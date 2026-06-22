廃食用油回収及びリサイクルに関する事業連携協定を締結！

概要

東京都板橋区（左から：株式会社エコクリエイティブ代表取締役 堀氏、板橋区資源環境部長 雨谷、全国油脂事業協同組合連合会会長 中川氏、アールイー株式会社代表取締役 今井氏）

令和８年６月19日(金)、板橋区は、全国油脂事業協同組合連合会、株式会社エコクリエイティブ及びアールイー株式会社と「廃食用油回収及びリサイクルに関する事業連携協定」を締結しました。

この協定に基づき、４者で協力し、板橋区内の家庭等から排出される廃食用油の回収促進及び回収量等の可視化による普及啓発活動推進、廃食用油のリサイクルの推進により、区民の皆様が資源の循環利用を"みんなごと"として実感できるまちづくりの実現をめざしていきます。

協定の概要

【廃食用油のリサイクル事業フロー】

○連携協力事項

・ 廃食用油のリサイクルを実施および維持継続するために必要な活動

・ 廃食用油のリサイクルに係る区民等への普及啓発に関する活動

・ その他、廃食用油のリサイクルの推進を目的とした活動

○廃食用油の回収及び廃食用油のリサイクルに関すること

【担当部署】

部署名：板橋区 資源環境部 資源循環推進課

電 話：03-3579-2218