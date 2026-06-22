大塚健太&柴田ケイコのコンビによる最新絵本『おにゃけやしき』7月14日発売
株式会社パイ インターナショナル（豊島区）は7月14日に『おにゃけやしき』（作：大塚健太／絵：柴田ケイコ）を発売いたします。
本作の発売を記念して、7月10日（金）から8月31日（月）にかけて高知県の金高堂 本店と高知 蔦屋書店の2店舗で絵本原画展を同時開催いたします。こちらの店舗で対象の絵本をご購入いただくと、特典シールがもらえるキャンペーンも実施します。
あらすじ
遊園地で人気のアトラクションは、ねこのおばけやしき！
おにゃけはねこのおばけ。おにゃけに「ニャブリ」とかみつかれるとねこ耳が生えてきて、「ニャリーン」とひっかかれるとねこひげが生えてきちゃう！ おにゃけやしきに人気をとられた、おばけやしきのおばけたちが怒ってやってきて……。待望の『おにゃけ』続編！
書籍概要
書名：『おにゃけやしき』
仕様：A4判変型（250×221mm）／32Pages（Full Color）／ハードカバー
定価：本体1,500円+税
ISBN：978-4-7562-6061-1 Ｃ8793
作：大塚健太 絵：柴田ケイコ
発売日：2026年7月14日
発行元：パイ インターナショナル
前作
おにゃけ（作：大塚健太 絵：柴田ケイコ）
いたずら好きのねこのおばけ、おにゃけが大あばれ！
おにゃけはねこのおばけ。おにゃけに「ニャブリ！」とかみつかれると、なんでもねこの耳がはえてきちゃう！ いたずらばかりしてみんなを困らせていたけれど、おにゃけにもかなわない相手がいる。それは、だーれだ？ 絵探しも楽しめる、かわいいユーモアえほん。
https://pie.co.jp/book/i/5209/
著者紹介
作：大塚健太（おおつかけんた）
埼玉県出身。おはなしを手がける絵本作家。絵本作品に『とびません。』『なまけていません。』『うごきません。』『おにゃけ』『でんにゃ』『トドにおとどけ』『チーターどっちいったー？』『よーいドテッ！』（パイ インターナショナル）、『いちごサンタ』『おやつトランポリン』（白泉社）、『いちにちパンダ』（小学館）、『フンころがさず』（KADOKAWA）、『あなたのなまえを』『イカはイカってる』（マイクロマガジン社）、『いないいないぞう！』『やってみた』（岩崎書店）、『ハムスたんていとかいとうニャー』（Gakken）など。
https://otsukakenta.com/
絵：柴田ケイコ（しばたけいこ）
高知県出身。書籍・広告・雑貨など、幅広いジャンルで活動している。絵本作品に『とびません。』『なまけていません。』『うごきません。』『おにゃけ』『でんにゃ』（パイ インターナショナル）、「パンどろぼう」シリーズ（KADOKAWA）、「しろくま」シリーズ、『ぱなしくん』（PHP研究所）、「ぽめちゃん」シリーズ（白泉社）、「めがねこ」シリーズ（手紙社）、「パンダのおさじ」シリーズ（ポプラ社）、『おばけずし』（金の星社）、『ハムスたんていとかいとうニャー』（Gakken）など。
https://www.shibata-illust.com/
原画展開催！
絵本の発売を記念して、高知県内の金高堂 本店と高知 蔦屋書店にて絵本原画展を同時開催いたします。それぞれの会場で、異なる原画をお楽しみいただけます。また、対象の絵本をご購入いただくと、特典シールがもらえるキャンペーンも実施中です。ぜひ足をお運びください。
会期：2026年7月10日（金）～8月31日（月）
会場（１）金高堂 本店（高知市帯屋町2-2 帯屋町チェントロ1階）／TEL：088-822-0161 ／営業時間 ：10:00～20:45
会場（２）高知 蔦屋書店（高知県高知市南御座6-10）／TEL：088-882-5544 ／営業時間 9:00～22:00
◎特典シールについて
対象の絵本1冊ご購入につき、特典シールを1枚プレゼントいたします。会場ごとにシールの絵柄が異なります。ぜひ2つの会場を巡ってチェックしてみてください。
対象絵本：『おにゃけやしき』『おにゃけ』『でんにゃ』『うごきません。』『なまけていません。』『とびません。』（すべてパイ インターナショナル刊）
◎今後の予定について
9月上旬より幕張蔦屋書店でも原画展を開催予定です。詳細が決まり次第、弊社のホームページやSNSでお知らせいたします。
【書籍に関するお問い合わせ】
株式会社パイ インターナショナル
〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-32-4
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