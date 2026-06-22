世界は、思っているよりも「わたし」で満ちている。日常の奥にひそむ、ちいさな宇宙を覗く詩集『私は太陽』Amazon限定で発売。

「わたしは地球」「わたしはポンコツ車」「わたしは布団」……。

株式会社パレード『私は太陽』（著：津本京子）

身近な日用品から、悠久の時を刻む大地、そして古事記に登場する神々や歴史を彩った美女たちまで。

本書は、あらゆる存在が「わたし（私）」という一人称でその心の声を漏らす、慈愛に満ちた変身詩集です。

奈良・橿原の地でボランティアガイドを長年務めた著者ならではの、歴史への深い造詣が結実。神話の時代から令和の今日まで、連綿と続く命の不思議と尊さを描き出します。

調子の良い日も、少し空気が抜けた風船のように動けない日もある。けれど、そのどちらもが大切な「生きている証」。

ページをめくるたび、日常の景色が少し愛おしくなり、自分を好きになれる一冊です。

著者プロフィール

津本京子（つもと・きょうこ）

1948年、和歌山県伊都郡花園村生まれ。和歌山県立橋本高等学校卒業。

2025～2026年の半年間、中国・江西省の九江学院に留学。このご縁をきっかけに、その後もたびたび九江を訪れ、九江の方々と親交を深める。コロナ禍の折に、九江学院が開設したオンライン「日本語コーナー」に参加し、学生たちとの交流を続けた。

また、奈良県橿原市にて15年間ボランティアガイドを務め、地域の歴史や文化の案内に携わる。

書籍情報

『私は太陽』

著者：津本京子

出版社：パレード

発売日：2026年6月22日

ISBN：978-4-86522-493-1

仕様：四六判/並製/102ページ

価格：1,100円（税込）

Paradebooks URL：https://books.parade.co.jp/category/genre02/978-4-86522-493-1.html

Amazon URL：https://www.amazon.co.jp/dp/4865224939

出版社情報

母体である株式会社パレードはデザイン制作会社。プロの技術と知識により、優れたデザインと高い品質であなたの本づくり＆出版をトータルサポートします。



パレードブックス

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TEL：0120-123455

Mail：paradebooks@parade.co.jp



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【会社概要】

商号：株式会社パレード

大阪本社：大阪府大阪市北区浮田1-1-8

東京支社：東京都千代田区西神田2-8-5 SHONENGAHO-1 5階

代表取締役：原田直紀

設立：1987年10月20日

資本金：4000万円

事業内容：広告企画・アートディレクション、商品開発・パッケージデザイン、グラフィックデザイン全般、Webサイト企画・制作、出版事業『パレードブックス』