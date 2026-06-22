「サッポロビール園」開園60周年を記念し「サッポロビール園サマーピルス」6月23日(火)数量限定発売

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サッポロホールディングス株式会社


サッポロホールディングス(株)のグループ企業であるサッポロビール(株)は「サッポロビール園サマーピルス」を6月23日(火)に全国で数量限定発売します。



本商品は、北海道札幌市で開園し、地元の方々や多くの観光客に愛され続け本年60周年を迎えた「サッポロビール園」監修のもと醸造された限定ビールです。北海道の夏空で飲む生ビールの美味しさを目指し、麦のうまみと、爽やかなホップの香りで、爽快な味わいをお楽しみいただけます。



パッケージ表面には「サッポロビール園」のロゴと建物をあしらい、裏面には北海道の澄んだ夏空のもとで乾杯するシーンをイラストで表現しました。



当社は、強い個性と魅力ある歴史やストーリーをもつブランドを活かし、さまざまなお客様のニーズにお応えしていきます。



■商品概要


1.商品名 　
サッポロビール園サマーピルス



2.パッケージ 　
350ml缶、500ml缶



3.品目 　


ビール



4.アルコール分 　 　


5％



5.純アルコール量 　


350ml缶：14g、500ml缶：20g



6.発売日・地域　　 　


2026年6月23日(火)・全国



7.参考小売価格　　　　　　


オープン価格



8.デザイン特長　　　　　　


パッケージ表面には「サッポロビール園」のロゴと建物をあしらい、裏面には北海道の澄んだ夏空のもとで乾杯するシーンをイラストで表現。



9.中味特長　　　　　　　　


北海道産ホップ・北海道産大麦麦芽・シトラホップを一部使用した、北海道の夏空のような爽快な味わい。



10.販売計画 　　　　　


16万ケース(大びん633ml×20本換算)



【消費者の方からのお問い合わせ先】


サッポロビール（株）お客様センター


TEL 0120-207-800