【ニューエラ】＜さいとうなおき＞との初コラボレーションによるカプセルコレクションを6月26日(金)に発売

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ニューエラジャパン合同会社


スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、イラストレーター / YouTuberとして活動する＜さいとうなおき＞氏との初コラボレーションによるカプセルコレクションを、ニューエラ公式オンラインストア(https://www.neweracap.jp/)とZOZOVILLAにて6月26日(金)に発売いたします。



＜さいとうなおき＞氏の描き下ろしによるコラボレーションキャラクター「ニューエラちゃん」をキーモチーフに、ヘッドウェアやバッグ、アパレルをはじめとする、さまざまなアイテムを製作。それらをパッケージ化した、全9種のスペシャルコレクションがラインアップされております。



カードゲームのイラストレーターとしても活躍する＜さいとうなおき＞氏とのコラボレーションならではのノベルティとして、4種のカードをランダムで全アイテムに付属。オリジナルボックスに収納されたヘッドウェアには、「ニューエラちゃん」のキーホルダーもノベルティとして付属されます。



【ラインアップ】　※価格はすべて税込


［9FIFTY(TM)］　19,800円 / ［9FORTY(TM)］　12,100円






［9TWENTY(TM)］　12,100円 / ［Bucket-01］　13,200円






［Cap Pouch M］　9,900円





［Twill Tote Bag / Oversized Short Sleeve Tee］　各13,200円








【ノベルティ】


［カード］


すべてのアイテムに4種中1種のカードが ランダムで付属




［キーホルダー］


ヘッドウェアにはカードに加え、キーホルダーも付属





【コレクション一覧（ニューエラ公式オンラインストア）】


https://www.neweracap.jp/collections/saito-naoki