「海外人材向け医療身元保証サービス」を開始　一般社団法人献身会

一般社団法人献身会

医療機関受診・入院時の保証人対応や手続きサポートを提供

一般社団法人献身会（本部：大阪府大阪市北区、代表理事：山下博正）は、日本で就労する外国人材が医療機関を受診する際に発生する「保証人不在」や「医療費支払い」の課題に対応するため、２０２６年７月１日より「海外人材向け医療身元保証サービス」を開始します。

本サービスは、外国人介護人材を受け入れる企業において、福利厚生施策の一環として導入し、外国人介護職員が安心して働ける医療支援体制として運用されます。

外国人介護人材の増加と医療対応の課題

日本では少子高齢化に伴い、介護分野における人材不足が深刻化しています。

その対策として外国人材の受け入れが拡大しており、特定技能「介護」で働く外国人は2024年12月末時点で44,367人となっています。

一方で、外国人労働者の医療機関受診においては以下の課題が存在します。

・保証人の不在

・緊急時の連絡体制不足

・医療費支払いの不透明性

・雇用企業側の保証人リスク

これにより、受診や入院手続きが円滑に進まないケースが実務上発生しています。

サービス概要

献身会では、終身サポート事業で培った身元保証や生活支援のノウハウを活かし、外国人材向けの医療保証サービスを開発しました。

本サービスは、企業が外国人職員に対するサポートやバックアップ体制の一環として導入できる法人契約型の医療身元保証サービスです。

外国人職員の医療機関の受診や入院時に、献身会が以下の支援を行います。

主な支援内容

・医療機関受診入院時の身元保証

・医療機関との連絡調整

・緊急時のキーパーソン対応

・医療に関する意思確認支援

・医療機関書類への補完署名

・医療費の支払い代行（連帯保証）

導入メリット

・外国人職員が安心して働ける環境づくり

・医療機関受診入院時の保証人問題の解消

・緊急時の医療対応体制の整備

・企業側の保証人リスク回避

・医療費トラブルの防止

特に介護業界では外国人職員の採用が増加しており、採用後の定着支援や安心して働ける環境整備を支える取り組みとして期待されています。

活用事例

介護大手 ＳＯＭＰＯケア株式会社での導入予定

本サービスの活用事例として、ＳＯＭＰＯケア株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：鷲見隆充）では、同社が登録支援機関として支援を行う一部の外国人職員を対象に、医療機関受診時のバックアップ体制の一環として導入を予定しています。

導入企業様 コメント

ＳＯＭＰＯケア株式会社

人事部人材採用室 松下様

近年、多くの海外の方々が入社され活躍される中で、就業環境だけではなく生活支援を含む幅広いバックアップが必要だと感じていました。このサービスを導入できることで、海外人材にとっても、当社としても安心して雇用が継続できる体制になると期待しています。

献身会 コメント

代表理事 山下博正

海外人材が安心して日本で働くためには、医療を含めた生活インフラの整備が不可欠です。本サービスを通じて、企業・医療機関・海外人材をつなぐ仕組みを提供していきます。

今後の展開

献身会では、介護業界での導入を進めるとともに、医療機関との連携体制の構築を進めていき、外国人材が安心して働ける社会環境の整備に今後も貢献していきます。

一般社団法人献身会について

献身会は、高齢者等終身サポート事業における身元保証等、日常生活支援、死後事務支援などのサービス提供を長年実施してきました。

「そなえて安心、まかせて安心」をモットーに、人生のさまざまな場面で支援を必要とするすべての人に寄り添い、安心して暮らせる社会の実現を目指しています。

お問い合わせ

一般社団法人献身会

所在地：大阪府大阪市北区天神橋2丁目4番17号 千代田第一ビル3階

海外人材向け保証担当：濱名

TEL：06-6881-2555

MAIL：hamana@syadankenshinkai.org

URL：https://www.syadankenshinkai.org