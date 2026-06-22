業界初「パーソナルジュエリー診断(R)」や約20種のワークショップなど、親子で楽しむ、暑い夏の“体験型ジュエリーイベント”が開幕

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中岳志）は、2026年7月3日（金）から5日（日）までの3日間、東京ビッグサイトにて、日本最大級*のB to Cジュエリーイベント 「TOKYO JEWELRY FES ’26 Summer 」を開催いたします。

本展は、ジュエリーを「買う」「見る」だけではなく、「つくる・学ぶ・相談する」まで楽しめる体験型イベントです。

会場では、親子で参加できるアクセサリー制作ワークショップをはじめ、使わなくなったジュエリーのリメイクや、サイズ・チェーン切れなどのお悩みを相談できる修理相談、親子で楽しめるスタンプラリー企画など、幅広い世代が気軽に楽しめるコンテンツを多数展開します。近年高まる「体験消費」や猛暑時期に過ごしやすい「屋内型お出かけスポット」へのニーズを背景に、夏休み前にジュエリーで楽しめる体験機会を提供します。

また、ものづくり体験や“推し活アクセサリー”への関心が高いZ世代・ファミリー層にも親しみやすい企画をそろえ、ジュエリーをより身近に楽しめる場を創出します。

■公式ホームページ： https://www.jewelry-fes.jp/tokyo/ja-jp.html

■取材申し込み：https://www.jewelry-fes.jp/hub/ja-jp/press.html

*同種の展示会との出展社数、製品展示面積の比較

“体験型お出かけスポット”として注目

近年は、単に商品を購入するだけではなく参加や体験そのものに価値を感じる“体験消費”への関心が高まっています。こうした背景を受け、TOKYO JEWELRY FESでは、アクセサリー制作ワークショップやジュエリー修理相談、トークイベントなど、来場者自身が参加できるコンテンツを多数展開。天候に左右されにくい屋内イベントであることに加え、幅広い世代が気軽に楽しめる内容となっており、週末のお出かけ先や夏休み前の体験型イベントとしても注目されています。

【見どころ１】 約20種類のワークショップを実施 ※一部抜粋

会場では、天然石・パールのアクセサリーづくり、手作り指輪体験・ファセットカット体験、iPadを使ったジュエリーモデリング体験など、約20種類のワークショップを実施予定です。

＜ワークショップを一部 ご紹介＞

１.貝から真珠を取り出してオリジナルアクセサリーを作ろう（Artland Resort Jewelry）

貝から真珠を取り出してオリジナルアクセサリー、チャーム、リング、ブレスレット、ネックレスを作れるワークショップ。

・所要時間：～45分

・料金(税込)：2,750円～4,400円

・事前申込： 不要

２.初心者でもできる！ファセットカットに挑戦してみよう！（コオリネコ）

敷居が高いイメージのファセットカットですが、特許取得済みの独自システムで、誰でも楽しくファセットカットを楽しめます。石研磨未体験でも初心者様でもぜひこの機会にチャレンジ！

・所要時間：90分以上

・料金(税込)：8,800円

・事前申込： 必要

３.色や柄選びが楽しい！華やかな正絹帯をアクセサリーにアップサイクル（美多羅子）

フォーマルな場に相応しいシルク100％の帯を日常使いに取り入れてみませんか？日本の伝統美が凝縮された帯地を手に取り、自分のセンスにしたがって一部をカット。金属パーツに接着して指輪やペンダントへとリメイクします。

・所要時間：～45分

・料金(税込)：3,800円

・事前申込： 不要

詳細はこちら：https://www.jewelry-fes.jp/tokyo/ja-jp/event/workshop.html(https://www.jewelry-fes.jp/tokyo/ja-jp/event/workshop.html)

【見どころ2】 パーソナルジュエリー診断

昨年満員御礼となった、業界初「パーソナルジュエリー診断(R)」で似合うジュエリーを12タイプ or 4タイプに診断パーソナルカラー・骨格・顔ラインから、地金・色石・デザインまで更にコスメや洋服までトータルで明確化。ジュエリー購入前に最適なコンテンツとなります。

