「サッポロビール園」開園60周年を記念し「サッポロビール園サマーピルス」6月23日(火)数量限定発売

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングス(株)のグループ企業であるサッポロビール(株)は「サッポロビール園サマーピルス」を6月23日(火)に全国で数量限定発売します。

本商品は、北海道札幌市で開園し、地元の方々や多くの観光客に愛され続け本年60周年を迎えた「サッポロビール園」監修のもと醸造された限定ビールです。北海道の夏空で飲む生ビールの美味しさを目指し、麦のうまみと、爽やかなホップの香りで、爽快な味わいをお楽しみいただけます。

パッケージ表面には「サッポロビール園」のロゴと建物をあしらい、裏面には北海道の澄んだ夏空のもとで乾杯するシーンをイラストで表現しました。

当社は、強い個性と魅力ある歴史やストーリーをもつブランドを活かし、さまざまなお客様のニーズにお応えしていきます。

■商品概要

1.商品名

サッポロビール園サマーピルス

2.パッケージ

350ml缶、500ml缶

3.品目

ビール

4.アルコール分

5％

5.純アルコール量

350ml缶：14g、500ml缶：20g

6.発売日・地域

2026年6月23日(火)・全国

7.参考小売価格

オープン価格

8.デザイン特長

パッケージ表面には「サッポロビール園」のロゴと建物をあしらい、裏面には北海道の澄んだ夏空のもとで乾杯するシーンをイラストで表現。

9.中味特長

北海道産ホップ・北海道産大麦麦芽・シトラホップを一部使用した、北海道の夏空のような爽快な味わい。

10.販売計画

16万ケース(大びん633ml×20本換算)

【消費者の方からのお問い合わせ先】

サッポロビール（株）お客様センター

TEL 0120-207-800