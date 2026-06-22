【ジャンクガレッジ】今年もこの季節がやってきた！夏の看板メニュー「冷しまぜそば」が6月24日(水)より期間限定でいよいよ販売開始！

株式会社松富士食品毎年恒例となるジャンクガレッジ、夏の風物詩「冷しまぜそば」を販売！

株式会社松富士食品（本社：東京都千代田区）が運営する『ジャンクガレッジ』は、2026年6月24日（水）より、一部店舗を除く全店にて、毎年恒例の夏の期間限定メニュー「冷しまぜそば」の販売を開始いたします。

もはやサラダ！特製ドレッシングで、冷たく締めた麺と豊富なトッピングと絡めて食べるB級グルメ！

■ ジャンクなのに、もはやサラダ！？毎年ファンを魅了する「夏の風物詩」が今年も降臨！

ジャンクガレッジ各店で、圧倒的なリピート率を誇る夏の代名詞「冷しまぜそば」が、今年もいよいよ始動します。 厳しい暑さを吹き飛ばすために開発された本商品は、ジャンクガレッジならではの「旨味濃厚でパワフルな満足感」と、夏に嬉しい「スッキリとした爽快な味わい」という、一見相反する要素を完璧なバランスで両立させた唯一無二の一杯です。 見た目の鮮やかさとレタスのシャキシャキ感から、一口食べれば思わず「もはやサラダ！？」と唸ってしまうような新感覚のB級グルメ。毎年この味を待ち望んでいる常連のお客様はもちろん、まだ体験したことのないお客様にも、ぜひこの夏に味わっていただきたい自信作です。

■ ここがジャンクの真骨頂！「冷しまぜそば」のこだわり

１. 冷たく締めることで真価を発揮する「こだわりのオリジナル麺」

ジャンクガレッジの魂とも言えるオリジナル麺を、茹で上げ直後に冷水で一気にガツンと締め上げました。温かいまぜそばとはまた一味違う、力強い歯ごたえと圧倒的なコシの強さ、そしてツルッとした極上の喉越しをお楽しみいただけます。冷えることでより際立つ麺の風味を存分にご堪能ください。

２. 麺と具材を一体にする「特製ドレッシング」

濃厚な旨味を持ちながらも、後味をスッキリと引き締めるジャンクガレッジ特製のドレッシングを採用。冷たい麺や、器から溢れんばかりの豊富なトッピングたちと絶妙に絡み合い、最後のひと口まで飽きることなく一気に啜れる絶妙な味わいを演出しています。

３. 無料トッピングで自分好みにアレンジ

ニンニク： ガツンとしたパンチをプラスし、食欲を極限まで刺激します。

ベビースター： カリカリとした食感が、心地よいアクセントを生み出します。

辛味・エビマヨ： ピリッとした刺激と、まろやかなコクが麺に最高の深みを与えます。

これらを豪快にかき混ぜて一体化させることで、様々な食感と味わいが波のように押し寄せる、エキサイティングな食体験をお届けします！

■商品概要

商品名：冷しまぜそば（並）940円（税込）

販売開始日： 2026年6月24日（水）から期間限定販売

販売店舗： ジャンクガレッジ全店

（※ただし、越谷レイクタウン・イオンモール北戸田・イオンタウンふじみ野・イオンモール川口前川・イオンモール春日部・カインズ朝霞のフードコート店舗を除く）

※本商品は期間限定での販売となります。予告なく終売する可能性がございますので、予めご了承ください。

ジャンクガレッジ東大宮

株式会社 松富士食品について

【会社名】 株式会社 松富士食品

【所在地】 東京都千代田区内神田2-2-5 光正ビル7F

【代表取締役社長】 瓦葺一利

【創業】 2005年4月18日

【設立】 2008年11月

【事業内容】 1. 飲食店の運営 2. 食品の製造販売

【ブランド】六厘舎/舎鈴/東京つけめん 久臨/ジャンクガレッジ/タンメン トナリ/次念序

【企業サイト】https://www.mtfj.co.jp/

【通販サイト】https://rokurinsha-onlineshop.com/

問合せ先

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