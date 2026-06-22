関西電力グループのポンデテック、ヤンマークレジットサービス、ヤンマーシンビオシスが、使用済みPCの再生を通じて障がい者雇用とIT資産循環を推進する協業を開始

■概要

株式会社ポンデテックヤンマークレジットサービスで発生する使用済みPCを、ヤンマーシンビオシスの障がい者雇用の現場で再生。ポンデテックの標準化された再生プロセスを活用し、IT資産循環と継続的な仕事づくりの両立を目指します。※写真は再生工程のイメージです。

株式会社ポンデテック（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：財津 和也、以下「ポンデテック」）は、ヤンマークレジットサービス株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：由田 隆史、以下「ヤンマークレジットサービス」）、ヤンマーシンビオシス株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：土井 義典、以下「ヤンマーシンビオシス」）と共同で、使用済みパソコンの再生を通じて障がい者雇用の創出とIT資産の有効活用を両立する取り組みを、2026年6月より開始しました。

本取り組みでは、ヤンマークレジットサービスにおいて発生する使用済みパソコンを対象に、ヤンマーグループの特例子会社であるヤンマーシンビオシスの障がい者雇用の現場で再生業務を実施し、ポンデテックが有する標準化された再生プロセスを活用することで、安全かつ高品質なリユースを実現していきます。

※特例子会社とは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、障がい者の雇用に特別な配慮を行うために設立された会社のことです。

■協業の背景

企業におけるIT機器の更新サイクルが加速する中、使用済みパソコンの取り扱いについては、セキュリティや資源循環の観点から、より適切で持続可能な対応が求められています。一方で、障がい者雇用の現場においては、業務の安定供給やスキルの蓄積につながる仕事づくりが重要なテーマとなっています。

こうした課題に対し、ヤンマークレジットサービスが保有・管理するIT資産、ヤンマーシンビオシスが担う障がい者雇用の現場、そしてポンデテックが持つ再生プロセスの知見を掛け合わせることで、単なる機器の取り扱いにとどまらない、雇用と資源循環を両立する仕組みの構築が可能になると考え、本協業に至りました。

■取り組みの概要

本取り組みでは、使用済みパソコンの回収から再生・再流通までを、3社連携による一貫したプロセスとして構築します。

ヤンマークレジットサービスにおいて発生する使用済みパソコンを対象に、ヤンマーシンビオシスの障がい者雇用の現場にて、清掃・部品交換・初期化などの再生業務を実施します。これらの工程は、ポンデテックが設計する標準化された再生プロセスに基づいて運用され、作業品質と再現性を確保します。

また、データ消去や品質チェックなどの重要工程についても、ポンデテックのノウハウを活用することで、安全性と信頼性の高いIT資産の再生を実現します。

本取り組みは、単なる機器の再利用にとどまらず、再生プロセスそのものを障がい者雇用の現場に組み込む点に特長があります。これにより、継続的な業務創出とスキルの蓄積を可能にするとともに、企業内で発生するIT資産を価値ある形で循環させる仕組みを構築します。

3社の連携により、IT機器の安全かつ高品質な再利用と持続可能な雇用機会の創出を両立する、新たなモデルの確立に取り組みます。

■各社概要

ヤンマークレジットサービス株式会社

ヤンマーグループの金融サービス会社として、設備投資支援や各種ファイナンスサービス、資産管理を通じて顧客企業の事業活動を支援。グループ内外の資産の適切な管理・活用を担う。

https://www.yanmar.com/jp/about/company/ycs/

ヤンマーシンビオシス株式会社

障がい者雇用の促進を目的としたヤンマーグループの特例子会社。グループ内業務を中心に多様な業務を担い、誰もが働きやすい環境づくりと持続的な雇用機会の創出に取り組んでいる。

https://www.yanmar.com/jp/about/company/yss/

株式会社ポンデテック

障がい者の安定就労の創出と電子ごみ削減を同時に推進する関西電力発ベンチャー。特例子会社等と協働し、使用済みPC・スマートフォンに対して標準化された再生工程（清掃・部品交換・キッティングなど）を実装することで、雇用創出と資源循環を両立する事業を展開している。自社ECサイト「PC next」を通じて、個人・法人向けに保証付きの再生機器を提供。

公式サイト：https://www.pontdes.tech/

運営ECショップ「PC next」：https://pcnext.shop/