『東方Project』のトレーディング ちょこんと！ ゆらゆらアクリルスタンドなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『東方Project』の商品6種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『東方Project』の商品の受注を6月15日（月）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/428,538,32?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディング ちょこんと！ ゆらゆらアクリルスタンド

博麗霊夢、霧雨魔理沙、魂魄妖夢、十六夜咲夜、古明地さとり、古明地こいし、レミリア・スカーレット、フランドール・スカーレットがちょこんと立っているちびキャラを新たに描き起こし、ゆらゆら動くアクリルスタンドに仕上げました。

ゆらゆらと揺れるデザインです。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「スカーレット姉妹 ちょこんと！ ゆらゆらアクリルスタンド 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格：単品 \880(税込), BOX \7,040(税込)

種類：全8種

本体：（約）69×66mm 台座：（約）41×31mm 厚み：3mm

素材：アクリル

▼トレーディング ちょこんと！ アクリルカード

博麗霊夢、霧雨魔理沙、魂魄妖夢、十六夜咲夜、古明地さとり、古明地こいし、レミリア・スカーレット、フランドール・スカーレットがちょこんと立っているちびキャラを新たに描き起こし、アクリルカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「スカーレット姉妹 ちょこんと！ アクリルカード 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格：単品 \715(税込), BOX \5,720(税込)

種類：全8種

本体：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材：アクリル

▼トレーディング ちょこんと！ 缶バッジ

博麗霊夢、霧雨魔理沙、魂魄妖夢、十六夜咲夜、古明地さとり、古明地こいし、レミリア・スカーレット、フランドール・スカーレットがちょこんと立っているちびキャラを新たに描き起こし、缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「スカーレット姉妹 ちょこんと！ スクエア缶バッジ 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \495(税込), BOX \3,960(税込)

種類 ：全8種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）60×40mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング ちょこんと！ イラストカード

博麗霊夢、霧雨魔理沙、魂魄妖夢、十六夜咲夜、古明地さとり、古明地こいし、レミリア・スカーレット、フランドール・スカーレットがちょこんと立っているちびキャラを新たに描き起こし、イラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「スカーレット姉妹 ちょこんと！ イラストカード 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \2,200(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（約）86×50mm

素材 ：紙

▼ちょこんと！ 3WAY缶バッジ

※画像は「博麗霊夢 ちょこんと！ 3WAY缶バッジ」を使用しております。



博麗霊夢、霧雨魔理沙、魂魄妖夢、十六夜咲夜、古明地さとり、古明地こいし、レミリア・スカーレット、フランドール・スカーレットがちょこんと立っているちびキャラを新たに描き起こし、3WAY缶バッジに仕上げました。

ピンで装着、スタンドで立てかけて使用、穴が開いているので吊り下げることも可能な仕様です。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全8種（博麗霊夢、霧雨魔理沙、魂魄妖夢、十六夜咲夜、古明地さとり、古明地こいし、レミリア・スカーレット、フランドール・スカーレット）

サイズ：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼ちょこんと！ クリアダイカットステッカー

※画像は「博麗霊夢 ちょこんと！ クリアダイカットステッカー」を使用しております。



博麗霊夢、霧雨魔理沙、魂魄妖夢 、十六夜咲夜、古明地さとり、古明地こいし、レミリア・スカーレット 、フランドール・スカーレットがちょこんと立っているちびキャラを新たに描き起こし、ダイカットのクリアステッカーに仕上げました。

クリア素材のため、耐水性・耐候性に優れています。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \550(税込)

種類 ：全8種（博麗霊夢、霧雨魔理沙、魂魄妖夢 、十六夜咲夜、古明地さとり、古明地こいし、レミリア・スカーレット 、フランドール・スカーレット）

サイズ：（約）87×71mm ※種類により異なる

素材 ：PET、PP

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/428,538,32?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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