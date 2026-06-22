アーケード商店街で初開催！SPEEDSTAR30mダッシュチャレンジ仙台大会、朝原宣治氏も登場｜個人戦は4.29秒の好タイム記録

株式会社SPEED STAR

2026年6月21日（日）、宮城県仙台市青葉区・ぶらんど～む一番町商店街にて「SPEED STAR 30m Dash Challenge 仙台ぶらんど～む大会 Presented by JIG-SAW」が開催されました。雨の中、アーケード商店街の中央に特設コースが設けられ、子どもからシニアまで180名の幅広い世代が30ｍダッシュのタイムトライアルに挑戦しました。東北地方では初開催となる本大会は、仙台市・スポーツコミッションせんだい・日本陸上競技連盟・宮城陸上競技協会の後援のもと、JIG-SAW株式会社をはじめとする企業の協賛、仙台大学・仙台リゾート＆スポーツ専門学校、仙台89ERS・東北楽天ゴールデンイーグルスなど9つの団体の協力を得て実施されました。

朝原宣治氏によるキッズかけっこクリニックでスタート

キッズかけっこクリニックで朝原氏とダッシュする小学生参加者

大会は12時から、事前に応募のあった40名の小学生を対象とした「キッズかけっこクリニック」で幕を開けました。北京五輪銀メダリストの朝原宣治氏による速く走るためのポイント解説とウォーミングアップに始まり、子どもたちは30mタイムトライアルに挑戦。クリニックの最後には朝原氏によるデモンストレーションも披露され、トップアスリートの走りを間近で見た子どもたちは興奮していました。

個人戦最速は男子・女子ともに4秒台の好記録

キッズかけっこクリニックの後は一般参加者による個人戦を実施。レーン横に集まる観客が応援する中、本気のダッシュを大勢の参加者が楽しみました。中には父の日らしく父子で走る組み合わせも。個人戦を走った全走者から好タイムを記録した男子4名、女子4名が再度タイムトライアルできる「SPEEDSTAR決定戦（個人戦の部）」に進出し、ぶらんど～む大会最高記録を競いました。SPEEDSTAR決定戦に進出した男女上位4名は、来月7月11日に開催される「ゼビオアリーナ仙台大会」の出走権も獲得しています。結果は以下の通り。

【個人の部】

多くの観客が見守る中、全力疾走する参加者たち

女子優勝 岩田 琳香 4.92秒

男子優勝 磯部 晃太郎 4.29秒

【小学生の部】

女子優勝 齋藤 萌奈 4.93秒

男子優勝 高橋 青葉 5.27秒

チーム戦優勝はJUMP ONE 山形に

個人の部優勝の 磯部さん（左）と岩田さん（右）小学生女子優勝の齋藤さんと伊達武将隊

15時20分からは、4人1組によるチーム対抗戦に12チーム48名が出場。各選手が30mダッシュに挑み、上位3名の合計タイムでチーム順位を競うとともに、個人記録でも男女上位4名による「SPEEDSTAR決定戦（チーム戦の部）」を実施。チーム総合優勝は足を速くすることに特化した小学生向けのクラブチームJUMP ONE 山形が獲得。個人ではSPEEDSTAR決定戦・チーム戦の部で男子 軽部 恭矢さん、女子 村椿 愛瑠さんがそれぞれ栄冠を手にしました。

【チーム戦優勝】

JUMP ONE 山形 13.27秒

【チーム戦・個人の部】

女子優勝 村椿 愛瑠 4.98秒

男子優勝 軽部 恭矢 4.35秒

次回は7月11日ゼビオアリーナ仙台にてプロアスリートチームが集結

チーム戦優勝のJUMP ONE 山形チーム男子優勝の軽部さん（左）と女子優勝の村椿さん（右）

子どもからシニアまで、アスリートから一般参加者まで、あらゆる人が全力でダッシュする楽しさを体感した一日となった東北初開催のSPEED STAR。次回は7月11日ゼビオアリーナ仙台にて開催し、東北楽天イーグルスや89ERSなど、仙台プロチームの出場も決定。ぶらんど～む大会の上位入賞者も加わり、仙台最速のSPEED STARが決まります。

SPEED STAR 30m Dash Challenge Presented by JIG-SAW イベント概要

「SPEED STAR 30m Dash Challenge」は、わずか30mを全力疾走することで、運動経験や年齢を問わず誰でも参加・挑戦できる新しいスポーツコンテンツです。陸上選手だけでなく、野球・サッカー・ラグビー・アメフト・バスケなど様々な種目の現役・OB選手がチームを組んでタイムを競うほか、キッズかけっこクリニックや一般参加可能なタイムトライアルなど、あらゆる世代に向けたプログラムを実施。トークショーや表彰式など、競技とエンターテインメントの融合も特徴です。

開催概要

イベント名：SPEEDSTAR 30m Dash Challenge ぶらんど～む大会 presented by JIG-SAW

開催日：2026年6月21日（日）12：00～17：00

会場：ぶらんど～む一番町商店街（仙台市青葉区一番町）

アクセス：JR仙台駅西口より徒歩約12分／仙台市営地下鉄南北線「勾当台公園駅」より徒歩約5分

主催：株式会社SPEEDSTAR

後援：仙台市／スポーツコミッションせんだい／日本陸上競技連盟／宮城陸上競技協会

協賛：JIG-SAW株式会社／さくら株式会社／株式会社PSS／株式会社オールスパイス／坂部印刷株式会社／株式会社山電

協力：仙台大学／仙台リゾート&スポーツ専門学校／仙台89ERS／リガーレ仙台／株式会社マルハン／マイナビ仙台レディース／東北楽天ゴールデンイーグルス／一番町一番街商店街振興組合／一般社団法人まちくる仙台

次回大会：SPEEDSTAR 30m Dash Challengeゼビオアリーナ大会 Presented by JIG-SAW（2026年7月11日（土）開催）

※7月11日ゼビオアリーナ大会参加申し込みは下記公式サイトをご確認ください。

＞SPEED STAR公式サイト https://www.jaaf.or.jp/rikujo-japan/speedstar/

＞SPEED STAR公式Instagram https://www.instagram.com/speedstar30m/

本件に関するお問い合わせ

ご質問はメールにてお気軽にお問い合わせください。

株式会社SPEED STAR イベント事務局

E-mail：info@speedstar30.co.jp

会社概要

会社名：株式会社SPEED STAR

URL：https://www.jaaf.or.jp/rikujo-japan/speedstar/

本社所在地：東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデン14F WeWork内

電話番号：03-6228-6308

代表者名：紫垣 樹郎

資本金：2500万円

設立：令和７年7月7日