「サッポロビール園」開園60周年を記念し「サッポロビール園サマーピルス」6月23日(火)数量限定発売
サッポロホールディングス株式会社
1.商品名
2.パッケージ
サッポロホールディングス(株)のグループ企業であるサッポロビール(株)は「サッポロビール園サマーピルス」を6月23日(火)に全国で数量限定発売します。
本商品は、北海道札幌市で開園し、地元の方々や多くの観光客に愛され続け本年60周年を迎えた「サッポロビール園」監修のもと醸造された限定ビールです。北海道の夏空で飲む生ビールの美味しさを目指し、麦のうまみと、爽やかなホップの香りで、爽快な味わいをお楽しみいただけます。
パッケージ表面には「サッポロビール園」のロゴと建物をあしらい、裏面には北海道の澄んだ夏空のもとで乾杯するシーンをイラストで表現しました。
当社は、強い個性と魅力ある歴史やストーリーをもつブランドを活かし、さまざまなお客様のニーズにお応えしていきます。
■商品概要
1.商品名
サッポロビール園サマーピルス
2.パッケージ
350ml缶、500ml缶
3.品目
ビール
4.アルコール分
5％
5.純アルコール量
350ml缶：14g、500ml缶：20g
6.発売日・地域
2026年6月23日(火)・全国
7.参考小売価格
オープン価格
8.デザイン特長
パッケージ表面には「サッポロビール園」のロゴと建物をあしらい、裏面には北海道の澄んだ夏空のもとで乾杯するシーンをイラストで表現。
9.中味特長
北海道産ホップ・北海道産大麦麦芽・シトラホップを一部使用した、北海道の夏空のような爽快な味わい。
10.販売計画
16万ケース(大びん633ml×20本換算)
【消費者の方からのお問い合わせ先】
サッポロビール（株）お客様センター
TEL 0120-207-800