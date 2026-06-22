【ニューエラ】＜さいとうなおき＞との初コラボレーションによるカプセルコレクションを6月26日(金)に発売

ニューエラジャパン合同会社

スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、イラストレーター / YouTuberとして活動する＜さいとうなおき＞氏との初コラボレーションによるカプセルコレクションを、ニューエラ公式オンラインストア(https://www.neweracap.jp/)とZOZOVILLAにて6月26日(金)に発売いたします。

＜さいとうなおき＞氏の描き下ろしによるコラボレーションキャラクター「ニューエラちゃん」をキーモチーフに、ヘッドウェアやバッグ、アパレルをはじめとする、さまざまなアイテムを製作。それらをパッケージ化した、全9種のスペシャルコレクションがラインアップされております。

カードゲームのイラストレーターとしても活躍する＜さいとうなおき＞氏とのコラボレーションならではのノベルティとして、4種のカードをランダムで全アイテムに付属。オリジナルボックスに収納されたヘッドウェアには、「ニューエラちゃん」のキーホルダーもノベルティとして付属されます。

【ラインアップ】 ※価格はすべて税込

［9FIFTY(TM)］ 19,800円 / ［9FORTY(TM)］ 12,100円

［9TWENTY(TM)］ 12,100円 / ［Bucket-01］ 13,200円

［Cap Pouch M］ 9,900円

［Twill Tote Bag / Oversized Short Sleeve Tee］ 各13,200円

【ノベルティ】

［カード］

すべてのアイテムに4種中1種のカードが ランダムで付属

［キーホルダー］

ヘッドウェアにはカードに加え、キーホルダーも付属

【コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】

https://www.neweracap.jp/collections/saito-naoki