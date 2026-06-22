黒ラベル主催の音楽ライブ「THE STAR JAM」と連動したサッポロ生ビール黒ラベル「丸くなるな、☆星になれ。」デザイン缶6月23日(火)数量限定発売

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングス(株)のグループ企業であるサッポロビール(株)は、サッポロ生ビール黒ラベル「丸くなるな、☆星になれ。」デザイン缶を6月23日(火)に全国で数量限定発売します。

本商品は、7月6日(月)に開催する、黒ラベル主催の音楽ライブ「THE STAR JAM」(注1)と連動したデザイン缶です。350ml缶はマカロニえんぴつ、500ml缶は[Alexandros]と、「THE STAR JAM」に出演するアーティストをデザインしています。また、缶体側面に掲載されている二次元コードを読み込むと、限定のWEBコンテンツとして「THE STAR JAM」のドキュメンタリーフィルムを視聴することができます。また、出演アーティストのサイン入りポスターやオリジナルステッカーが当たるキャンペーンにも参加することができます。(注2)

「サッポロ生ビール黒ラベル」は独自の世界観と生ビールのうまさを進化させ続け、これからもさまざまなお客様接点で、大人たちが自分らしいビールを選ぶことができる喜びと大人の自分を表現できる喜びを提供していきます。

(注1)https://www.sapporobeer.jp/news_release/0000018475/

(注2)ドキュメンタリーフィルムの視聴・キャンペーンへの応募期限は9月30日(水)までとなります。

■商品概要

1.商品名

サッポロ生ビール黒ラベル「丸くなるな、☆星になれ。」デザイン缶

※中味は通常の黒ラベルと同じです。

2.パッケージ

350ml缶、500ml缶

3.発売日・地域

2026年6月23日(火)・全国

4.参考小売価格

オープン価格

5.デザイン特長

350ml缶はマカロニえんぴつ、500ml缶は[Alexandros]と「THE STAR JAM」に出演するアーティストをデザイン。

■「サッポロ生ビール黒ラベル」について

「サッポロ生ビール黒ラベル」は、1977年に「サッポロびん生」の名で誕生して以来、多くのお客様に愛され続けてきました。熱処理ビールが主役だった当時、生ビールの時代を切り開いた先駆け的商品です。麦のうまみと爽やかな後味の完璧なバランス、味や香りを新鮮に保つクリーミーな泡が特長で、ビール好きの大人たちに愛されるビールを目指しています。黒ラベルは「大人の☆生。」や「丸くなるな、☆星になれ。」をテーマに、大人たちが自分らしいビールを選ぶことができる喜びと、大人の自分を表現できる喜びを提供していきます。また、2019年より東京・銀座に「サッポロ生ビール黒ラベル」のフラッグシップビヤバー「サッポロ生ビール黒ラベル THE BAR」を構え、黒ラベルの世界観とともに、提供品質に徹底的にこだわった生のうまさを味わえる体験を提供しています。

サッポロ生ビール黒ラベル ブランドサイト：https://www.sapporobeer.jp/beer/

【消費者の方からのお問い合わせ先】

サッポロビール（株）お客様センター

TEL 0120-207-800