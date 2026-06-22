「サッポロ ニッポンのシン・レモンサワー 爽やか香るレモン」 6月23日(火)数量限定発売

サッポロホールディングス株式会社

サッポロビール(株)は「サッポロ ニッポンのシン・レモンサワー 爽やか香るレモン」を6月23日(火)に全国で数量限定発売します。



レモンのプロとつくった、ニッポンの人々に広く愛される「シン・定番」レモンサワーから、暑い季節にぴったりな「爽やか香るレモン」が今年も登場します。本商品は、爽やかな味わいが特長の“レモンのリーフエキス”とみずみずしい香りのレモンフレーバーを使用した、爽やかな香りと心地よいレモンの風味が特長です。



パッケージは、黄色から黄緑のグラデーションにすることで、爽やかな味わいとみずみずしい香りを表現しています。ぜひ、暑い季節にぴったりなこの時期だけの「シン・定番」レモンサワーをお楽しみください。



当社は今後も「お酒」の新しい価値を提案し、お客様の食中酒ニーズにお応えしていくとともに、新たな市場を創造することでRTD(注1)市場の活性化に貢献します。

(注1) Ready to Drink の略。栓を開けてそのまま飲めるアルコール飲料。

■「サッポロ ニッポンのシン・レモンサワー 爽やか香るレモン」商品概要

1.商品名

サッポロ ニッポンのシン・レモンサワー 爽やか香るレモン



2.パッケージ

350ml缶、500ml缶



3.品目

リキュール(発泡性)



4.アルコール分

5％



5.純アルコール量

350ml缶：14g、500ml缶：20g



6.発売日・地域

2026年6月23日(火)・全国



7.参考小売価格

350ml 缶：164円、500ml缶：223円 ※いずれも税抜価格



8.デザイン特長

・背景色を黄色から緑色のグラデーションにすることで、レモンのリーフの爽やかな味わいとレモンのみずみずしい香りを表現。



9.中味特長

・レモンを日本の食卓に広めてきたポッカサッポロフード＆ビバレッジ(株)のレモンのプロ「レモンマイスター」との協働開発。

・暑い季節にぴったりな、爽やかな味わいが特長の“レモンのリーフエキス”とみずみずしい香りのレモンフレーバーを使用。

・ポッカサッポロ社オリジナル素材 セミクリア果汁使用。

■サッポロ ニッポンのシン・レモンサワーについて

“レモンのプロとつくった、ニッポンの人々に広く愛されるシン・定番レモンサワー”がコンセプトの、飲み飽きないおいしさや飲み進めるほどにおいしくなっていく味わいのレモンサワー。 日本の食卓にレモンを広めてきた、レモンのプロ ポッカサッポロフード＆ビバレッジ（株）との協働開発商品です。レモンの果実感とスッキリ感のバランスを追求し、「レモンの生果そのままよりも爽やかなおいしさ」を実現しました。

ブランドサイト：https://www.sapporobeer.jp/shin-lemon_sour/