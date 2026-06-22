PIPELINE、国内屈指の7社とサイバーセキュリティにおける戦略的パートナーシップ

PIPELINE株式会社

PIPELINE株式会社(https://www.ppln.co/)（本社：東京都中央区、代表取締役：渡辺 アラン）は、株式会社ウェバートン、 株式会社シーイーシー、株式会社シー・エス・イー、 SecureNavi株式会社、株式会社東陽テクニカ、 日本RA株式会社、株式会社リリーフサインの７社と、サプライチェーンが抱えるサイバーセキュリティ対策支援を目的に、戦略的パートナーシップを結びました。 本提携により、PIPELINEが展開する日本発のサイバーリスクインテリジェンス基盤「RiskSensor(https://www.ppln.co/risksensor)」を中核にサプライチェーン全体のサイバーリスクを可視化、発見されたリスクの対応を各パートナーが継続的に支援、サプライチェーン全体のレジリエンスを世界水準へと引き上げます。

【提携の背景と内容】

経済産業省は「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度(通称：SCS評価制度)」の今年度末開始を目指しています。サプライチェーン企業においては、本制度の★3・★4の認証取得に向 けた取り組みを行う必要があります。取得にはセキュリティ専門家の支援、第三者評価が必要であり自 社努力では解決できない課題となっています。 PIPELINE 及びパートナー各社には多くのセキュリティ専門家が在籍し、サイバーリスクの可視化、対 策、将来的な ★５の認証を見据えた継続的な支援を行います。本パートナー連携により全国に点在する サプライチェーン全体のセキュリティ強化を支援できるようになりました。

【RiskSensorとは】

外部から見える事実に基づき、サプライチェーンを脅かすリスクを可視化するリスクインテリジェン ス基盤です。 散在するセキュリティデータからアタックサーフェス、ダークウェブに漏洩する認証情報 等の事実を抽出することで外部から見た真実の基盤（外部トゥルースレイヤー）を構築します。 自社の みならずサプライチェーン全体を同一基準で監視し、公開前の脆弱性や攻撃の兆候、放置された資産を 高い精度で網羅的に特定・数値化し、是正対策を優先順位付けでレポートします。

URL：https://www.ppln.co/risksensor

【パートナー各社】（五十音順）

株式会社ウェバートン

ネットワークインテグレーターとしての知見を活かし、RiskSensorをネットワーク全体へ統合します。設計・構築から運用までを一貫して担うことで、従来の境界防御に依存しない包括的なセキュリティ基盤の実装と、運用の最適化を強力に推進します。

URL ： https://www.weverton.co.jp/

株式会社シーイーシー

当社は、インテグレーション、コネクティッド、ソリューションの 3 つの事業セグメントを通じて、企業の IT 活用を幅広く支援する企業です。なかでもソリューションセグメントでは、注力事業であるセキュリティサービス事業を中核に、高度なセキュリティ技術と堅牢なデータセンターサービスを活用し、公共、文教、物流、医療、ヘルスケアなど多様な分野に対応したソリューションを提供しています。各業界に特化した専門性の高いソリューション展開で、企業活動の安全性・信頼性の向上と持続

的な価値創出に貢献しています。

URL ： https://www.cec-ltd.co.jp/

株式会社シー・エス・イー

CSEは、コンピュータがまだ普及していなかった1971年に創業し、独立系SIer のパイオニアとして様々なお客様のビジネスを支援してまいりました。お客様のデジタル資産を「創る」⇒「つなぐ」⇒「支える」⇒「活かす」お手伝いをして、お客様や社会の課題解決につながるような、お役に立てる情報を提供します。お客様やパートナー様と『協創』（協調して創る）して先進技術を取り入れながら、ミライのデジタル社会を創造します。

URL ： https://www.cseltd.co.jp/

SecureNavi株式会社

SecureNaviは、情報セキュリティマネジメント業務の運営効率化・高度化に特化した伴走型コンサルティングサービスを提供しています。ISMS認証やプライバシーマークの取得・運用支援に加え、各セキュリティ認証の要求事項への深い知見と実践ノウハウを活かし、RiskSensorによる外部リスクの可視化と組み合わせることで、SCS評価基準とのギャップ分析や体制整備など、より高度なセキュリティ運用を支援します。

URL ： https://secure-navi-inc.jp/

株式会社東陽テクニカ

最先端の“はかる”技術のリーディングカンパニーとして、技術革新を推進しています。その事業分野は、脱炭素／エネルギー、先進モビリティ、情報通信、EMC、ソフトウェア開発、防衛、情報セキュリティ、ライフサイエンス、量子ソリューションなど多岐にわたり、クリーンエネルギーや自動運転の開発などトレンド分野への最新計測ソリューションの提供や、独自の計測技術を生かした自社製品開発にも注力しています。新規事業投資やM&Aによる成長戦略のもと国内外事業を拡大し、安全で環境にやさしい社会づくりと産業界の発展に貢献してまいります。

URL ： https://www.toyo.co.jp/

日本RA株式会社

当社は、電子証明書認証基盤サービス事業で培った国内販売網と知見を活かし、サプライチェーンを含む全国の企業様へRiskSensorのデリバリを推進します。

RiskSensorによるサイバーリスクの可視化から、推奨される実践的な対策として認証セキュリティによる不正アクアセス防止、SSL/TSL証明書の実装、Webアプリケーションの脆弱性診断など包括的に提供します。

URL ： https://www.nrapki.jp/

株式会社リリーフサイン

炎上の火種を見逃さない。ネットリスクの予防・監視・対応までをワンストップで支援します。

リリーフサインは、25年以上にわたり蓄積してきた業界随一の実績とノウハウをもとに、誹謗中傷や炎上リスクから企業の信頼とブランド価値を守ります。

日常的なリスク監視や体制構築といった「未然防止」から、万が一のインシデント発生時における迅速な発見と適切な対応、さらには沈静化まで、一貫したサポートで企業活動を力強く支えます。

※2026年7月1日より「株式会社クラッド」へ社名変更予定

URL ： https://www.reliefsign.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

PIPELINE株式会社

TEL：[ 050-3311-7772 ]

E-mail：[ risksensor-release@ppln.co ]

HP：[https://www.ppln.co/]