FM NACK5で新番組がスタート！「いらっしゃいませ～♪アキダイ社長・松本伊代のごはんのおかず何にする？」

株式会社エフエムナックファイブ

2026年7月4日（土）より、FM NACK5で新番組がスタートします！

タイトルは、「いらっしゃいませ～♪アキダイ社長・松本伊代のごはんのおかず何にする？」

聴き終わる頃にはスーパーへ行きたくなる！

家計の味方！主婦の味方！スーパーアキダイ・秋葉社長と、昭和のスーパーアイドルであり天然で

親しみやすいキャラクターの松本伊代がタッグを組んだ生活密着型情報バラエティ番組です！

「今、何が安いか・旨いか」スーパーバリューとアキダイの店舗から、旬のお買い得情報をお届けします。「今日は何を作ろう？」松本伊代さんのリアルな悩み、主婦目線での台所トークも必聴！

「ちくわしかない！」「マグロが余った！」などなど冷蔵庫レスキューは、

SNSで人気の料理研究家くにさんの時短レシピで解決します。

そして、毎週登場するゲストが得意な料理や秘密の名店を紹介。

献立に悩む主婦層から、現代の経済動向が気になるビジネス層まで、

幅広いリスナーの暮らしと家計に元気を注入します！

あなたの料理のお悩み、調理の疑問、旦那さんへの愚痴、子供の相談などなど、

秋葉社長と伊代さんが一緒に考えます。

是非、番組を聴いてメッセージをお送りください。

株式会社アキダイ 秋葉弘道社長松本伊代くにキッチン・くにさん

【概要】

・番組名: 「いらっしゃいませ～♪アキダイ社長・松本伊代のごはんのおかず何にする？」

・初回放送日時:2026年7月4日（土曜日）21:30～22:00

※毎週土曜日21:30~22:00に放送致します。

・パーソナリティー:秋葉弘道/松本伊代/くにキッチン・くにさん

※各回ゲスト出演がございます。

・番組サイト: https://www.nack5.co.jp/program/nack5_akidai_iyo_gohan/20260606.html