＜基本概要＞

○所要時間：～30分

○診断料金(税込)：

・4タイプ診断→通常 11,000円 → TJF特別価格 5,500円

・12タイプ診断→通常 16,500円 → TJF特別価格 8,800円

○診断を受けた方への特典

１.パーソナルジュエリー診断結果カードをプレゼント

２.ジュエリー相談付き お一人様５分～10分

○開催時間 ：

10:00、10:30、11:00、11:30、12:00、12:30、13:00、

14:30、15:00、15:30、16:30、17:00、17:30

※8月3日(日)の最終受付は 16:30

○事前申込： 必要

○お子様の参加について：参加NG

＜詳細・予約方法はこちら＞

https://www.jewelry-fes.jp/tokyo/ja-jp/event/special.html

【見どころ3】 “眠っていたジュエリー”が蘇る修理コーナー

会場では、チェーン切れやサイズ調整など、ジュエリーに関する悩みを相談できる修理コーナーも展開します。「思い出のアクセサリーをまた使いたい」「捨てずに長く使いたい」というニーズを背景に、近年注目される“リペア文化”やサステナブル消費ともリンク。“モノを大切に使う時代”を象徴するコンテンツとしても関心を集めています。

＜対応可能な修理内容＞

・リングサイズ直し ・変形直し

・チェーン切れ修理 ・パーツ交換（留め具・丸カンなど）

・石留め・爪留め直し ・洗浄・クリーニング

・ネックレス糸・ワイヤー交換

・新品仕上げ ・ブランドジュエリーの修理

＜サービスの特長＞

自社工房で長年技術を磨いた職人が、一点ずつ丁寧に加工。

また、会場ではジュエリーリモデルカウンセラー資格を有したプランナーが実物を見ながら最適な修理方法をご提案し、明確な見積りをその場で提示します。ブランド品や繊細なジュエリーにも対応し、他店購入品でも気軽にご相談いただけます。

詳細・事前予約についてはこちら

https://www.jewelry-fes.jp/tokyo/ja-jp/event/repair.html(https://www.jewelry-fes.jp/tokyo/ja-jp/event/repair.html)

【見どころ4】 子どもと一緒に楽しめるコンテンツも

◆参加無料「宝石スタンプラリー」

会場内を巡ってスタンプを集めよう！小学生以下のお子さまには参加特典も。

♦︎参加無料「宝石スタンプラリー」

会場内を回遊してスタンプを集める、スタンプラリーを実施！小学生以下のお子さまには参加特典もご用意しております。

・料金(税込)：無料

・事前申込： 不要

♦︎LED・ビーズ・レジンを使ったアクセサリー作り

LED・ビーズ・レジンを使ったアクセサリーなどを制作できます。

小さいお子様から大人の方まで楽しめるワークショップとなっておりますので、ぜひお立ち寄りください！お子様のみの参加も可能。

・所要時間：～30分

・料金(税込)：LEDペンダント（1500円）、ビーズアクセサリー（2000円）、レジンアクセサリー（2000円）

・事前申込： 不要

キッズスペースのご用意あり！

絵本やDVDの上映など、お子さまが楽しめるスペースをご用意しております。

開催概要

【展示会概要】

展示会名：TOKYO JEWELRY FES '26 Summer

会期：2026年7月3日(金)～5日(日) 10:00～18:00（最終日は17:00まで）

会場：東京ビッグサイト（南展示棟）

【入場料金】

6/1（月）～7/2（木）までの登録：前売 1,500円

7/3（金）～7/5（日）会期中の登録：当日 2,000円 ※クーポンコードをお持ちの方は無料



【取材申し込み】

https://www.jewelry-fes.jp/hub/ja-jp/press.html

RX Japan合同会社 について

【会社概要】

社名：RX Japan合同会社

本社所在地：〒104-0028東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階



【本件に関するお問い合わせ先】

RX Japan合同会社 TOKYO JEWELRY FES事務局

TEL：048-233-9247 MAIL： jewelryfes.jp@rxglobal.com

HP：https://www.jewelry-fes.jp/tokyo/ja-jp.html