【忙しい人に】毎回拭けなくても大丈夫！蛇口周りの水アカを予防するシリコーンマット

株式会社シービージャパン

様々な暮らしに寄り添うライフスタイルプロダクトを提供する

株式会社シービージャパン（本社：東京都足立区、代表取締役社長：樋口圭介）は、

「atomico シリコーン蛇口周り水切りマット」を2026年5月に発売しました。

朝の洗面所。

顔を洗って、歯を磨いて、身支度を整える。

気づけば蛇口の根元や洗面台には水滴が残っています。

本当は拭いた方がいいと分かっている。

でも毎回そこまで手が回らない。

そんな日々の積み重ねが、水アカやヌメリにつながっていきます。

atomico シリコーン蛇口周り水切りマットは、汚れてから掃除するのではなく、汚れをためにくい環境をつくるためのアイテムです。

水アカは、毎日の小さな水滴から始まる

水アカは一度できると落とすのが大変です。

けれど、その原因は毎日飛び散る小さな水滴。

手洗い。

食器洗い。

洗顔。

何気ない動作のたびに、蛇口周りには少しずつ水が残っていきます。

だからこそ大切なのは、汚れを落とすことだけではなく、汚れの原因を減らすことです。

蛇口周りをしっかりガード

シリコーン素材が飛び散る水滴を受け止め、蛇口の台座や壁周りをガードします。

さらに傾斜付きなので、水滴が自然と流れやすく、水が溜まりにくい仕様です。

毎回拭けなくても、水が残りにくい環境づくりをサポートします。

汚れをためにくいから、掃除もラクになる

汚れは、ため込むほど落としにくくなります。

逆に言えば、汚れが付きにくければ掃除の負担も減らせます。

毎日何度も蛇口周りを拭くのは大変。

だからこそ、最初から水滴を受け止めておく。

そんな予防発想から生まれました。

スポンジやボトルの置き場所にも

表面は立体的な形状になっているため、スポンジやボトルを浮かせるように置くことができます。

底面が接地しにくくなることで、水が溜まりにくく、乾きやすいです。

暮らしに合わせて使いやすく

蛇口部分はハサミでカット可能。

蛇口サイズに合わせて調整できるため、設置しやすく、スナップボタンでしっかり固定できます。

キッチンにも洗面所にも取り入れやすい使い勝手です。

掃除を頑張るより、汚れにくくする

毎日きれいに拭き続けるのは難しい。

だからといって、水アカやヌメリを放置したいわけでもない。

atomico シリコーン蛇口周り水切りマットは、掃除を頑張るための道具ではありません。

汚れが付きにくい環境をつくり、家事の負担を少し軽くするためのアイテムです。

汚れてから慌てるのではなく、汚れにくくしておく。

そんな新しい考え方を、毎日のキッチンや洗面所に取り入れてみませんか。

商品概要

商品名：シリコーン蛇口周り水切りマット M

価格：\1,760

サイズ：W450×D143×H21mm

重量：240g

主材質：［本体］シリコーンゴム［スナップボタン］ポリプロピレン

原産国：中国

商品名：シリコーン蛇口周り水切りマット L

価格：\1,980

サイズ：W600×D143×H21mm

重量：370g

主材質：［本体］シリコーンゴム［スナップボタン］ポリプロピレン

原産国：中国

会社名：株式会社シービージャパン

所在地：東京都足立区

代表取締役：樋口圭介

設立：2000年

事業内容：生活用品メーカー

ミッション：私たちは、暮らしを楽しく、便利で、少し豊かにするお手伝いをしたいと考えています。大切な方に安心して使っていただける商品をお届けし、社会に役立ちながら、かかわるすべての人の幸せにつながるような存在であり続けたいと思っています。

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【商品に関するお問い合わせ先】

株式会社 シービージャパン 広報担当 松本

☎︎：03－5888－1051(#)

mail：s-matsumoto@cb-j.com