢に配合した “ガラスフラッシュマグ”が新登場。どの角度から見てもラメが黒く沈まず、あらゆる光を受けてクリアな輝きを放ちます。透け感のあるベースカラーとの絶妙なバランスがラメの美しさを最大限に引き立て、にごりのないピュアな発色を実現。透けるような輝きが、指先に圧倒的な透明感と存在感をもたらします。日差しの下ではまばゆく、室内のやわらかな光の中では繊細に。印象的な指先へと導きます。

■透き通る美しさをまとう、限定カラー

MS56 snow frost

あらゆるシーンに美しく寄り添う

粉雪舞う白銀のきらめきをまとったスノーホワイト

MS57 ice crush

氷の粒が透けるように輝くアイスブルー

みずみずしい透明感で手肌を美しく演出

MS58 juicy sorbet

果実が溶け込んだ大人のジューシーピンク

クリアで血色感のある色っぽい指先に

新色情報

ジェリズム ジェルポリッシュ 8mL各1,600円（税込1,760円）

●2026年7月3日(金)より

PLAZA・LOFTのジェリズム取扱店舗及びディーアップ公式オンラインショップにて発売

MS56 snow frost

白銀のきらめきを閉じ込めた

スノーホワイト

MS57 ice crush

氷の粒が透けて輝く

アイスブルー

MS58 juicy sorbet

果汁が溶け込んだ

ジューシーピンク

About GELiSM

サロン級の美しいトレンドネイルを

セルフで手軽に楽しめるジェルネイルブランド

GELiSM（ジェリズム）は2024年2月に誕生したジェルネイルブランドです。今では定番化しつつあるセルフジェルネイルをもっと面白く。「自宅でサロン仕上げのような極上ネイルを楽しめるように」

仕上がりの美しさとセルフでの使いやすさの両方にこだわりました。

「なんてキレイなんだろう」ふとした瞬間に、自分の指先を眺めて気分を上げる。まるで新しいアクセサリーを纏うように季節や気分で指先をドレスアップ。自分らしい楽しみ方が、きっと見つかります。

■公式オンラインショップ

https://gelism.jp/

■公式Instagram

＠gelism_official

https://www.instagram.com/gelism_official/