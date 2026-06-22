世界は、思っているよりも「わたし」で満ちている。日常の奥にひそむ、ちいさな宇宙を覗く詩集『私は太陽』Amazon限定で発売。
「わたしは地球」「わたしはポンコツ車」「わたしは布団」……。
『私は太陽』（著：津本京子）
身近な日用品から、悠久の時を刻む大地、そして古事記に登場する神々や歴史を彩った美女たちまで。
本書は、あらゆる存在が「わたし（私）」という一人称でその心の声を漏らす、慈愛に満ちた変身詩集です。
奈良・橿原の地でボランティアガイドを長年務めた著者ならではの、歴史への深い造詣が結実。神話の時代から令和の今日まで、連綿と続く命の不思議と尊さを描き出します。
調子の良い日も、少し空気が抜けた風船のように動けない日もある。けれど、そのどちらもが大切な「生きている証」。
ページをめくるたび、日常の景色が少し愛おしくなり、自分を好きになれる一冊です。
著者プロフィール
津本京子（つもと・きょうこ）
1948年、和歌山県伊都郡花園村生まれ。和歌山県立橋本高等学校卒業。
2025～2026年の半年間、中国・江西省の九江学院に留学。このご縁をきっかけに、その後もたびたび九江を訪れ、九江の方々と親交を深める。コロナ禍の折に、九江学院が開設したオンライン「日本語コーナー」に参加し、学生たちとの交流を続けた。
また、奈良県橿原市にて15年間ボランティアガイドを務め、地域の歴史や文化の案内に携わる。
書籍情報
『私は太陽』
著者：津本京子
出版社：パレード
発売日：2026年6月22日
ISBN：978-4-86522-493-1
仕様：四六判/並製/102ページ
価格：1,100円（税込）
Paradebooks URL：https://books.parade.co.jp/category/genre02/978-4-86522-493-1.html
Amazon URL：https://www.amazon.co.jp/dp/4865224939
出版社情報
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【会社概要】
商号：株式会社パレード
大阪本社：大阪府大阪市北区浮田1-1-8
東京支社：東京都千代田区西神田2-8-5 SHONENGAHO-1 5階
代表取締役：原田直紀
設立：1987年10月20日
資本金：4000万円
事業内容：広告企画・アートディレクション、商品開発・パッケージデザイン、グラフィックデザイン全般、Webサイト企画・制作、出版事業『パレードブックス』